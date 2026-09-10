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Most Romantic Films: चाहत और रोमांस का अगला डोज़! ‘Lust Stories 3’ ही नहीं; ये 7 फिल्मे भी बना लेंगी आपको अपना दीवाना

Most Romantic Films: कुछ समय बाद नेटफ्लिक्स पर लस्ट स्टोरीज़ 3 रिलीज होने वाली है, जिससे दर्शकों को ऐसी कहानियों की चाहत हो गई है जिनमें प्यार, इच्छा, औरत की नज़र, जेंडर और पहचान के धागों से भरी कहानियाँ हों, जो एक ही समय में रोमांचित और शिक्षित करती हों. नीचे उन फ़िल्मों की लिस्ट दी गई है जो आपको लस्ट स्टोरीज़ 2 के बाद के अपने डेज़ में थोड़ी और देर तक रहने देंगी, उनकी दिलचस्प कहानियों और आकर्षक किरदारों के साथ.


By: Heena Khan | Published: September 10, 2026 12:17:33 PM IST

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Lipstick Under My Burkha (2016) - Photo Gallery
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लिपस्टिक अंडर माय बुर्का (2016)

2016 में आई अलंकृता श्रीवास्तव की डायरेक्ट की हुई फिल्म, जिसमें कोंकणा सेन शर्मा, रत्ना पाठक शाह और विक्रांत मैसी ने एक्टिंग की है, पहचान, इच्छा और औरतों से नफ़रत की पॉलिटिक्स को मिलाती है.

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थेल्मा एंड लुईस (1991)

गीना डेविस और सुज़ैन सारंडन की फिल्म थेल्मा एंड लुईस, अच्छे पुराने अमेरिकन सपने की आड़ में औरतों की दोस्ती की हदों को छूती है. बेस्ट फ्रेंड्स थेल्मा और लुईस की ज़िंदगी एक वीकेंड रोड ट्रिप के दौरान एक नया मोड़ लेती है जब एक अजनबी उनमें से एक पर हमला करने की कोशिश करता है.

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फायर (1996)

यह लिस्ट दीपा मेहता की फायर के बिना अधूरी होगी, जो राधा और सीता (शबाना आज़मी और नंदिता दास) की कहानी है, दो औरतें जो प्यार करने वाली बन जाती हैं और बिना प्यार वाली शादियों और प्यार और साथ के पक्के विचारों की बेड़ियों से अपना रास्ता बनाती हैं.

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ब्लड, सेक्स एंड रॉयल्टी (2022)

ट्यूडर इंग्लैंड के ज़माने की यह तीन-एपिसोड की डॉक्यूमेंट्री, इट-कपल हेनरी VIII और ऐनी बोलिन की कहानी दिखाती है. हालाँकि ऐनी बोलिन की कहानी दुखद है (स्पॉइलर अलर्ट: हो सकता है उसका सिर कलम किया गया हो या नहीं), यह डॉक्यूमेंट्री पॉप म्यूज़िक और ढेर सारे... सेक्स के ज़रिए उसकी ज़िंदगी को फिर से बताने की कोशिश करती है.

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पार्च्ड (2015)

गांव गुजरात में सेट, पार्च्ड तीन औरतों—रानी (तनिष्ठा चटर्जी), लज्जो (राधिका आप्टे) और बिजली (सुरवीन चावला) की ज़िंदगी के इर्द-गिर्द घूमती है और उनके ज़रिए, उन जगहों पर पनप रही औरतों की दोस्ती और प्यार को एक नया नज़रिया देती है जो अभी भी सख्त पेट्रियार्कल सिस्टम और जेंडर नॉर्म्स से परेशान हैं.

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डॉली, किट्टी और वो चमकते सितारे (2019)

कोंकणा सेन शर्मा और भूमि पेडनेकर की यह फिल्म हमें डॉली और काजल बहनों की ज़िंदगी दिखाती है, जो प्यार और धोखे से जूझ रही हैं. अलंकृता श्रीवास्तव ने अडल्टरी, प्यार, मर्दानगी और सेक्स के विषयों को दोनों बहनों के लिए आज़ादी के मतलब के साथ जोड़कर दिखाया है.

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