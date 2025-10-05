करवाचौथ सीन जो बन गए बॉलीवुड की पहचान, आज भी फैन्स करते हैं याद
करवाचौथ इंडिया का ऐसा त्यौहार है जिसे न सिर्फ असली जिंदगी में महिलाएँ बड़े प्यार और आस्था से निभाती हैं, बल्कि बॉलीवुड फिल्मों में भी इसे बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है. कई सुपरहिट फिल्मों में करवाचौथ के सीन्स कहानी का इम्पोर्टेन्ट हिस्सा रहे है. कहीं यह सीन रिश्तों में मिठास घोल देता है, तो कहीं भावनाओं की गहराई को और बढ़ा देता है. यही वजह है कि दर्शक इन पलों को सालों बाद भी याद करते हैं.
दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे
शाहरुख खान और काजोल का करवाचौथ सीन आज भी दर्शकों के दिल में बसा है, छत पर मनाया गया यह पल बेहद रोमांटिक था, जिसने इस त्योहार को युवाओं के बीच और फेमस बना दिया.
कभी खुशी कभी ग़म
फिल्म में करवाचौथ का सीन भव्य और रंगीन अंदाज़ में दिखाया गया, अमिताभ-जया, शाहरुख-काजोल और ऋतिक-करीना जैसे स्टार्स ने इसे यादगार बना दिया गाने और परंपरा ने सीन को खास बनाया।
हम दिल दे चुके सनम
इस फिल्म में करवाचौथ दो बार दिखाया गया पहले ऐश्वर्या सलमान के लिए व्रत रखती हैं, बाद में अजय देवगन के लिए. दोनों दृश्यों में प्रेम और भावनाओं का टकराव साफ नजर आता है
इश्क-विश्क
शाहिद कपूर और अमृता राव की इस फिल्म में करवाचौथ कहानी का अहम मोड़ बनता है, जब शाहिद को पता चलता है कि अमृता ने उनके लिए व्रत रखा है, तो उनके मन में प्रेम की नई भावना जन्म लेती है.
बीवी नं. 1
इस फिल्म में करिश्मा कपूर सलमान खान के लिए व्रत रखती हैं twist तब आता है जब सुष्मिता सेन भी सलमान के लिए करवाचौथ मनाती हैं. यह दृश्य रिश्तों के जटिल भावनाओं को सामने लाता है.
बागबान
अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी का करवाचौथ सीन रोमांस और भावनाओं का अद्भुत संगम था, इस सीन ने दिखाया कि शादीशुदा जीवन में प्यार और ट्रेडिशन हमेशा ताजगी बनाए रखते हैं, यह पल दर्शकों को आज भी याद है.
यस बॉस
इस फिल्म में जूही चावला शाहरुख खान के लिए व्रत रखती हैं हालांकि दोनों नकली पति-पत्नी बने होते हैं, लेकिन करवाचौथ का यह सीन कहानी में नया मोड़ और रोमांच लेकर आता है.
जुदाई
श्रीदेवी ने अनिल कपूर के लिए करवाचौथ का व्रत रखा था। twist तब दिखा जब उर्मिला, जो फिल्म में अनिल की दूसरी पत्नी बनी थीं, उन्होंने भी व्रत रखा.
जहर
इस फिल्म में शमिता शेट्टी का करवाचौथ सीन चर्चा में रहा, उन्होंने इमरान हाशमी के लिए व्रत रखा था.
