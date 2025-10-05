करवाचौथ सीन जो बन गए बॉलीवुड की पहचान, आज भी फैन्स करते हैं याद

करवाचौथ इंडिया का ऐसा त्यौहार है जिसे न सिर्फ असली जिंदगी में महिलाएँ बड़े प्यार और आस्था से निभाती हैं, बल्कि बॉलीवुड फिल्मों में भी इसे बेहद खूबसूरती से दिखाया गया है. कई सुपरहिट फिल्मों में करवाचौथ के सीन्स कहानी का इम्पोर्टेन्ट हिस्सा रहे है. कहीं यह सीन रिश्तों में मिठास घोल देता है, तो कहीं भावनाओं की गहराई को और बढ़ा देता है. यही वजह है कि दर्शक इन पलों को सालों बाद भी याद करते हैं.