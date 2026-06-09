फीफा वर्ल्ड कप में किस खिलाड़ी ने दागे सबसे ज्यादा गोल? टॉप-3 में भी नहीं रोनाल्डो और मेसी

Fifa World Cup Most Goals Scorers: 11 जून से फीफा विश्व कप 2026 की शुरुआत होने जा रही है. इस विश्व कप की मेजबानी अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा तीनों देश मिलकर कर रहे हैं. फुटबॉल फैंस एक बार फिर लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे फुटबॉल दिग्गजों को मैदान पर देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फुटबॉल इतिहास में जब भी रिकॉर्ड्स की बात होती है, तो अक्सर इन दिग्गजों का नाम लिया जाता है. आपको जानकर हैरानी होगी कि फीफा वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल दागने के मामले में टॉप-3 में रोनाल्डो और मेसी का नाम नहीं है. देखें फुटबॉल विश्व कप में सबसे ज्यादा गोल दागने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट…