IPL में चौकों का बादशाह कौन? विराट कोहली से शिखर धवन तक, इन बल्लेबाजों ने लगाई सबसे ज्यादा बाउंड्री

Most Fours In IPL: इंडियन प्रीमियर लीग में अक्सर सिक्सर किंग बल्लेबाजों की बात होती है. रोहित शर्मा से लेकर क्रिस गेल जैसे बल्लेबाज अपने लंबे-लंबे छक्के लगाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. हालांकि बहुत से बल्लेबाज ऐसे भी हैं, जो अपने चौके लगाने के काबिलियत के लिए मशहूर हैं. इस लिस्ट में सबसे ऊपर विराट कोहली का नाम आता है. विराट कोहली ने आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा चौके लगाए हैं. इस लिस्ट में रोहित शर्मा का नाम भी शामिल हैं. देखें पूरी लिस्ट…