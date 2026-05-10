IPL में चौकों का बादशाह कौन? विराट कोहली से शिखर धवन तक, इन बल्लेबाजों ने लगाई सबसे ज्यादा बाउंड्री
Most Fours In IPL: इंडियन प्रीमियर लीग में अक्सर सिक्सर किंग बल्लेबाजों की बात होती है. रोहित शर्मा से लेकर क्रिस गेल जैसे बल्लेबाज अपने लंबे-लंबे छक्के लगाने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं. हालांकि बहुत से बल्लेबाज ऐसे भी हैं, जो अपने चौके लगाने के काबिलियत के लिए मशहूर हैं. इस लिस्ट में सबसे ऊपर विराट कोहली का नाम आता है. विराट कोहली ने आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा चौके लगाए हैं. इस लिस्ट में रोहित शर्मा का नाम भी शामिल हैं. देखें पूरी लिस्ट…
विराट कोहली
विराट कोहली ने आईपीएल इतिहास में सबसे ज्यादा चौके लगाए हैं. कोहली के बल्ले से 269 पारियों में 813 चौके आए हैं.
शिखर धवन
शिखर धवन इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आते हैं. गब्बर ने 221 पारियों में कुल 768 चौके जड़े हैं.
डेविड वॉर्नर
सनराइजर्स हैदराबाद को ट्रॉफी जिताने वाले डेविड वॉर्नर इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं. वॉर्नर ने आईपीएल इतिहास में 663 चौके लगाए हैं.
रोहित शर्मा
इस लिस्ट में मुंबई इंडियंस के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा चौथे स्थान पर आते हैं. हिटमैन IPL में अभी तक कुल 659 चौके लगाए हैं.
अजिंक्य रहाणे
केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने आईपीएल में 193 पारियों में 527 चौके लगाए हैं.
सुरेश रैना
पूर्व ऑलराउंडर सुरेश रैना ने आईपीएल में 200 पारियां खेली हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 506 चौके आए हैं.
केएल राहुल
दिल्ली कैपिटल्स के ओपनर बल्लेबाज केएल राहुल इस लिस्ट में 7वें नंबर पर आते हैं. केएल राहुल ने 147 पारियों में 500 चौके लगाए हैं.
गौतम गंभीर
केकेआर के पूर्व बल्लेबाज गौतम गंभीर का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है. गंभीर ने 152 पारियों में 492 चौके लगाए हैं.