Most Fifties in IPL: IPL में इस खिलाड़ी ने जड़े सबसे अधिक 50, गेंदबाजों की जमकर की पिटाई; जानें लिस्ट में कौन-कौन शामिल?
Most Fifties in IPL: IPL में कई दिग्गज खिलाड़ी हर सीजन उभरकर सामने आ रहे हैं. जो लगातार अपने बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. इन खिलाड़ियों ने बेहद कम समय में अपनी पहचान बना ली है. इस लिस्ट में ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन और वैभव सुर्यवंशी जैसे खिलाड़ियों के नाम शामिल है. जिन्होंने अपने जबरदस्त पर्दशन से टीम की सफलता में अपना योगदान दिया है. ये खिलाड़ी भरोसेमंद और विश्वसनीय बन चुके हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब से IPL शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक सबसे अधिक अर्धशतक किसने जड़ा है.
विराट कोहली
इस लिस्ट में सबसे पहले स्थान पर शानदार बल्लेबाज विराट कोहली का नाम शामिल है. रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के इस खिलाड़ी ने अब तक कुल 280 मैच और 272 पारियां खेली हैं.
डेविड वार्नर
सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ी डेविड वार्नर ने कुल 62 अर्धशतक जड़े हैं. वह पहले दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलते थे. उन्होंने करीब 184 मैच और 184 पारियां खेली हैं.
शिखर धवन
भारतीय बल्लेबाज शिखर धवन ने IPL में पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, मुंबई इंडियंस, दिल्ली कैपिटल्स, डेक्कन चार्जर्स की तरफ से मैच खेले हैं. उन्होंने इस दौरान कुल 51 अर्धशतक जड़े हैं.
रोहित शर्मा
रोहित शर्मा ने डेक्कन चार्जर्स और मुंबई इंडियंस की टीम में रहते हुए कुल 279 मैच और 274 पारियां खेली हैं. उन्होंने IPL में 49 अर्धशतक जड़े हैं.
केएल राहुल
केएल राहुल भी कई IPL टीमों के साथ मुकाबले खेल चुके हैं. उन्होंने पंजाब किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद, दिल्ली कैपिटल्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के लिए कुल 158 मैच और 149 पारियां खेली हैं. इस दौरान उन्होंने 44 अर्धशतक जड़े हैं.
एबी डी विलियर्स
बल्लेबाज एबी डी विलियर्स रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और दिल्ली कैपिटल्स के लिए मैच खेल चुके हैं. उन्होंने कुल 40 अर्धशतक जड़े हैं.