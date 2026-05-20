Most Fifties in IPL: IPL में इस खिलाड़ी ने जड़े सबसे अधिक 50, गेंदबाजों की जमकर की पिटाई; जानें लिस्ट में कौन-कौन शामिल?

Most Fifties in IPL: IPL में कई दिग्गज खिलाड़ी हर सीजन उभरकर सामने आ रहे हैं. जो लगातार अपने बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं. इन खिलाड़ियों ने बेहद कम समय में अपनी पहचान बना ली है. इस लिस्ट में ईशान किशन, अभिषेक शर्मा, साई सुदर्शन और वैभव सुर्यवंशी जैसे खिलाड़ियों के नाम शामिल है. जिन्होंने अपने जबरदस्त पर्दशन से टीम की सफलता में अपना योगदान दिया है. ये खिलाड़ी भरोसेमंद और विश्वसनीय बन चुके हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब से IPL शुरू हुआ है, तब से लेकर अब तक सबसे अधिक अर्धशतक किसने जड़ा है.