Most Educated Indian Cricketers: ये हैं भारत के सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे क्रिकेटर्स, एक खिलाड़ी ने तो कर रखी है PhD

भारतीय क्रिकेटरों की तारीफ़ अक्सर उनकी बेहतरीन बैटिंग या बॉलिंग स्किल्स के लिए की जाती है, लेकिन टीम इंडिया में ऐसे खिलाड़ी भी रहे हैं जिन्होंने अपने खेल करियर के साथ-साथ पढ़ाई-लिखाई में भी मिसाल कायम की है. जहां कुछ खिलाड़ियों ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, वहीं दूसरों ने MBA और यहां तक कि PhD की पढ़ाई भी पूरी की. आइए, भारत के 6 सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे क्रिकेटरों पर एक नजर डालते हैं.