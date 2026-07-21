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Most Educated Indian Cricketers: ये हैं भारत के सबसे ज्यादा पढ़े-लिखे क्रिकेटर्स, एक खिलाड़ी ने तो कर रखी है PhD

भारतीय क्रिकेटरों की तारीफ़ अक्सर उनकी बेहतरीन बैटिंग या बॉलिंग स्किल्स के लिए की जाती है, लेकिन टीम इंडिया में ऐसे खिलाड़ी भी रहे हैं जिन्होंने अपने खेल करियर के साथ-साथ पढ़ाई-लिखाई में भी मिसाल कायम की है. जहां कुछ खिलाड़ियों ने इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की, वहीं दूसरों ने MBA और यहां तक कि PhD की पढ़ाई भी पूरी की. आइए, भारत के 6 सबसे ज़्यादा पढ़े-लिखे क्रिकेटरों पर एक नजर डालते हैं.


By: Shivani Singh | Published: July 21, 2026 4:59:55 PM IST

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मुरली विजय

भारत के पूर्व ओपनर मुरली विजय के पास इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी में पोस्ट-ग्रेजुएट डिग्री है. वे टेस्ट क्रिकेट में भारत के भरोसेमंद ओपनिंग बल्लेबाज़ों में से एक थे और उन्होंने विदेशों में कई यादगार पारियां खेलीं; मुश्किल हालात में खासकर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में उनके प्रदर्शन की काफी तारीफ़ हुई थी.

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रविचंद्रन अश्विन

भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन के पास इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (IT) में B.Tech की डिग्री है. इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने क्रिकेट को अपना करियर चुना. अश्विन टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे सफल स्पिनरों में से एक हैं और अपनी नई-नई बॉलिंग रणनीतियों और खेल की गहरी समझ के लिए जाने जाते हैं.

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राहुल द्रविड़

भारत के पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ कॉमर्स ग्रेजुएट हैं. अपनी बेहतरीन तकनीक और धैर्यपूर्ण बैटिंग स्टाइल के कारण उन्हें "द वॉल" (The Wall) के नाम से जाना जाता है. इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने के बाद, उन्होंने भारतीय जूनियर टीमों और नेशनल टीम के हेड कोच के तौर पर अहम भूमिका निभाई और कई युवा खिलाड़ियों को तैयार करने में मदद की.

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अनिल कुंबले

महान भारतीय स्पिनर अनिल कुंबले के पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है. वे टेस्ट क्रिकेट में भारत के सबसे सफल गेंदबाज़ हैं, जिनके नाम 619 टेस्ट विकेट दर्ज हैं. वे दुनिया के दूसरे ऐसे गेंदबाज़ हैं जिन्होंने एक ही पारी में सभी 10 विकेट लेने का ऐतिहासिक कारनामा किया है. यह रिकॉर्ड उन्होंने 1999 में दिल्ली टेस्ट के दौरान पाकिस्तान के खिलाफ बनाया था.

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वेंकटेश अय्यर

भारतीय ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर के पास फाइनेंस में MBA की डिग्री है और उनकी हमेशा से ही हायर एजुकेशन में रुचि रही है. क्रिकेट में करियर बनाने से पहले, उन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में काम किया था. IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें भारतीय टीम में जगह मिली और वे अपनी ज़बरदस्त बैटिंग के लिए जाने जाते हैं.

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आविष्कार साल्वी

भारत के पूर्व तेज़ गेंदबाज़ आविष्कार साल्वी के पास एस्ट्रोफिजिक्स (खगोल भौतिकी) में PhD की डिग्री है. उन्हें भारतीय क्रिकेट के इतिहास के सबसे पढ़े-लिखे खिलाड़ियों में गिना जाता है. उन्होंने 2003 में भारत के लिए अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था. हालांकि चोटों के कारण उनका इंटरनेशनल करियर छोटा रहा, लेकिन बाद में उन्होंने कोचिंग की ज़िम्मेदारी संभाली और कई घरेलू टीमों के लिए बॉलिंग कोच के तौर पर काम किया.

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