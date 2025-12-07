T20I Most Centuries: ये हैं वो 7 धुरंधर जिन्होंने T20I में लगाए सबसे ज़्यादा शतक, लिस्ट में 3 भारतीय शामिल
क्रिकेट के सबसे तेज़ और रोमांचक प्रारूप, T20 अंतर्राष्ट्रीय (T20I) में, कई बल्लेबाजों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाज़ी से खुद को साबित किया है. यह फॉर्मेट तेज़ी से रन बनाने की मांग करता है, और कुछ ही खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जिन्होंने गति को निरंतरता के साथ जोड़ते हुए सबसे ज़्यादा बार शतक बनाने का असाधारण रिकॉर्ड कायम किया है.
इस विशिष्ट सूची में, ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल और भारत के कप्तान रोहित शर्मा का नाम ऊपर आता है, जो इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने T20I क्रिकेट में कितनी ज़बरदस्त छाप छोड़ी है.
आज, हम ऐसे ही उन टॉप 7 खिलाड़ियों पर एक नज़र डालेंगे, जिन्होंने अपनी तूफानी पारियों से T20I इतिहास में सबसे अधिक शतक जड़े हैं.
GJ Maxwell (ऑस्ट्रेलिया)
ग्लेन मैक्सवेल ने अपने T20I करियर में 5 शतक लगाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट काफी प्रभावशाली (155.76) है.
वह एक विस्फोटक ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने 115 पारियों में 29.22 की औसत से 2835 रन बनाए हैं.
Rohit Sharma (भारत)
रोहित शर्मा ने भी T20I में 5 शतक लगाए हैं और वह इस प्रारूप में 4231 रन बनाने वाले दुनिया के पहले पुरुष क्रिकेटर हैं.
उन्होंने 151 पारियों में 32.05 की शानदार औसत से रन बनाए हैं और टीम को कई बार मज़बूत शुरुआत दी है.
फिल साल्ट (इंग्लैंड)
फिल साल्ट ने तुलनात्मक रूप से कम मैचों (46 पारियां) में 4 शतक लगाए हैं, जो उनकी ज़बरदस्त कंसिस्टेंसी को दिखाता है.
वह 38.50 की उच्च औसत और 168.12 के शानदार स्ट्राइक रेट के साथ इंग्लैंड के लिए एक आक्रामक ओपनर हैं.
Surya Kumar Yadav (भारत)
सूर्यकुमार यादव ने अपनी 89 पारियों में 4 शतक लगाए हैं और उनका स्ट्राइक रेट (164.41) बताता है कि वह कितने विस्फोटक बल्लेबाज हैं.
उन्हें "मिस्टर 360 डिग्री" के नाम से जाना जाता है क्योंकि वह मैदान के चारों ओर शॉट्स खेलने की क्षमता रखते हैं.
डेरियस विसर(समोआ)
डेरियस विसर ने T20I में 3 शतक लगाए हैं, जो समोआ जैसी एसोसिएट टीम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.
उन्होंने 41.28 की प्रभावशाली औसत और 150.52 के अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ कुल 578 रन बनाए हैं.
S Davizi (चेक गणराज्य)
सबावून डेविज़ी ( ने अपने T20I करियर में 3 शतक बनाए हैं, जो चेक गणराज्य की ओर से एक महत्वपूर्ण योगदान है.
उन्होंने 35.58 की औसत और 136.72 के स्ट्राइक रेट से 1210 रन बनाए हैं.
SV Samson (भारत)
संजू सैमसन ने अपने 43 T20I पारियों में 3 शतक लगाए हैं.
वह 25.51 की औसत और 147.40 के स्ट्राइक रेट के साथ भारत के लिए एक प्रतिभाशाली मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं.