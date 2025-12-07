T20I Most Centuries: ये हैं वो 7 धुरंधर जिन्होंने T20I में लगाए सबसे ज़्यादा शतक, लिस्ट में 3 भारतीय शामिल

क्रिकेट के सबसे तेज़ और रोमांचक प्रारूप, T20 अंतर्राष्ट्रीय (T20I) में, कई बल्लेबाजों ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाज़ी से खुद को साबित किया है. यह फॉर्मेट तेज़ी से रन बनाने की मांग करता है, और कुछ ही खिलाड़ी ऐसे हुए हैं जिन्होंने गति को निरंतरता के साथ जोड़ते हुए सबसे ज़्यादा बार शतक बनाने का असाधारण रिकॉर्ड कायम किया है.

इस विशिष्ट सूची में, ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैक्सवेल और भारत के कप्तान रोहित शर्मा का नाम ऊपर आता है, जो इस बात का प्रमाण है कि उन्होंने T20I क्रिकेट में कितनी ज़बरदस्त छाप छोड़ी है.

आज, हम ऐसे ही उन टॉप 7 खिलाड़ियों पर एक नज़र डालेंगे, जिन्होंने अपनी तूफानी पारियों से T20I इतिहास में सबसे अधिक शतक जड़े हैं.