रोहित, सचिन या सहवाग? इंटरनेशनल क्रिकेट में बतौर ओपनर किसने ठोके हैं सबसे ज्यादा शतक, देखें टॉप 5 की लिस्ट.

2. सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar)

इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर हैं. सचिन ने बतौर ओपनर इंटरनेशनल क्रिकेट में 45 शतक लगाए हैं. उन्होंने 346 मैचों में 48.07 की शानदार औसत के साथ 15,335 रन बनाए हैं. शतकों के अलावा उनके बल्ले से 75 अर्धशतक भी निकले. बता दें कि वनडे और टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा रनों का ओवरऑल रिकॉर्ड आज भी सचिन के ही नाम दर्ज है.