  Bhojpuri Acrtresses: बॉलीवुड हसीनाओं से कम नहीं ये भोजपुरी एक्ट्रेस! अपने सिज़लिंग लुक से कर चुकी पूरे देश को दीवाना

Bhojpuri Acrtresses: बॉलीवुड हसीनाओं से कम नहीं ये भोजपुरी एक्ट्रेस! अपने सिज़लिंग लुक से कर चुकी पूरे देश को दीवाना

Bhojpuri Acrtresses: भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री सबसे मशहूर रीजनल सिनेमा में से एक है. भोजपुरी सिनेमा की फैन फॉलोइंग पूरे देश में देखी जाती है. भोजपुरी सेलेब्स की फैन फॉलोइंग भी किसी पॉपुलर स्टार के एक्टर्स से कम नहीं है. इंडस्ट्री की बात करें तो कई भोजपुरी एक्ट्रेस अपनी खूबसूरती और स्टाइल से लोगों का दिल जीत सकती हैं. यहां, उन भोजपुरी एक्ट्रेस पर एक नज़र डालें जो बॉलीवुड सेलेब्स को कड़ी टक्कर दे सकती हैं.


By: Heena Khan | Published: January 3, 2026 11:11:42 AM IST

Bhojpuri Acrtresses: बॉलीवुड हसीनाओं से कम नहीं ये भोजपुरी एक्ट्रेस! अपने सिज़लिंग लुक से कर चुकी पूरे देश को दीवाना - Photo Gallery
1/6

मोनालिसा

भोजपुरी फिल्मों के बाद, मोनालिसा अब हिंदी टेलीविज़न इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. एक्ट्रेस को अक्सर जिम में वर्कआउट करते हुए देखा जाता है और वह सोशल मीडिया पर कई फ़ोटो और वीडियो शेयर करती हैं. वह सही डाइट फॉलो करती हैं और अपनी रोज़ाना की वर्कआउट रूटीन को मिस न करने की कोशिश करती हैं.

Bhojpuri Acrtresses: बॉलीवुड हसीनाओं से कम नहीं ये भोजपुरी एक्ट्रेस! अपने सिज़लिंग लुक से कर चुकी पूरे देश को दीवाना - Photo Gallery
2/6

रानी चटर्जी

रानी चटर्जी साल 2003 में 'ससुरा बड़ा पैसावाला' से फिल्मों में डेब्यू किया था. अपने करियर के शुरुआती दिनों में रानी का वज़न थोड़ा बढ़ा हुआ था, लेकिन समय के साथ उन्होंने अपनी फिटनेस का बहुत ध्यान रखा है.

Bhojpuri Acrtresses: बॉलीवुड हसीनाओं से कम नहीं ये भोजपुरी एक्ट्रेस! अपने सिज़लिंग लुक से कर चुकी पूरे देश को दीवाना - Photo Gallery
3/6

आम्रपाली दुबे

इस एक्ट्रेस ने अपनी एक्टिंग से लाखों लोगों का दिल जीत लिया है.

Bhojpuri Acrtresses: बॉलीवुड हसीनाओं से कम नहीं ये भोजपुरी एक्ट्रेस! अपने सिज़लिंग लुक से कर चुकी पूरे देश को दीवाना - Photo Gallery
4/6

नम्रता मल्ला

नम्रता मल्ला अपनी हॉट तस्वीरों से सबका ध्यान खींचने में कामयाब रहती हैं.

Bhojpuri Acrtresses: बॉलीवुड हसीनाओं से कम नहीं ये भोजपुरी एक्ट्रेस! अपने सिज़लिंग लुक से कर चुकी पूरे देश को दीवाना - Photo Gallery
5/6

अक्षरा सिंह

अक्षरा सिंह सबसे खूबसूरत भोजपुरी एक्ट्रेस हैं. इनकी हॉटनेस देख हर कोई हैरान रह जाता है. सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरा देश इनके पीछे दीवाना है.

bhojpuri actresses - Photo Gallery
6/6

अंजना सिंह

अंजना सिंह अपनी हॉट तस्वीरों से इंटरनेट पर आग लगा रही हैं.

Bhojpuri Acrtresses: बॉलीवुड हसीनाओं से कम नहीं ये भोजपुरी एक्ट्रेस! अपने सिज़लिंग लुक से कर चुकी पूरे देश को दीवाना - Photo Gallery

