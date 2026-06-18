Most Beautiful Women Cricketers: इन महिला क्रिकेटरों के सामने बॉलीवुड अभिनेत्रियां भी पड़ जाएं फीकी, करोड़ों हैं दीवाने; देखें तस्वीरें

Most Beautiful Women Cricketers: 2026 में, महिला क्रिकेटर सिर्फ़ एथलीट नहीं, बल्कि ग्लोबल आइकॉन बन चुकी हैं. एलिस पेरी और स्मृति मंधाना जैसी खिलाड़ी लगभग हर लिस्ट में सबसे ऊपर हैं; उनमें वर्ल्ड-क्लास हुनर ​​के साथ-साथ ऐसी आकर्षक पर्सनैलिटी भी है जो फ़ैन्स को बार-बार उनकी ओर खींचती है. अकेले मंधाना के इंस्टाग्राम पर 1.47 करोड़ से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स हैं, जो कई बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ से भी ज़्यादा हैं. पेरी के दो दशकों के दबदबे से लेकर सिर्फ़ 17 साल की उम्र में अमेलिया केर के रिकॉर्ड-तोड़ वनडे दोहरे शतक तक, इन महिला खिलाड़ियों ने साबित कर दिया है कि खूबसूरती और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन सचमुच साथ-साथ चलते हैं. यहाँ दुनिया की सबसे खूबसूरत और हॉट महिला क्रिकेटरों की 2026 की पक्की लिस्ट दी गई है.