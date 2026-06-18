Most Beautiful Women Cricketers: इन महिला क्रिकेटरों के सामने बॉलीवुड अभिनेत्रियां भी पड़ जाएं फीकी, करोड़ों हैं दीवाने; देखें तस्वीरें

Most Beautiful Women Cricketers: इन महिला क्रिकेटरों के सामने बॉलीवुड अभिनेत्रियां भी पड़ जाएं फीकी, करोड़ों हैं दीवाने; देखें तस्वीरें
Most Beautiful Women Cricketers: 2026 में, महिला क्रिकेटर सिर्फ़ एथलीट नहीं, बल्कि ग्लोबल आइकॉन बन चुकी हैं. एलिस पेरी और स्मृति मंधाना जैसी खिलाड़ी लगभग हर लिस्ट में सबसे ऊपर हैं; उनमें वर्ल्ड-क्लास हुनर के साथ-साथ ऐसी आकर्षक पर्सनैलिटी भी है जो फ़ैन्स को बार-बार उनकी ओर खींचती है. अकेले मंधाना के इंस्टाग्राम पर 1.47 करोड़ से ज़्यादा फ़ॉलोअर्स हैं, जो कई बॉलीवुड सेलेब्रिटीज़ से भी ज़्यादा हैं. पेरी के दो दशकों के दबदबे से लेकर सिर्फ़ 17 साल की उम्र में अमेलिया केर के रिकॉर्ड-तोड़ वनडे दोहरे शतक तक, इन महिला खिलाड़ियों ने साबित कर दिया है कि खूबसूरती और खेल में बेहतरीन प्रदर्शन सचमुच साथ-साथ चलते हैं. यहाँ दुनिया की सबसे खूबसूरत और हॉट महिला क्रिकेटरों की 2026 की पक्की लिस्ट दी गई है.
एलिस पेरी – ऑस्ट्रेलिया
जब दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला क्रिकेटर की बात होती है, तो एलिस पेरी का नाम लगभग हमेशा सबसे पहले आता है. और सच कहें तो, यह बिल्कुल सही भी है. उनमें एक शांत और शानदार अंदाज़ है जो हर किसी का ध्यान खींचता है – चाहे वह बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतर रही हों, विकेट लेने का जश्न मना रही हों या किसी इवेंट में शामिल हो रही हों.
स्मृति मंधाना – भारत
स्मृति मंधाना शायद इस समय दुनिया की सबसे लोकप्रिय महिला क्रिकेटर हैं. इंस्टाग्राम पर 14.7 मिलियन फॉलोअर्स के साथ, वह ज़्यादातर मशहूर हस्तियों (सेलिब्रिटीज़) से कहीं ज़्यादा लोगों तक पहुँचती हैं. लेकिन जो चीज़ उनके फ़ैन्स को उनसे जोड़े रखती है, वह सिर्फ़ उनकी मुस्कान नहीं, बल्कि उनकी बैटिंग का अंदाज़ है. शानदार, बाएं हाथ की बल्लेबाज़ी और बेहतरीन टाइमिंग.
अमेलिया केर – न्यूज़ीलैंड
अमेलिया केर 25 साल की हैं, और वह पहले से ही इस पूरी लिस्ट में सबसे कामयाब खिलाड़ियों में से एक हैं. यह कोई बढ़ा-चढ़ाकर कही गई बात नहीं है; सिर्फ़ 17 साल की उम्र में, उन्होंने आयरलैंड के खिलाफ़ एक ODI मैच में नाबाद 232 रन बनाए थे, जो महिला ODI क्रिकेट के इतिहास में किसी खिलाड़ी का सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर है.
सारा टेलर – इंग्लैंड
सारा टेलर ऐसी क्रिकेटर हैं जिन्हें आप उनके खेल छोड़ने के लंबे समय बाद भी याद रखते हैं. उनकी चमकदार मुस्कान, स्वाभाविक आत्मविश्वास और सहज आकर्षण ने उन्हें उनके खेल के दिनों में इस खेल की सबसे पसंदीदा हस्तियों में से एक बना दिया था.
कायनात इम्तियाज़ – पाकिस्तान
कायनात इम्तियाज़ में एक स्वाभाविक शालीनता है जो क्रिकेट के मैदान के अंदर और बाहर दोनों जगह झलकती है. पाकिस्तान की सबसे जानी-मानी महिला क्रिकेटरों में से एक के तौर पर, उन्होंने एक दशक से ज़्यादा समय तक देश भर की युवा लड़कियों को यह खेल अपनाने और इसे गंभीरता से लेने के लिए प्रेरित किया है.
एशले गार्डनर – ऑस्ट्रेलिया
एशले गार्डनर को मैदान पर या उसके बाहर नज़रअंदाज़ करना नामुमकिन है. उनके बोल्ड टैटू, ज़बरदस्त बल्लेबाजी और अपनी मूल निवासी 'मुरुवारी' विरासत पर गर्व उन्हें विश्व क्रिकेट की सबसे खास हस्तियों में से एक बनाता है.