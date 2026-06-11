दुनिया की 7 खूबसूरत महिला क्रिकेटर, जिनके आगे बॉलीवुड हसीनाएं भी फीकी, देखें ग्लैमरस तस्वीरें

Most Beautiful Women Cricketers: 12 जून से महिला टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है. यह विश्व कप में इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा, जिसमें दुनिया की कई खूबसूरत महिलाएं खेलती नजर आएंगे. महिला क्रिकेट में अक्सर कई खिलाड़ी अपने बल्ले से ज्यादा अपनी खूबसूरती से सुर्खियां बटोरती हैं. ऐसे में आज हम आपको उन 7 महिला क्रिकेटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं. इन खूबसूरत हसीनाओं के सामने बॉलीवुड की हसीनाएं भी फीकी दिखाई देती हैं. नीचे देखें लिस्ट…