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दुनिया की 7 खूबसूरत महिला क्रिकेटर, जिनके आगे बॉलीवुड हसीनाएं भी फीकी, देखें ग्लैमरस तस्वीरें

Most Beautiful Women Cricketers: 12 जून से महिला टी20 वर्ल्ड कप शुरू होने जा रहा है. यह विश्व कप में इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा, जिसमें दुनिया की कई खूबसूरत महिलाएं खेलती नजर आएंगे. महिला क्रिकेट में अक्सर कई खिलाड़ी अपने बल्ले से ज्यादा अपनी खूबसूरती से सुर्खियां बटोरती हैं. ऐसे में आज हम आपको उन 7 महिला क्रिकेटर्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में फेमस हैं. इन खूबसूरत हसीनाओं के सामने बॉलीवुड की हसीनाएं भी फीकी दिखाई देती हैं. नीचे देखें लिस्ट…


By: Ankush Upadhayay | Published: June 11, 2026 7:13:35 PM IST

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ऑस्ट्र्लियाई क्रिकेटर एलिस पेरी. - Photo Gallery
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एलिस पेरी

ऑस्ट्रेलिया की स्टार ऑलराउंडर एलिस पेरी इस लिस्ट में सबसे ऊपर आती हैं. उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला क्रिकेटर्स में गिना जाता है. क्रिकेट पर बल्ले और गेंद के अलावा एलिस पेरी अपने ग्लैमरस लुक्स और कातिलाना अदाओं के लिए जानी जाती हैं. यही वजह है सोशल मीडिया पर उनकी अच्छी-खासी फैन फॉलोइंग है.

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स्मृति मंधाना

स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को भारतीय क्रिकेट की ब्यूटी क्वीन कहा जाता है. क्रिकेट के मैदान पर मंधाना की मुस्कान और खूबसूरत बल्लेबाजी फैंस को दिल जीत लेती है. मैदान के बाहर लुक्स के मामले में स्मृति मंधाना बॉलीवुड की हसीनाओं को भी पीछे छोड़ देती हैं.

इंग्लैंड की गेंदबाज लॉरेन बेल. - Photo Gallery
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लॉरेन बेल

इंग्लैंड की तेज गेंदबाज लॉरेन बेल को उनके हॉट लुक्स और ग्लैमरस अंदाज के लिए जाना जाता है. इंग्लैंड ही नहीं, बल्कि भारतीय फैंस भी लॉरेन बेल की खूबसूरती के दीवाने हैं. इसी वजह से सोशल मीडिया पर भी लॉरेन बेल की तगड़ी फैन फॉलोइंग है.

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अमेलिया केर

न्यूजीलैंड की 25 साल की खूबसूरत ऑलराउंडर अमेलिया केर को भी दुनिया की खूबसूरत महिला क्रिकेटर्स में गिना जाता है. अमेलिया केर अपनी सादगी और क्यूटनेस के लिए फैंस को काफी पसंद आती हैं.

भारतीय स्पिनर श्रेयंका पाटिल. - Photo Gallery
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श्रेयंका पाटिल

भारतीय स्पिन गेंदबाज श्रेयंका पाटिल मैदान पर अपने प्रदर्शन के अलावा बबली नेचर और चार्मिंग लुक्स के लिए जानी जाती हैं. श्रेयंका की क्यूटनेस और मॉडर्न स्टाइल उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिला क्रिकेटर्स की लिस्ट में शामिल करता है. भारतीय फैंस श्रेयंका पाटिल की क्यूटनेस के दीवाने हैं.

साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट. - Photo Gallery
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लौरा वोल्वार्ड्ट

साउथ अफ्रीका की कप्तान लौरा वोल्वार्ड्ट मैदान पर अपने दमदार प्रदर्शन करने के लिए जानी जाती हैं. हालांकि मैदान के बाहर लॉरा वोल्वार्ड्ट अपने ग्लैमरस और एलिगेंट लुक्स से फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच लेती हैं. लौरा वोल्वार्ड्ट की सादगी और उनकी नीली आंखें उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाती हैं.

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एशले गार्डनर

ऑस्ट्रेलिया की स्टार ऑलराउंडर एशले गार्डनर अपने आक्रामक खेल के अलावा ग्रेसफुल और एलिगेंट लुक के लिए जानी जाती हैं. खूबसूरती के मामले में वह किसी हॉलीवुड की हीरोइन जैसी दिखती हैं. फैंस अक्सर सोशल मीडिया पर उनकी सादगी और नेचुरल ब्यूटी की तारीफ करते हैं.

Tags:
Womens T20 World Cup 2026
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