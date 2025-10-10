Cricketer and Beautiful Wife: बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं हैं इन क्रिकेटर्स की बीवियां, जानें कौन हैं वो 10 खुशकिस्मत खिलाड़ी
Celebrity Couples in Indian Cricket: विराट कोहली से लेकर रुतुराज गायकवाड़ तक, इन क्रिकेटरों की पत्नियां हैं बेहद खूबसूरत. इनकी कहानियां खेल और जिंदगी दोनों में साथ निभाने की प्रेरणा देती हैं.
साक्षी रावत (एम एस धोनी की पत्नी)
साक्षी रावत होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई कर चुकी हैं और उन्होंने ताज बंगाल, कोलकाता में इंटर्नशिप के दौरान धोनी से मुलाकात की थी. दोनों ने 2010 में शादी की और अब एक प्यारी बेटी जीवा के माता-पिता हैं. धोनी और साक्षी की जोड़ी को बेहद मजबूत और निजी माना जाता है.
अनुष्का शर्मा (विराट कोहली की पत्नी)
अनुष्का शर्मा एक मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री और प्रोड्यूसर हैं. उन्होंने 2008 में 'रब ने बना दी जोड़ी' से डेब्यू किया था. एक ऐड शूट के दौरान उनकी मुलाकात विराट कोहली से हुई और दोनों की नज़दीकियां बढ़ीं. 2017 में दोनों ने शादी की. 2021 में बेटी वामिका और 2024 में बेटे अकाय का जन्म हुआ. अनुष्का अक्सर विराट के मैचों में उनका समर्थन करती नज़र आती हैं.
रितिका सजदेह (रोहित शर्मा की पत्नी)
रितिका सजदेह एक स्पोर्ट्स मैनेजर हैं और स्पोर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट कंपनी से जुड़ी हैं. उन्होंने 2008 में रोहित शर्मा से मुलाकात की और कई सालों तक डेट करने के बाद 2015 में शादी की. उनके दो बच्चे हैं – बेटी समायरा (2018) और बेटा आहान (2024). रितिका अक्सर मैदान पर रोहित को चीयर करती दिखती हैं.
अथिया शेट्टी (के एल राहुल की पत्नी)
बॉलीवुड एक्ट्रेस अथिया शेट्टी ने 'हीरो' फिल्म से करियर की शुरुआत की. के एल राहुल और अथिया की जोड़ी लंबे समय तक चर्चा में रही और 2023 में दोनों ने शादी की. नवंबर 2024 में दोनों ने अपनी पहली प्रेग्नेंसी की घोषणा की, और अब इनकी एक प्यारी बेटी है – इवारा.
संजना गनेसन (जसप्रीत बुमराह की पत्नी)
संजना गनेसन एक लोकप्रिय स्पोर्ट्स एंकर और पूर्व मॉडल हैं. IPL 2013 के दौरान उनकी मुलाकात बुमराह से हुई थी, जिससे दोस्ती और फिर प्यार हुआ. दोनों ने 2021 में गोवा में शादी की और 2023 में बेटे अंगद का स्वागत किया.
देविशा शेट्टी (सूर्यकुमार यादव की पत्नी)
देविशा शेट्टी मुंबई की रहने वाली एक डांस कोच हैं. उनकी और सूर्यकुमार यादव की मुलाकात 2010 में कॉलेज के दौरान हुई थी. दोनों ने 2016 में सगाई और फिर शादी की. अभी उनके कोई बच्चे नहीं हैं. वे सोशल मीडिया पर एक-दूसरे के साथ अक्सर तस्वीरें साझा करते हैं.
रिवाबा जडेजा (रविंद्र जडेजा की पत्नी)
रिवाबा जडेजा गुजरात की विधायक हैं और एक मैकेनिकल इंजीनियर भी हैं. उन्होंने 2016 में रविंद्र जडेजा से शादी की और 2017 में बेटी निध्याना का जन्म हुआ. खेल और राजनीति का ये संगम एक मजबूत रिश्ता दर्शाता है.
उत्कर्षा गायकवाड़ (रुतुराज गायकवाड़ की पत्नी)
उत्कर्षा एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं जो महाराष्ट्र महिला टीम के लिए खेलती हैं. उन्होंने 11 साल की उम्र से क्रिकेट खेलना शुरू किया था. रुतुराज और उत्कर्षा की शादी 3 जून 2023 को महाबलेश्वर में एक निजी समारोह में हुई थी.
मिताली पारुलकर (शार्दुल ठाकुर की पत्नी)
मिताली पारुलकर एक बिज़नेसवुमन और बेकरी स्टार्टअप 'All The Bakes' की फाउंडर हैं. उन्होंने शार्दुल से स्कूल के समय से दोस्ती निभाई और कई साल डेटिंग के बाद 2023 में शादी की. दोनों का रिश्ता दोस्ती से शुरू होकर प्यार में बदला.
मयंती लैंगर (स्टुअर्ट बिन्नी की पत्नी)
मयंती लैंगर एक जानी-मानी स्पोर्ट्स एंकर हैं, जो कई बड़े स्पोर्ट्स इवेंट होस्ट कर चुकी हैं. उन्होंने 2012 में स्टुअर्ट बिन्नी से शादी की और 2020 में बेटे के जन्म की खुशखबरी दी. मयंती का खेलों में योगदान और बिन्नी का क्रिकेट करियर एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है.