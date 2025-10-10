Cricketer and Beautiful Wife: बॉलीवुड एक्ट्रेस से कम नहीं हैं इन क्रिकेटर्स की बीवियां, जानें कौन हैं वो 10 खुशकिस्मत खिलाड़ी

अनुष्का शर्मा (विराट कोहली की पत्नी)

अनुष्का शर्मा एक मशहूर बॉलीवुड अभिनेत्री और प्रोड्यूसर हैं. उन्होंने 2008 में 'रब ने बना दी जोड़ी' से डेब्यू किया था. एक ऐड शूट के दौरान उनकी मुलाकात विराट कोहली से हुई और दोनों की नज़दीकियां बढ़ीं. 2017 में दोनों ने शादी की. 2021 में बेटी वामिका और 2024 में बेटे अकाय का जन्म हुआ. अनुष्का अक्सर विराट के मैचों में उनका समर्थन करती नज़र आती हैं.