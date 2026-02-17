  • Home>
Most Beautiful Female Cricketer: दुनिया की 7 सबसे खूबसूरत महिला क्रिकेटर, देखकर नहीं हटा पाएंगे नजर

Most Beautiful Female Cricketer: क्रिकेट सिर्फ़ बड़े स्कोर और रोमांचक फ़िनिश के बारे में नहीं है. यह एलिगेंस, कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी के बारे में भी है. आज कई महिला क्रिकेटर न सिर्फ़ अपने टैलेंट से बल्कि मैदान पर और मैदान के बाहर अपने चार्म और प्रेज़ेंस से भी दिल जीत रही हैं. ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी का नाम अक्सर सबसे पहले दिमाग में आता है. उन्हें खेल की सबसे बेहतरीन ऑल-राउंडर में से एक माना जाता है और उनके ग्रेसफुल लुक्स के लिए भी उतनी ही तारीफ़ की जाती है. भारत की स्मृति मंधाना और न्यूज़ीलैंड की अमेलिया केर जैसे स्टार्स भी फ़ैन्स की फ़ेवरेट बन गई हैं, जिन्हें उनके स्टाइल, शांत स्वभाव और मैच जिताने वाले परफ़ॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. इस खबर में, हम कुछ सबसे खूबसूरत महिला क्रिकेटरों के बारे में बताने वाले हैं. 


By: Heena Khan | Published: February 17, 2026 2:31:56 PM IST

1/7

एलिस पेरी

ऑस्ट्रेलिया की 33 साल की क्रिकेटर एलिस पेरी को महिला क्रिकेट में सबसे टैलेंटेड और शानदार एथलीट में से एक माना जाता है.

2/7

स्मृति मंधाना

स्मृति मंधाना भारत की 28 साल की क्रिकेटर हैं, जो अपनी स्टाइलिश लेफ्ट-हैंडेड बैटिंग और मैदान पर शानदार मौजूदगी के लिए जानी जाती हैं. उन्होंने 2013 में इंटरनेशनल डेब्यू किया था.

3/7

अमेलिया केर

न्यूज़ीलैंड की 24 साल की ऑलराउंडर अमेलिया केर ने इंटरनेशनल क्रिकेट में काफ़ी तरक्की की है. वेलिंगटन में जन्मी, वह एक क्रिकेटिंग परिवार से हैं और उन्होंने 2016 में व्हाइट फ़र्न्स के लिए डेब्यू किया था.

4/7

हरलीन देओल

हरलीन देओल, जिनका जन्म 21 जून 1998 को चंडीगढ़, इंडिया में हुआ था, एक राइट-हैंडेड बैट्समैन और लेग-स्पिन बॉलर हैं, जो इंडियन विमेंस क्रिकेट टीम को रिप्रेजेंट करती हैं.

5/7

एलिस कैप्सी

इंग्लैंड की 20 साल की क्रिकेटर एलिस कैप्सी न सिर्फ़ अपनी क्रिकेटिंग के लिए बल्कि अपनी मौजूदगी और स्टाइल के लिए भी मशहूर हैं.

6/7

जहांआरा आलम

बांग्लादेश की 32 साल की क्रिकेटर जहांआरा आलम मैदान पर और मैदान के बाहर अपनी शानदार मौजूदगी और स्टाइल के लिए जानी जाती हैं.

7/7

मेग लैनिंग

32 साल की मेग लैनिंग ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली हैं और मैदान पर और मैदान के बाहर अपने शांत स्वभाव, शार्प नैन-नक्श और शानदार स्टाइल के लिए जानी जाती हैं. उन्हें उनके शांत व्यवहार और बिना किसी परेशानी के चार्म के लिए जाना जाता है.

