Most Beautiful Female Cricketer: दुनिया की 7 सबसे खूबसूरत महिला क्रिकेटर, देखकर नहीं हटा पाएंगे नजर

Most Beautiful Female Cricketer: क्रिकेट सिर्फ़ बड़े स्कोर और रोमांचक फ़िनिश के बारे में नहीं है. यह एलिगेंस, कॉन्फिडेंस और पर्सनैलिटी के बारे में भी है. आज कई महिला क्रिकेटर न सिर्फ़ अपने टैलेंट से बल्कि मैदान पर और मैदान के बाहर अपने चार्म और प्रेज़ेंस से भी दिल जीत रही हैं. ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी का नाम अक्सर सबसे पहले दिमाग में आता है. उन्हें खेल की सबसे बेहतरीन ऑल-राउंडर में से एक माना जाता है और उनके ग्रेसफुल लुक्स के लिए भी उतनी ही तारीफ़ की जाती है. भारत की स्मृति मंधाना और न्यूज़ीलैंड की अमेलिया केर जैसे स्टार्स भी फ़ैन्स की फ़ेवरेट बन गई हैं, जिन्हें उनके स्टाइल, शांत स्वभाव और मैच जिताने वाले परफ़ॉर्मेंस के लिए जाना जाता है. इस खबर में, हम कुछ सबसे खूबसूरत महिला क्रिकेटरों के बारे में बताने वाले हैं.