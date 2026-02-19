World most beautiful actresses list: दुनिया की 10 सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस कौन? भारत की इस अभिनेत्री ने भी बनाई जगह

कृति सेनन लिस्ट में शामिल

दुनिया की परम सुंदरी की लिस्ट में भारतीय अभिनेत्री कृति सेनन का नाम भी शामिल है. कृति का नाम इस लिस्ट में पांचवे नंबर पर है. हाल ही में कृति सेनन को कॉमेडी-ड्रामा फिल्म ‘मिमी’ में एक सरोगेट मां की भूमिका में अपना बेस्ट देने के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड मिला था.