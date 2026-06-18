किसी ने डॉक्टर को तो किसी ने फैन को पीटा, कोई अंपायर पर ही… 5 सबसे झगड़ालू क्रिकेटर्स, तुरंत गरमा जाता था मिजाज

शाहिद अफरीदी

इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का. अफरीदी जितने खतरनाक बल्लेबाज थे, उतने ही तेज मिजाज भी थे. साल 2007 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच में उनकी और गौतम गंभीर की ऐसी बहस हुई कि दोनों एक-दूसरे के सामने आ गए. अंपायरों को बीच में आकर मामला शांत कराना पड़ा. अफरीदी के करियर में ऐसे कई मौके आए, जब वह मैदान पर अपना गुस्सा छिपा नहीं पाए. साल 2012 में तो एयरपोर्ट पर शाहिद ने एक फैन को ही पीट दिया था.