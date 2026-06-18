किसी ने डॉक्टर को तो किसी ने फैन को पीटा, कोई अंपायर पर ही… 5 सबसे झगड़ालू क्रिकेटर्स, तुरंत गरमा जाता था मिजाज
गुस्सा दिखाकर बटोरी सुर्खियां
क्रिकेट को जेंटलमैन गेम कहा जाता है, लेकिन हर खिलाड़ी जेंटलमैन अंदाज में खेले, ऐसा जरूरी नहीं है. क्रिकेट के मैदान पर कई ऐसे खिलाड़ी भी देखने को मिले हैं, जो अपने शानदार खेल के साथ-साथ गुस्से और झगड़ों के लिए भी खूब चर्चा में रहे. कई बार इन खिलाड़ियों ने विरोधियों को जवाब बल्ले या गेंद से दिया, तो कई बार सीधे बहस और भिड़ंत तक बात पहुंच गई. आइए जानते हैं ऐसे ही पांच क्रिकेटर्स के बारे में, जिनका गुस्सा मैदान पर अक्सर सुर्खियां बटोरता था.
शाहिद अफरीदी
इस लिस्ट में सबसे पहले नाम आता है पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी का. अफरीदी जितने खतरनाक बल्लेबाज थे, उतने ही तेज मिजाज भी थे. साल 2007 में भारत और पाकिस्तान के बीच खेले गए मैच में उनकी और गौतम गंभीर की ऐसी बहस हुई कि दोनों एक-दूसरे के सामने आ गए. अंपायरों को बीच में आकर मामला शांत कराना पड़ा. अफरीदी के करियर में ऐसे कई मौके आए, जब वह मैदान पर अपना गुस्सा छिपा नहीं पाए. साल 2012 में तो एयरपोर्ट पर शाहिद ने एक फैन को ही पीट दिया था.
प्रवीण कुमार
भारत के पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार भी कम नहीं थे. बल्लेबाज को आउट करने के बाद उन्हें घूरना, कुछ कहना या फिर बहस करना उनकी पुरानी आदत थी. ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज में तो कई बार उनकी विरोधी खिलाड़ियों से तीखी नोकझोंक देखने को मिली. साल 2008 में तो उन्होंने एक डॉक्टर को ही पीट दिया था.
मिचेल जॉन्सन
अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मिचेल जॉन्सन का नाम जरूर लिया जाएगा. जॉनसन की तेज गेंदें तो बल्लेबाजों को परेशान करती ही थीं, लेकिन उनका आक्रामक रवैया भी विरोधियों के लिए मुश्किल खड़ी कर देता था. जब कोई बल्लेबाज उनकी ज्यादा पिटाई करता था तो वह उन्हें बुरा भला कहने लगते थे. कई बार भारतीय खिलाड़ियों के साथ भी उनकी झड़प देखने को मिली है.
शोएब अख्तर
अगर क्रिकेट में सबसे ज्यादा गरम मिजाज खिलाड़ियों की बात हो और शोएब अख्तर का नाम न आए, ऐसा होना मुश्किल है. 'रावलपिंडी एक्सप्रेस' के नाम से मशहूर शोएब अपनी 150 किमी प्रति घंटे से ज्यादा की रफ्तार वाली गेंदों के साथ-साथ आक्रामक रवैये के लिए भी जाने जाते थे. मैदान पर बल्लेबाजों को घूरना, स्लेजिंग करना और दबाव बनाना उनकी पहचान थी. भारत-पाकिस्तान मुकाबलों में कई बार उनकी भारतीय खिलाड़ियों के साथ तीखी नोकझोंक देखने को मिली.
शाकिब अल हसन
बांग्लादेश के स्टार ऑलराउंडर शाकिब अल हसन का नाम भी विवादों की लिस्ट में ऊपर आता है. शाकिब कई बार अंपायरों के फैसलों पर अपना आपा खो चुके हैं. एक घरेलू मैच में तो वह इतने नाराज हो गए कि स्टंप पर लात मार दी और बाद में स्टंप उखाड़कर फेंक दिए. ऐसे और कई किस्से हैं जिसमें शाकिब अल हसन अपना गुस्सा जाहिर करते नजर आए हैं.