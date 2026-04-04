Mosquito Repellent Plants: अब नहीं सताएंगे मच्छर-पतंगे, इन 7 पौधों से रखें घर को सुरक्षित

Mosquito Repellent Plants: बदलते मौसम के साथ ही घर में मच्छर, मक्खी जैसे कीड़े-मकौड़े खाफी परेशान करते हैं. घर से इन्हें खत्म करना किसी बड़े चैलेंज से कम नहीं होता. लेकिन क्या आप जानते हैं कि 7 ऐसे पौधे हैं, जिन्हें घर में लगाने से कीड़े कोसो दूर रह सकते हैं.