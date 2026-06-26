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Mosquito Repellent Plants: मच्छरों का काल हैं ये पौधे! एक बार लगा लिए तो भूल जाएंगे कॉइल ओर स्प्रे

Mosquito Repellent Plants: बारिश और गर्मी के मौसम में मच्छरों की समस्या बढ़ जाती है. बहुत से लोग केमिकल स्प्रे और रिपेलेंट का सहारा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनकी खुशबू और नेचुरल तेल मच्छरों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं. ये पौधे आपके घर, बालकनी और बगीचे की सुंदरता भी बढ़ाते हैं. आइए ऐसे में जानें उन पौधों के बारे में जिन से मच्छर कोसों दूर भागती है.


By: Shristi S | Published: June 26, 2026 8:31:31 PM IST

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