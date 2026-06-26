Mosquito Repellent Plants: मच्छरों का काल हैं ये पौधे! एक बार लगा लिए तो भूल जाएंगे कॉइल ओर स्प्रे
Mosquito Repellent Plants: बारिश और गर्मी के मौसम में मच्छरों की समस्या बढ़ जाती है. बहुत से लोग केमिकल स्प्रे और रिपेलेंट का सहारा लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिनकी खुशबू और नेचुरल तेल मच्छरों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं. ये पौधे आपके घर, बालकनी और बगीचे की सुंदरता भी बढ़ाते हैं. आइए ऐसे में जानें उन पौधों के बारे में जिन से मच्छर कोसों दूर भागती है.
मच्छरों को तुलसी की तेज खुशबू नहीं होती पसंद
मच्छरों को तुलसी की तेज खुशबू पसंद नहीं होती. यह पौधा गमलों में आसानी से उग जाता है और आमतौर पर भारतीय घरों में लगाया जाता है.
लैवेंडर के नेचुरल तेल मच्छरों को दूर रखते है
लैवेंडर, जिसके बैंगनी फूल होते हैं, अपनी अच्छी खुशबू के लिए मशहूर है. इसमें मौजूद नेचुरल तेल मच्छरों को दूर रखने में मदद कर सकते हैं, जबकि इसके फूल मधुमक्खियों और तितलियों को खींचते हैं.
लेमन बाम मच्छर भागने के नेचुरल रिपेलेंट में इस्तेमाल होता है
लेमन बाम पुदीना परिवार का वो पौधा है जिसमें, सिट्रोनेलल नाम के कंपाउंड भरपूर होते है, जिसका इस्तेमाल कई नेचुरल रिपेलेंट में किया जाता है.
रोज़मेरी मच्छरों को दूर रखने में मददगार
रोज़मेरी न केवल खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए बल्कि मच्छरों को दूर रखने के लिए भी जानी जाती है. इसकी टहनियों को जलाने से कीड़े दूर रह सकते हैं.
पेपरमिंट की खूशबू से भी मच्छर भागते है दूर
कई कीड़ों को पेपरमिंट की तेज़ खुशबू पसंद नहीं होती. यह तेज़ी से फैलता है, इसलिए इसे गमले में लगाना सबसे अच्छा है.
लेमनग्रास से कैसे दूर भागते है मच्छर?
लेमनग्रास में सिट्रोनेला जैसा कंपाउंड होता है, जो इसे मच्छर भगाने का एक नैचुरल तरीका बनाता है.
सिट्रोनेला घास भी मच्छरों के लिए काल
यह पौधा सिट्रोनेला तेल का मुख्य सोर्स है. इसका इस्तेमाल बाज़ार में मिलने वाली कई मच्छर भगाने वाली मोमबत्तियों और स्प्रे में किया जाता है.