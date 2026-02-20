Moong dal benefits: क्या मूंग दाल से घटता है खराब कोलेस्ट्रॉल? जानें दिल की सेहत पर कितना असरदार

मूंग दाल भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा रही है और इसे हल्का, पौष्टिक व दिल के लिए फायदेमंद माना जाता है. हाल के समय में यह दावा तेजी से चर्चा में है कि मूंग दाल खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को नियंत्रित करने में मदद करती है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, इस दावे में काफी हद तक सच्चाई है, लेकिन इसे चमत्कारी इलाज समझना गलत होगा.