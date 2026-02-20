Moong dal benefits: क्या मूंग दाल से घटता है खराब कोलेस्ट्रॉल? जानें दिल की सेहत पर कितना असरदार
मूंग दाल भारतीय रसोई का एक अहम हिस्सा रही है और इसे हल्का, पौष्टिक व दिल के लिए फायदेमंद माना जाता है. हाल के समय में यह दावा तेजी से चर्चा में है कि मूंग दाल खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को नियंत्रित करने में मदद करती है. स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, इस दावे में काफी हद तक सच्चाई है, लेकिन इसे चमत्कारी इलाज समझना गलत होगा.
क्या सच में मूंग दाल घटाती है खराब कोलेस्ट्रॉल?
मूंग दाल को लंबे समय से हेल्दी डाइट का हिस्सा माना जाता है. कई लोग मानते हैं कि इसे खाने से खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) कम होता है. लेकिन क्या यह दावा पूरी तरह सही है? आइए वैज्ञानिक नजरिए से समझते हैं कि मूंग दाल दिल की सेहत पर कितना असर डालती है.
वैज्ञानिक नजरिया क्या कहता है
पोषण विशेषज्ञ बताते हैं कि मूंग दाल में घुलनशील फाइबर अच्छी मात्रा में पाया जाता है. यह फाइबर शरीर में LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मददगार माना जाता है. हालांकि इसका असर व्यक्ति की पूरी डाइट और जीवनशैली पर भी निर्भर करता है.
कैसे काम करता है इसका फाइबर
मूंग दाल का घुलनशील फाइबर आंतों में जाकर कोलेस्ट्रॉल के अवशोषण को कम करता है. इससे शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का स्तर धीरे-धीरे नियंत्रित हो सकता है. यही वजह है कि दिल के मरीजों को फाइबर युक्त भोजन लेने की सलाह दी जाती है.
प्रोटीन का भी है बड़ा रोल
मूंग दाल प्लांट-बेस्ड प्रोटीन का बेहतरीन स्रोत है. पर्याप्त प्रोटीन लेने से मेटाबॉलिज्म बेहतर रहता है और अनहेल्दी स्नैकिंग कम होती है. इससे वजन नियंत्रण में रहता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट में मदद करता है.
क्या यह पूरी तरह इलाज है?
यह समझना जरूरी है कि मूंग दाल कोई जादुई दवा नहीं है. सिर्फ इसे खाने से कोलेस्ट्रॉल तुरंत कम नहीं होगा. संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, कम तेल-घी और डॉक्टर की सलाह—इन सबके साथ ही इसका सही फायदा मिलता है.
आहार में कैसे करें शामिल
आप मूंग दाल को कई तरीकों से डाइट में जोड़ सकते हैं—जैसे दाल, मूंग स्प्राउट्स, मूंग चीला, या खिचड़ी. अंकुरित मूंग दाल (स्प्राउट्स) पोषक तत्वों से भरपूर होती है और हार्ट हेल्थ के लिए खास तौर पर फायदेमंद मानी जाती है.
और कौन-कौन से फायदे मिलते हैं
मूंग दाल सिर्फ कोलेस्ट्रॉल ही नहीं, बल्कि पाचन सुधारने, ब्लड शुगर संतुलित रखने और वजन प्रबंधन में भी मदद करती है. इसमें मौजूद विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट शरीर की इम्युनिटी को भी मजबूत बनाते हैं.