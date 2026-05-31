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Aaj ka mausam 31 May 2026: क्या दिल्ली-NCR में रविवार को होगी बारिश, 17 राज्यों में आंधी का भी अलर्ट; कहां पहुंचा मॉनसून

Aaj ka mausam 31 May 2026:  पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से उत्तर भारत में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला गया है. जहां एक ओर भीषण गर्मी, तेज धूप और लू चल रही थी, वहां बारिश और आंधी से राहत मिली है.  इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक,  आगामी 24 घंटों के दौरान दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब समेत देश के 17 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. कई राज्यों में 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, मध्य भारत के अधिकांश क्षेत्रों में लू का प्रभाव कमजोर पड़ गया है. रविवार (31 मई, 2026) को उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. मॉनसून भी अगले सप्ताह केरल समेत कई  जगहों पर एक्टिव हो सकता है. 


By: JP Yadav | Published: May 31, 2026 7:35:16 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में क्या आज होगी बारिश

उत्तर प्रदेश में आंधी-बारिश का अलर्ट रविवार के लिए भी जारी है. मौसम विभाग के अनुसार, रविवार (31 मई, 2026) को

दिल्ली-एनसीआर में बारिश के चलते मौसम का मिजाज बदल गया है. मौसम विभाग के अनुसार, रविवार (31 मई, 2026) को
राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में सुबह से ही आंशिक रूप से बादल छाए हुए हैं. दिनभर ऐसी ही स्थिति रहेगी, वहीं शाम को बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में आंधी-बारिश का अलर्ट रविवार के लिए भी जारी है. मौसम विभाग के अनुसार, रविवार (31 मई, 2026) को
उत्तर प्रदेश के लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, आगरा और मेरठ में मौसम विभाग ने 31 मई को गरज-चमक के साथ बारिश होने की अलर्ट है. पश्चिमी यूपी के कई जिलों में हल्की बारिश की संभावना बनी हुई है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से रविवार (31 मई, 2026) को भी बारिश का अलर्ट है.मौसम विभाग ने रविवार को राजधानी पटना, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, दरभंगा समेत कई जिलों में बारिश की चेतावनी जारी है. इससे लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहेगी.

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झारखंड में कैसा रहेगा मौसम

चक्रवाती संचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) के प्रभाव से झारखंड में मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है. बारिश के चलते कई जिलों में येलो अलर्ट जारी. रविवार (31 मई, 2026) को कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश, मेघ गर्जन और वज्रपात की संभावना है.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में बारिश के रूप में साफ नजर आ रहा है. रविवार (31 मई, 2026) को
देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, चमोली, पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में बारिश होने का अलर्ट जारी है.

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राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में रविवार (31 मई, 2026) को कई इलाकों में धूलभरी आंधी की संभावना जताई है. पूर्वी राजस्थान में ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया जबकि 80 किमी की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती हैं.

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दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम

तमिलनाडु के कई जिलों में अभी भी गर्मी का असर बरकरार है, जबकि दक्षिण भारत में मॉनसून की गतिविधियां धीरे-धीरे तेज हो रही हैं. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 4 से 5 दिनों के भीतर यानी अगले सप्ताह दक्षिण-पश्चिम मानसून के केरल, तमिलनाडु और लक्षद्वीप के और हिस्सों में आगे बढ़ने की संभावना है.

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पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल

दक्षिण-पश्चिम मॉनसून ने 30 मई को अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और लक्षद्वीप के कई नए क्षेत्रों में आगे बढ़ते हुए अपनी रफ्तार तेज कर दी है. उधर, रविवार (31 मई, 2026) पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश होने का अलर्ट है.

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पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल

पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में रविवार सुबह मौसम अचानक बदल गया. बादल छाए हुए हैं. मौसम विभाग ने पंजाब में 31 मई से 1 जून तक कुछ इलाकों में मध्यम से लेकर भारी बारिश होने की संभावना जताई है. ऐसा ही हाल हरियाणा में रहने वाला है. कई जिलों में बारिश का अलर्ट है. रविवार को दिल्ली से सटे हरियाणा के कई जिलों में हल्की बारिश होगी.

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