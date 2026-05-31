Aaj ka mausam 31 May 2026: क्या दिल्ली-NCR में रविवार को होगी बारिश, 17 राज्यों में आंधी का भी अलर्ट; कहां पहुंचा मॉनसून

Aaj ka mausam 31 May 2026: पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से उत्तर भारत में मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदला गया है. जहां एक ओर भीषण गर्मी, तेज धूप और लू चल रही थी, वहां बारिश और आंधी से राहत मिली है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा अलर्ट के मुताबिक, आगामी 24 घंटों के दौरान दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब समेत देश के 17 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. कई राज्यों में 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, मध्य भारत के अधिकांश क्षेत्रों में लू का प्रभाव कमजोर पड़ गया है. रविवार (31 मई, 2026) को उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. मॉनसून भी अगले सप्ताह केरल समेत कई जगहों पर एक्टिव हो सकता है.