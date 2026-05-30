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Aaj ka mausam 30 May 2026: दिल्ली-एनसीआर में फिर होगी बारिश, 17 राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी; जानें कब आएगा मॉनसून

Aaj ka mausam 30 May 2026: पश्चिमी विक्षोभ (Western Disterbance) के एक्टिव होने और चक्रवाती संचरण के चलते देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. देशभर के कई राज्यों में मौसम करवट ले चुका है.  इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 12 से 24 घंटों के दौरान दिल्ली, यूपी और बिहार समेत 17 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश होने की अलर्ट जारी किया है.  कई जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं.  IMD के अनुसार, पूर्वोत्तर के राज्यों में शुमार अरुणाचल प्रदेश, असम-मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अलर्ट जारी है. दक्षिण में मॉनसून 2026 की दस्तक के बीच तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में  बारिश होने की संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, अगले 2-3 दिनों के दौरान मॉनसून 2026 के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर में बढ़ने का अलर्ट है. इसके अलावा मॉनसून की रफ्तार लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों और उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में तेज हो सकती है. 


By: JP Yadav | Published: May 30, 2026 9:12:35 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

पिछले दो दिनों के दौरान बारिश के चलते दिल्ली-एनसीआर में मौसम सुहाना हो गया है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, शनिवार (30 मई, 2026) को भी दोपहर बाद बारिश हो सकती है. दिल्ली में 31 मई को भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी विक्षोभ का असर है. इसके चलते यूपी के ज्यादातर हिस्सों में बारिश हो रही है. इसी कड़ी में शनिवार (30 मई, 2026) को भी मथुरा, अलीगढ़, बरेली, बहराइच, हमीरपुर, कानपुर, सीतापुर, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, महाराजगंज, मेरठ, नोएडा, गाजियाबाद, मोरादाबाद, आगरा, कुशीनगर, अयोध्या, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, फिरोजाबाद, सोनभद्र और ललितपुर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी की गई है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में भी पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव है. शनिवार (30 मई, 2026) को बिहार के सिवान, जहानाबाद, औरंगाबाद, रोहतास, नवादा, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, सारण, गोपालगंज, किशनगंज, अररिया, गया, पूर्णिया और कटिहार में भारी बारिश होने की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से जारी है.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड में शनिवार (30 मई, 2026) को बारिश की चेतावनी है. IMD के मुताबिक, राजधानी रांची, साहेबगंज, दुमका, गोंडा, देवघर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह और पाकुड़ में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

मौसम विभाग की ओर से शनिवार (30 मई, 2026) को उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पिथौरागढ़, चंपावत, चमोली, ऋषिकेश, चमोली, हरिद्वार, उत्तरकाशी और रुद्र प्रयाग में बारिश का अलर्ट जारी किया है.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

पश्चिमी विक्षोभ के चलते हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल गया है. शनिवार (30 मई, 2026) को कुल्लू, शिमला, मंडी, सिरमौर, सोलन, कांगड़ा और ऊना में बादलों के बरसने का अलर्ट जारी किया है.

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राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में शनिवार (30 मई, 2026) को मौसम का मिजाज बदला हुआ है. राजस्थान के कोटा, टोंक, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बारन और बूंदी में बारिश का अलर्ट जारी है. राजधानी जयपुर में बारिश नहीं होने का अलर्ट है. यहां पर गर्मी देखने को मिलेगी.

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पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल

पंजाब और हरियाणा में भी शनिवार (30 मई, 2026) को पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई दे रहा है. शनिवार को पंजाब के तरनतारन, लुधियाना, फिरोजपुर, मोगा, गुरदासपुर, पठानकोट, कपूरथला, संगरूर, रूप नगर में भारी बारिश का अलर्ट है. वहीं, दिल्ली से सटे हरियाणा के जिलों में बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की ओर से जताई गई है.

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