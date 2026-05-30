Aaj ka mausam 30 May 2026: दिल्ली-एनसीआर में फिर होगी बारिश, 17 राज्यों के लिए अलर्ट भी जारी; जानें कब आएगा मॉनसून

Aaj ka mausam 30 May 2026: पश्चिमी विक्षोभ (Western Disterbance) के एक्टिव होने और चक्रवाती संचरण के चलते देशभर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है. देशभर के कई राज्यों में मौसम करवट ले चुका है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने 12 से 24 घंटों के दौरान दिल्ली, यूपी और बिहार समेत 17 राज्यों में तूफानी आंधी-बारिश होने की अलर्ट जारी किया है. कई जगहों पर ओले भी गिर सकते हैं. IMD के अनुसार, पूर्वोत्तर के राज्यों में शुमार अरुणाचल प्रदेश, असम-मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में तेज बारिश का अलर्ट जारी है. दक्षिण में मॉनसून 2026 की दस्तक के बीच तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में बारिश होने की संभावना है. मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, अगले 2-3 दिनों के दौरान मॉनसून 2026 के दक्षिण-पश्चिम और दक्षिण-पूर्व अरब सागर में बढ़ने का अलर्ट है. इसके अलावा मॉनसून की रफ्तार लक्षद्वीप, बंगाल की खाड़ी के कई हिस्सों और उत्तर-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में तेज हो सकती है.