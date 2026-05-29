Aaj ka mausam 29 May 2026: भारत में मॉनसून की दस्तक कभी भी! दिल्ली समेत 16 राज्यों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट

Aaj ka mausam 29 May 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में गुरुवार (28 मई, 2026) की शाम से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है. आंधी-तूफान और बारिश के चलते एक ओर जहां भीषण गर्मी से राहत मिली है तो वहीं जान-माल का नुकसान भी हुआ है. उधर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, आगामी 12 से 24 घंटे के दौरान दिल्ली, हरियाणा और यूपी समेत 16 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी है. इन राज्यों में झमाझम बारिश के बाद अलग-अलग राज्यों में 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में कमी होने की संभावना है. इस बीच अच्छी खबर यह है कि मॉनसून 2026 भी अगले कुछ दिनों के दौरान देश के अलग-अलग राज्यों में दस्तक दे सकता है.