Aaj ka mausam 29 May 2026: भारत में मॉनसून की दस्तक कभी भी! दिल्ली समेत 16 राज्यों में आंधी-तूफान और बारिश का अलर्ट
Aaj ka mausam 29 May 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में गुरुवार (28 मई, 2026) की शाम से ही मौसम का मिजाज बदला हुआ है. आंधी-तूफान और बारिश के चलते एक ओर जहां भीषण गर्मी से राहत मिली है तो वहीं जान-माल का नुकसान भी हुआ है. उधर, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, आगामी 12 से 24 घंटे के दौरान दिल्ली, हरियाणा और यूपी समेत 16 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी है. इन राज्यों में झमाझम बारिश के बाद अलग-अलग राज्यों में 2 से लेकर 6 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में कमी होने की संभावना है. इस बीच अच्छी खबर यह है कि मॉनसून 2026 भी अगले कुछ दिनों के दौरान देश के अलग-अलग राज्यों में दस्तक दे सकता है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-NCR में भी मौसम करवट ले चुका है. शुक्रवार (29 मई, 2026) को तेज आंधी, तूफान और बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है. इसका मतलब शुक्रवार को बारिश का दौर देखने को मिल सकता है. आंधी-बारिश का यह सिलसिला 30 और 31 मई को भी जारी रहेगा.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में शुक्रवार (29 मई, 2026) को आंधी-बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है. मौसम विभाग के अनुसार, शुक्रवार को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में धूल भरी आंधी के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने और अन्य जिलों में आंधी के साथ बारिश का अलर्ट है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में भी शुक्रवार (29 मई, 2026) को मौसम का मिजाज बदल गया है. राजधानी पटना, सहरसा, सुपौल, पूर्णिया, सहरसा, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सारण, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भागलपुर, मुंगेर, खगड़िया और बेगूसराय दरभंगा, मधुबनी, कटिहार और अररिया में दिन के दौरान भारी बारिश होने का अलर्ट है. इसके साथ ही कई जिलों में तेज आंधी चल सकती है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड के कई जिलों में शुक्रवार (29 मई, 2026) को बारिश की संभावना है. IMD ने झारखंड के 20 जिलों में 30 मई तक गरज के साथ बारिश की आशंका को लेकर 'ऑरेंज अलर्ट' जारी किया है. इससे 4 डिग्री तक अधिकतम तापमान गिर सकता है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में शुक्रवार (29 मई, 2026) को कई जिलों में बारिश और आंधी का अलर्ट है. राज्य के उत्तरकाशी के अलावा राजधानी देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़ में गरज-चमक के साथ बारिश होगी. इससे दो दिनों के अंदर तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
पश्चिमी विक्षोभ के एक्टिव होने से हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार (29 मई, 2026) को मौसम बदल गया है. राजधानी शिमला, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, हमीरपुर,कांगड़ा, सोलन, चंबा, सिरमौर और ऊना में तूफानी बारिश का अलर्ट जारी है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
भीषण गर्मी के बीच राजस्थान के लोगों के लिए अच्छी खबर सामने आई है. शुक्रवार (29 मई, 2026) को जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग में बारिश शुरू हो सकती है, इसके चलते तापमान 4 डिग्री तक गिर सकता है.
दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम
दक्षिण भारत में मॉनसून कभी भी दस्तक दे सकता है. शुक्रवार (29 मई, 2026) को केरल और तमिलनाडु में भारी बारिश का दौर शुरू हो सकता है.नीलगिरि, कोयंबटूर और थेनी में बारिश का अलर्ट जारी है.
पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल
पूर्वोत्तर राज्यों में शुक्रवार (29 मई, 2026) को तेज बारिश की चेतावनी है. असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में लगातार भारी बारिश हो सकती है.
पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल
पंजाब और हरियाणा में शुक्रवार (29 मई, 2026) को धूल भरी आंधी चलेगी और बारिश हो सकती है. पंजाब के अमृतसर, लुधियाना, पटियाला, चंडीगढ़ और हरियाणा के अंबाला और करनाल में तेज हवाएं चल सकती हैं.