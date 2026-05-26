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Aaj ka mausam 26 May 2026: दिल्ली-एनसीआर में राहत की उम्मीद, 17 राज्यों में आंधी का अलर्ट; जानें कहां होगी बारिश

Aaj ka mausam 26 May 2026:  नौतपा की शुरुआत के साथ ही देश के ज्यादातर राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है. उत्तर भारत के कई इलाकों भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल है. राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा कई और राज्यों में भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है. इस बीच बदलता मौसम राहत की आस जगा रहा है. दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी तेज हवाएं चल रही हैं तो कहीं बादल और हल्की बारिश-तेजा बारिश के संकेत मिल रहे हैं.भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मंगलवार (26 मई, 2026) को उत्तर प्रदेश,  हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत कई 17 राज्यों में आंधी-बारिश हो सकती है.आगामी 2 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में तापमान में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है. 


By: JP Yadav | Last Updated: May 26, 2026 8:54:33 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में लू का अलर्ट मंगलवार (26 मई, 2026) को भी जारी है. दिल्ली में अगले 2 दिनों तक आसमान बिल्कुल साफ रहेगा. इसके मतलब तेज धूप से लोगों को दिक्कत होगी. दिल्ली-एनसीआर में ज्यादातर जगहों पर लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में (26 मई, 2026) को आंधी-बारिश का अलर्ट जारी है. देश की राजधानी लखनऊ के अलावा आगरा, मेरठ, वाराणसी, प्रयागराज, कानपुर और गोरखपुर समेत यूपी के कई जिलों में अगले दो दिनों के दौरान (26 और 27 मई, 2026) को गर्मी का असर रहेगा. वहीं, 27 मई को पूर्वी यूपी में तेज हवाओं के साथ बारिश होने का अलर्ट IMD की ओर से जारी किया गया है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में मंगलवार (26 मई, 2026) को ज्यादातर हिस्सों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. IMD के मुताबिक, बिहार की राजधानी पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया समेत कई जिलों में 26 से 29 मई के दौरान 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज आंधी का अलर्ट जारी है.

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झारखंड में कैसा रहेगा मौसम

झारखंड में मंगलवार (26 मई, 2026) को बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.मौसम विभाग ने 26 से 31 मई के दौरान गरज-चमक के साथ भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है. मंगलवार को राजधानी रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, हजारीबाग और देवघर समेत कई जिलों में आने वाले दिनों में गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

उत्तराखंड में मंगलवार (26 मई, 2026) को बारिश की संभावना बन रही है. IMD के अनुसार, 28 से 31 मई के दौरान राजधानी देहरादून, ऊधमसिंह नगर, हरिद्वार, नैनीताल और पिथौरागढ में गरज-चमक क के साथ बारिश होने की संभावना है. वहीं 29 मई को कुछ पहाड़ी जिलों में ओले गिरने का अलर्ट है.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

हिमाचल प्रदेश में मंगलवार (26 मई, 2026) को  ओलावृष्टि है. मौसम विभाग के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में 28 और 29 मई को हल्की बारिश होने की संभावना है. वहीं, 28 और 29 मई को ओलावृष्टि का भी अनुमान जताया गया है.

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राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में मंगलवार (26 मई, 2026) को लू के साथ आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग की ओर से राजस्थान में 30 मई तक लू का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, 28 मई तक कुछ स्थानों में लू के चलते लोगों को दिक्कत आएगी. वीकेंड पर शुक्रवार (29 मई, 2026) को कुछ इलाकों में आंधी-बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है.

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दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम

मौसम विभाग के मुताबिक, दक्षिण भारत में मॉनसून की दस्तक होने ही वाली है. ऐसे में मंगलवार (26 मई, 2026) को तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रह सकता है.

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पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल

पूर्वोत्तर के राज्यों में शामिल असम, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में मंगलवार (26 मई, 2026) को लगातार बारिश और तूफान की स्थिति बनी रह सकती है. इसके चलते कई जगहों पर जलभराव हो सकता है.

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