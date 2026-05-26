Aaj ka mausam 26 May 2026: दिल्ली-एनसीआर में राहत की उम्मीद, 17 राज्यों में आंधी का अलर्ट; जानें कहां होगी बारिश

Aaj ka mausam 26 May 2026: नौतपा की शुरुआत के साथ ही देश के ज्यादातर राज्यों में भीषण गर्मी पड़ रही है. उत्तर भारत के कई इलाकों भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल है. राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के अलावा कई और राज्यों में भी अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है. इस बीच बदलता मौसम राहत की आस जगा रहा है. दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में भी तेज हवाएं चल रही हैं तो कहीं बादल और हल्की बारिश-तेजा बारिश के संकेत मिल रहे हैं.भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार, मंगलवार (26 मई, 2026) को उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बिहार, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश समेत कई 17 राज्यों में आंधी-बारिश हो सकती है.आगामी 2 दिनों के दौरान उत्तर-पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में तापमान में 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है.