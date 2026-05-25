Aaj ka mausam 25 May 2026: 18 राज्यों आंधी-बारिश का अलर्ट, कहां है बाढ़ का खतरा; कहां पहुंचा मॉनसून; IMD ने दिया लेटेस्ट अपडेट

Aaj ka mausam 25 May 2026: एक और जहां मॉनसून 2026 ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है तो इधर उत्तर भारत में भीषण गर्मी से बुरा हाल है. उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिन तक गर्मी का असर बना रहेगा. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से देशभर में मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच 18 राज्यों में सोमवार (25 मई, 2026) को तूफानी आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अगले दो दिन (25 और 26 मई, 2026) को भारी बारिश हो सकती है. इसके चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनने की आशंका है. मॉनसून की बात करें तो दक्षिण-पश्चिम मानसून लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 2-3 दिनों में अंडमान सागर और मध्य बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं.