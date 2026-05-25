Aaj ka mausam 25 May 2026: 18 राज्यों आंधी-बारिश का अलर्ट, कहां है बाढ़ का खतरा; कहां पहुंचा मॉनसून; IMD ने दिया लेटेस्ट अपडेट
Aaj ka mausam 25 May 2026: एक और जहां मॉनसून 2026 ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ी है तो इधर उत्तर भारत में भीषण गर्मी से बुरा हाल है. उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के कई हिस्सों में अगले कुछ दिन तक गर्मी का असर बना रहेगा. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से देशभर में मौसमी उतार-चढ़ाव के बीच 18 राज्यों में सोमवार (25 मई, 2026) को तूफानी आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में अगले दो दिन (25 और 26 मई, 2026) को भारी बारिश हो सकती है. इसके चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बनने की आशंका है. मॉनसून की बात करें तो दक्षिण-पश्चिम मानसून लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। अगले 2-3 दिनों में अंडमान सागर और मध्य बंगाल की खाड़ी में आगे बढ़ने के लिए स्थितियां अनुकूल हैं.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर सोमवार (25 मई, 2026) को लू का अलर्ट जारी है. IMD के मुताबिक, देश राजधानी दिल्ली और एनसीआर के शहरों में अगले तीन दिनों (25, 26 और 27 मई 2026) तक भीषण लू का अलर्ट जारी है. इस बीच राहत की बात यह है कि सोमवार (25 मई) को कई जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हो सकती है. 26 और 27 मई को भी दिल्ली-एनसीआर में लू के थपेड़े लगेंगे.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में सोमवार (25 मई, 2026) को लू के साथ आंधी-बारिश का अलर्ट है. IMD के मुताबिक, 25 मई को राजधानी
लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर, मेरठ, आगरा और बरेली तेज धूप और गर्मी हवाओं का कहर झेलना होगा.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में सोमवार (25 मई, 2026) को आंधी-बारिश का अलर्ट जारी है. बिहार की राजधानी पटना, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और दरभंगा में उमस और बारिश दोनों का असर देखने को मिल सकता है.
झारखंड में क्या बढ़ेगी गर्मी
झारखंड में सोमवार (25 मई, 2026) को तेज हवाओं के साथ बारिश का अलर्ट IMD की ओर से जारी है. सोमवा को रांची, धनबाद, बोकारो, दुमका,जमशेदपुर और हजारीबाग में बारिश हो सकती है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में सोमवार (25 मई, 2026) को बारिश-ओलावृष्टि का अलर्ट है. उत्तराखंड की राजधानी देहरादून, नैनीताल, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, चमोली, पिथौरागढ़ में 25 से 29 मई को बारिश के साथ तेज हवाओं की संभावना है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में सोमवार (25 मई, 2026) को बारिश का अलर्ट है. मौसम विभाग के अनुसार, राजधानी शिमला,चंबा, सोलन, मंडी, कुल्लू और कांगड़ा में 25 से 30 मई के दौरान बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, जबकि 29 मई को ओलावृष्टि भी हो सकती है. इस दौरान कई जगहों पर हल्की बारिश होने की संभावना है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में सोमवार (25 मई, 2026) को भीषण लू के साथ आंधी का अलर्ट यह सिलसिला यानी लू का कहर वीकेंड यानी शनिवार (30 मई, 2026) तक देखने को मिल सकता है. राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, कोटा, उदयपुर, अजमेर में तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंच चुका है. इस बीच 25 से 30 मई के बीच लू का अलर्ट जारी किया गया है. इस दौरान कई जगहों पर धूल भरी आंधी चल सकती है.
दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम
मॉनसून 2026 की दस्तक दक्षिण भारत में भी होने वाली है. ऐसे में अभी से केरल, लक्षद्वीप और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में मानसून से पहले की गतिविधियां तेज हो गई हैं. सोमवार (25 मई, 2026) को तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं. कई जगहों पर बारिश होने की भी संभावना है.
पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल
मौसम विभाग की ओर से सोमवार (25 मई, 2026) को नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है. आने वाले दिनों में भी पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन का खतरा भी बना हुआ है.