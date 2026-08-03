मानसून में कौन-सी सब्जियां बन सकती हैं बीमारी की वजह? खरीदने से पहले पढ़ें ये खबर
Monsoon vegetables: बारिश का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं खाने-पीने की चीजों में बैक्टीरिया, फफूंदी और कीड़े तेजी से पनपने लगते हैं. ऐसे में सब्जियां खरीदते और पकाते समय थोड़ी-सी लापरवाही भी पेट के संक्रमण, फूड पॉइजनिंग और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की वजह बन सकती है. अगर आप मानसून में परिवार की सेहत सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इन जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखें.
बरसात में सब्जियां खरीदते समय भूलकर भी न करें ये गलती
बरसात का मौसम राहत जरूर देता है, लेकिन इसी दौरान नमी बढ़ने से सब्जियों में बैक्टीरिया, फफूंदी और छोटे-छोटे कीड़े तेजी से पनपने लगते हैं. ऐसे में अगर बिना जांचे या बिना साफ किए सब्जियां इस्तेमाल की जाएं तो यह आपकी सेहत पर भारी पड़ सकता है. इसलिए मानसून में थोड़ी अतिरिक्त सावधानी बेहद जरूरी है.
पत्तेदार सब्जियां खरीदते समय रखें खास ध्यान
पालक, मेथी, सरसों, धनिया जैसी पत्तेदार सब्जियों की पत्तियों में मिट्टी, कीड़े और हानिकारक जीव छिपे हो सकते हैं. इन्हें पकाने से पहले नमक मिले पानी या हल्के गुनगुने पानी से अच्छी तरह धोना जरूरी है, ताकि संक्रमण का खतरा कम हो सके.
नरम या सड़े टमाटर खरीदने से बचें
बरसात के मौसम में टमाटर जल्दी खराब होने लगते हैं. यदि टमाटर बहुत नरम, दबे हुए या दागदार दिखाई दें तो उन्हें बिल्कुल न खरीदें. हमेशा ताजे, सख्त और बिना दाग वाले टमाटर ही चुनें.
खीरा खाने से पहले अच्छी तरह धोना जरूरी
बारिश के मौसम में खीरे पर नमी और गंदगी आसानी से जमा हो जाती है. बिना धोए खीरा खाने से पेट खराब, गैस और अपच जैसी समस्याएं हो सकती हैं. इसलिए इसे अच्छी तरह धोकर ही खाएं.
बैंगन काटते समय अंदर जरूर देखें
मानसून में बैंगन के अंदर छोटे कीड़े लगने की संभावना काफी बढ़ जाती है. कई बार बाहर से बिल्कुल ठीक दिखने वाला बैंगन अंदर से खराब निकलता है. इसलिए काटने के बाद उसकी अच्छी तरह जांच करें. यदि अंदर खराबी दिखे तो पूरा बैंगन फेंक दें.
गोभी को नमक वाले पानी में जरूर भिगोएं
पत्ता गोभी और फूल गोभी में अक्सर छोटे कीड़े और मिट्टी छिपी रहती है. इन्हें पकाने से पहले कुछ देर नमक वाले पानी में भिगोकर अच्छी तरह धोना ज्यादा सुरक्षित माना जाता है.
कच्ची सब्जियां खाने से बचें
स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार मानसून में कच्ची सब्जियां खाने से बचना बेहतर होता है. सब्जियों को अच्छी तरह साफ करें और पूरी तरह पकाकर ही खाएं, ताकि बैक्टीरिया और संक्रमण का खतरा कम हो सके.
साफ-सफाई ही सबसे बड़ा बचाव
सब्जियों को धोने के साथ-साथ किचन की साफ-सफाई भी बेहद जरूरी है. साफ बर्तन, स्वच्छ पानी और सही तरीके से खाना बनाने की आदत आपको फूड पॉइजनिंग और मौसमी संक्रमण से बचा सकती है.
परेशानी हो तो डॉक्टर से जरूर करें संपर्क
अगर बरसात में खाना खाने के बाद पेट दर्द, उल्टी, दस्त, गैस या अन्य स्वास्थ्य संबंधी परेशानी महसूस हो तो इसे नजरअंदाज न करें. समय रहते डॉक्टर की सलाह लेने से गंभीर बीमारी का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है.