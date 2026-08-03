मानसून में कौन-सी सब्जियां बन सकती हैं बीमारी की वजह? खरीदने से पहले पढ़ें ये खबर

Monsoon vegetables: बारिश का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं खाने-पीने की चीजों में बैक्टीरिया, फफूंदी और कीड़े तेजी से पनपने लगते हैं. ऐसे में सब्जियां खरीदते और पकाते समय थोड़ी-सी लापरवाही भी पेट के संक्रमण, फूड पॉइजनिंग और कई अन्य स्वास्थ्य समस्याओं की वजह बन सकती है. अगर आप मानसून में परिवार की सेहत सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इन जरूरी बातों का ध्यान जरूर रखें.