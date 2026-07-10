मानसून में भुट्टा खाना फायदेमंद है या नुकसानदायक? जानिए शरीर पर क्या पड़ता है इसका असर

Corn benefits: मानसून का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं, रिमझिम बारिश और खाने-पीने की ढेरों इच्छाएं लेकर आता है. जैसे ही बारिश की कुछ बूंदें गिरती हैं, लोगों का मन समोसे, पकौड़े, कचौड़ी और अन्य तले-भुने स्नैक्स खाने को करने लगता है. हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम में स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है. बारिश के दिनों में संक्रमण, पाचन संबंधी समस्याएं और पेट की गड़बड़ियां बढ़ने का खतरा अधिक रहता है. ऐसे में जानकारों ने भुट्टे को मानसून का सबसे अच्छा और पौष्टिक स्नैक बताया है.