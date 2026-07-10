मानसून में भुट्टा खाना फायदेमंद है या नुकसानदायक? जानिए शरीर पर क्या पड़ता है इसका असर
Corn benefits: मानसून का मौसम अपने साथ ठंडी हवाएं, रिमझिम बारिश और खाने-पीने की ढेरों इच्छाएं लेकर आता है. जैसे ही बारिश की कुछ बूंदें गिरती हैं, लोगों का मन समोसे, पकौड़े, कचौड़ी और अन्य तले-भुने स्नैक्स खाने को करने लगता है. हालांकि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि इस मौसम में स्वाद के साथ-साथ सेहत का भी विशेष ध्यान रखना जरूरी होता है. बारिश के दिनों में संक्रमण, पाचन संबंधी समस्याएं और पेट की गड़बड़ियां बढ़ने का खतरा अधिक रहता है. ऐसे में जानकारों ने भुट्टे को मानसून का सबसे अच्छा और पौष्टिक स्नैक बताया है.
मानसून का सबसे पसंदीदा और पौष्टिक स्नैक है भुट्टा
बारिश का मौसम और भुट्टे की खुशबू एक-दूसरे के पूरक माने जाते हैं. सड़क किनारे अंगारों पर सिकता हुआ भुट्टा देखने भर से लोगों का मन उसे खाने का हो जाता है. लेकिन यह सिर्फ स्वाद तक सीमित नहीं है. विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून में तले-भुने खाद्य पदार्थों की तुलना में भुट्टा कहीं अधिक पौष्टिक और सुरक्षित विकल्प हो सकता है. इसमें फाइबर, विटामिन और कई जरूरी मिनरल्स पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं.
पाचन तंत्र को बेहतर बनाने में मदद करता है भुट्टा
मानसून के दौरान लोगों को अक्सर पेट खराब होने, गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है. भुट्टे में मौजूद सोल्यूबल फाइबर पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करता है. यह मल को नरम बनाता है और पेट साफ रखने में सहायक माना जाता है. विशेषज्ञों के अनुसार नियमित मात्रा में भुट्टा खाने से पाचन तंत्र सुचारू रूप से काम करता है और कब्ज की समस्या से राहत मिल सकती है.
आंखों की रोशनी बनाए रखने में भी है मददगार
भुट्टा केवल पेट के लिए ही नहीं बल्कि आंखों की सेहत के लिए भी लाभकारी माना जाता है. इसमें लुटेन और जेक्सांथिन नामक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो आंखों को नुकसान पहुंचाने वाले तत्वों से बचाने में मदद करते हैं. विशेषज्ञों का मानना है कि इन पोषक तत्वों का नियमित सेवन उम्र बढ़ने के साथ होने वाली आंखों की समस्याओं के खतरे को कम कर सकता है. यही कारण है कि भुट्टे को आंखों के लिए भी एक लाभकारी खाद्य पदार्थ माना जाता है.
ब्लड प्रेशर को नियंत्रित रखने में हो सकता है सहायक
उच्च रक्तचाप आज के समय में एक आम समस्या बन चुकी है. भुट्टे में मौजूद कई पोषक तत्व और खनिज शरीर के रक्तचाप को संतुलित रखने में मदद कर सकते हैं. संतुलित मात्रा में भुट्टे का सेवन हृदय स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी माना जाता है. हालांकि किसी भी बीमारी की स्थिति में डॉक्टर की सलाह लेना जरूरी है, लेकिन स्वस्थ खानपान में भुट्टे को शामिल करना एक अच्छा विकल्प हो सकता है.
शरीर को देता है भरपूर ऊर्जा
भुट्टा ऊर्जा का भी एक अच्छा स्रोत माना जाता है. इसमें विटामिन बी1, बी3, बी6 और फॉलिक एसिड जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व पाए जाते हैं. ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करने, थकान कम करने और दैनिक गतिविधियों के लिए आवश्यक शक्ति बनाए रखने में मदद करते हैं. यदि आप दिनभर काम के दौरान थकान महसूस करते हैं तो संतुलित मात्रा में भुट्टा आपकी डाइट का अच्छा हिस्सा बन सकता है.
उबला हुआ भुट्टा क्यों माना जाता है सबसे बेहतर?
जानकारों का कहना है कि भुट्टा खाने का सबसे अच्छा तरीका इसे उबालकर खाना है. उबला हुआ भुट्टा अपेक्षाकृत नरम होता है और इसे चबाना भी आसान होता है. इसके अलावा उबालने से इसमें मौजूद अधिकांश पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं. हालांकि ध्यान रखें कि इसे जरूरत से ज्यादा देर तक न उबालें, क्योंकि अधिक पकाने से फाइबर, विटामिन और रेजिस्टेंट स्टार्च की मात्रा कम हो सकती है.
ज्यादा भुना हुआ भुट्टा नुकसान भी पहुंचा सकता है
बहुत से लोग भुट्टे को अधिक कुरकुरा और जला हुआ पसंद करते हैं, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार जरूरत से ज्यादा भूनने से इसके पोषक तत्व प्रभावित हो सकते हैं. अत्यधिक तापमान पर पकाने से कुछ लाभकारी तत्व कम हो सकते हैं. इसलिए भुट्टे को मध्यम रूप से भूनना या उबालकर खाना अधिक फायदेमंद माना जाता है.
मक्खन, चीज और ज्यादा मसाले डालने से बचें
भुट्टा अपने आप में एक पौष्टिक खाद्य पदार्थ है. इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए हल्का नमक, काली मिर्च या नींबू का इस्तेमाल किया जा सकता है. लेकिन इसमें अत्यधिक मक्खन, चीज, मेयोनीज या भारी मसाले डालने से इसकी कैलोरी बढ़ जाती है और स्वास्थ्य लाभ कम हो सकते हैं. इसलिए भुट्टे को सरल और संतुलित तरीके से खाना सबसे अच्छा माना जाता है.