Monsoon Special: कड़क चाय के साथ बारिश का रोमांस! दिल्ली के 6 फेमस टी स्पॉट्स बना देंगे आपका दिन

Delhi Best Tea Shops: दिल्ली में जल्द ही मौसम करवट लेने वाला है और इस वीकेंड तेज बारिश से उमस भरी गर्मी से लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है. रिमझिम बारिश, ठंडी हवाएं और भीगी सड़कों के बीच अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा तलब लगती है, तो वह है गरमा-गरम चाय और कुरकुरे पकोड़े की. ऐसे में चलिए जानें दिल्ली के उन जगहों के बारे में जहां आप परिवार और पार्टनर के साथ बैठकर बढ़िया चाय की चुस्कियां ले सकते हैं.