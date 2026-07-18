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Monsoon Special: कड़क चाय के साथ बारिश का रोमांस! दिल्ली के 6 फेमस टी स्पॉट्स बना देंगे आपका दिन

Delhi Best Tea Shops: दिल्ली में जल्द ही मौसम करवट लेने वाला है और इस वीकेंड तेज बारिश से उमस भरी गर्मी से लोगों को जल्द ही राहत मिलने वाली है. रिमझिम बारिश, ठंडी हवाएं और भीगी सड़कों के बीच अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा तलब लगती है, तो वह है गरमा-गरम चाय और कुरकुरे पकोड़े की. ऐसे में चलिए जानें दिल्ली के उन जगहों के बारे में जहां आप परिवार और पार्टनर के साथ बैठकर बढ़िया चाय की चुस्कियां ले सकते हैं.


By: Shristi S | Published: July 18, 2026 7:14:55 PM IST

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दिल्ली के फेमस टी स्पॉट्स - Photo Gallery
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दिल्ली के फेमस टी स्पॉट्स

राजधानी दिल्ली में कई ऐसी मशहूर चाय की दुकानें हैं, जहां बारिश शुरू होते ही चाय प्रेमियों की भीड़ उमड़ पड़ती है. अगर आप भी इस मानसून अपने दोस्तों, परिवार या पार्टनर के साथ चाय की चुस्कियों का मजा लेना चाहते हैं, तो इन फेमस टी स्पॉट्स को अपनी लिस्ट में जरूर शामिल करें.

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यहां भारतीय चाय के साथ इंटरनेशनल टी ब्लेंड्स, हर्बल टी और ग्रीन टी मिलती हैं. शांत माहौल और प्रीमियम टी एक्सपीरियंस के लिए यह जगह मशहूर है.

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कनॉट प्लेस की आंध्र कैंटीन की मसाला चाय है खास

कनॉट प्लेस में आंध्र कैंटीन अपनी मसाला चाय के लिए मशहूर है. यह चाय पारंपरिक आंध्र प्रदेश स्टाइल में स्टील के बर्तनों में सर्व की जाती है. इस चाय में कई तरह के मसाले इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे इसका स्वाद अनोखा होता है. आंध्र कैंटीन राजीव चौक मेट्रो स्टेशन से करीब 500 मीटर दूर है. बारिश के मौसम में यहां बड़ी संख्या में लोग चाय का मज़ा लेने आते हैं.

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दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के पास मौजूद नंदू चाय वाला भी काफी पॉपुलर है. यहां की चाय स्टूडेंट्स के बीच काफी पॉपुलर है. छोटा स्टॉल होने के बावजूद यहां हमेशा भीड़ रहती है. दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अक्सर यहां चाय पीने आते हैं.

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नागोरी चाय और चाय चूल्हा भी पॉपुलर

ओल्ड राजेंद्र नगर में नागोरी चाय राजधानी की सबसे मशहूर चाय की दुकानों में से एक है. इसकी ब्रांच कनॉट प्लेस, वेस्ट पटेल नगर, चांदनी चौक और ओल्ड राजेंद्र नगर में हैं. यहां मिलने वाली कड़क चाय एक पॉपुलर चॉइस है. चाय के शौकीनों के बीच चाय चूल्हा भी पसंदीदा है. यहां मिलने वाली चाय और गरमागरम पकोड़े बारिश के मौसम का मज़ा और बढ़ा देते हैं.

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