Monsoon Skin Care: इस मॉनसून पिंपल्स को कहें Bye-Bye! ट्राई करें ये आसान टिप्स
Monsoon Skin Care: मॉनसून के दौरान पसीना, तेल और प्रदूषण तेज़ी से जमा हो सकते हैं. अतिरिक्त तेल और गंदगी को हटाने के लिए दिन में दो बार हल्के, नॉन-कॉमेडोजेनिक क्लींजर से अपना चेहरा धोएँ. अगर हर बारिश के मौसम में अचानक आपकी त्वचा पर दाने निकलने लगते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं. ज़्यादा नमी, ज़्यादा पसीना और तेल का ज़्यादा उत्पादन रोमछिद्रों (pores) को बंद कर सकता है, जिससे मुँहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया के लिए सही माहौल बन जाता है. स्किनकेयर की कुछ आसान आदतें मॉनसून में होने वाले दानों को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकती हैं.
दिन में दो बार चेहरा धोएँ
लेकिन बहुत ज़्यादा न धोएँ, मॉनसून के दौरान पसीना, तेल और प्रदूषण तेज़ी से जमा हो सकते हैं. अतिरिक्त तेल और गंदगी को हटाने के लिए दिन में दो बार हल्के, नॉन-कॉमेडोजेनिक क्लींजर से अपना चेहरा धोएँ. बार-बार चेहरा धोने से बचें, क्योंकि इससे त्वचा की प्राकृतिक सुरक्षा परत (natural barrier) हट सकती है और तेल का उत्पादन और भी बढ़ सकता है.
मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी है
कई लोग नमी वाले मौसम में मॉइस्चराइज़र नहीं लगाते, यह सोचकर कि इससे उनकी त्वचा और ज़्यादा तैलीय हो जाएगी. त्वचा विशेषज्ञ (dermatologists) हल्के, तेल-मुक्त और नॉन-कॉमेडोजेनिक मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल करने की सलाह देते हैं ताकि रोमछिद्र बंद हुए बिना त्वचा हाइड्रेटेड रहे. अच्छी तरह से हाइड्रेटेड त्वचा में तेल का ज़्यादा उत्पादन होने की संभावना कम होती है.
बादल वाले दिनों में भी सनस्क्रीन लगाना न भूलें
अल्ट्रावायलेट (UV) किरणें बादलों को पार कर सकती हैं, भले ही सूरज दिखाई न दे रहा हो. हर सुबह SPF 30 या उससे ज़्यादा वाला ब्रॉड-स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन लगाएँ और अगर आप लंबे समय तक बाहर रहते हैं तो इसे दोबारा लगाएँ. अगर आपकी त्वचा तैलीय है या मुँहासे होने की संभावना है, तो जेल-बेस्ड या नॉन-कॉमेडोजेनिक फ़ॉर्मूला चुनें.
अपने हाथों को चेहरे से दूर रखें
पिंपल्स को छूने या फोड़ने से बैक्टीरिया फैल सकते हैं, सूजन बढ़ सकती है और निशान पड़ने का खतरा बढ़ सकता है. साथ ही, अपने फ़ोन की स्क्रीन को नियमित रूप से साफ़ करें और कुछ दिनों में तकिए के कवर बदलें ताकि आपकी त्वचा के संपर्क में आने वाले तेल, पसीने और कीटाणुओं का जमाव कम हो सके.
मुँहासे ठीक करने वाले इंग्रीडिएंट्स
अगर आपको मुँहासे होने की संभावना है, तो ऐसे प्रोडक्ट्स ढूँढें जिनमें रोमछिद्रों को खोलने के लिए सैलिसिलिक एसिड या मुँहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया को कम करने के लिए बेंज़ोयल पेरोक्साइड हो. एक बार में एक ही एक्टिव इंग्रीडिएंट का इस्तेमाल करें और बताए गए तरीके से ही करें. अगर मुँहासे गंभीर, दर्दनाक या लगातार बने रहते हैं, तो खुद इलाज करने के बजाय त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें.
जीवनशैली की छोटी-छोटी आदतें भी मायने रखती हैं
स्वस्थ त्वचा की शुरुआत आपकी स्किनकेयर रूटीन से कहीं आगे होती है. पर्याप्त पानी पिएं, संतुलित आहार लें, सोने से पहले मेकअप हटा दें और तौलिए या मेकअप प्रोडक्ट्स दूसरों के साथ शेयर न करें. अगर अच्छी स्किनकेयर के बावजूद आपके पिंपल्स और खराब होते जा रहे हैं या उनके निशान रह जाते हैं, तो डॉक्टर से सलाह लें जल्दी इलाज से त्वचा को लंबे समय तक होने वाले नुकसान से बचाया जा सकता है.