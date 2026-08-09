Monsoon Skin Care: इस मॉनसून पिंपल्स को कहें Bye-Bye! ट्राई करें ये आसान टिप्स

Monsoon Skin Care: मॉनसून के दौरान पसीना, तेल और प्रदूषण तेज़ी से जमा हो सकते हैं. अतिरिक्त तेल और गंदगी को हटाने के लिए दिन में दो बार हल्के, नॉन-कॉमेडोजेनिक क्लींजर से अपना चेहरा धोएँ. अगर हर बारिश के मौसम में अचानक आपकी त्वचा पर दाने निकलने लगते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं. ज़्यादा नमी, ज़्यादा पसीना और तेल का ज़्यादा उत्पादन रोमछिद्रों (pores) को बंद कर सकता है, जिससे मुँहासे पैदा करने वाले बैक्टीरिया के लिए सही माहौल बन जाता है. स्किनकेयर की कुछ आसान आदतें मॉनसून में होने वाले दानों को कंट्रोल में रखने में मदद कर सकती हैं.