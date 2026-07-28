मानसून में नमक हो जाता है गीला और चिपचिपा? अपनाएं ये 5 आसान हैक्स, पूरे सीजन रहेगा सूखा और फ्रेश
Salt dampness: मानसून के मौसम में हवा में नमी बढ़ने से किचन में रखा नमक जल्दी सीलन पकड़ लेता है और चिपचिपा हो जाता है. लेकिन कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर आप पूरे बारिश के मौसम में नमक को सूखा और फ्रेश रख सकते हैं. जानिए चावल, लौंग, एयरटाइट जार और सही स्टोरेज जैसे स्मार्ट टिप्स.
मानसून में क्यों गीला हो जाता है नमक?
मानसून के मौसम में वातावरण में नमी काफी बढ़ जाती है. नमक हवा से नमी को तेजी से सोखता है, जिसके कारण वह चिपचिपा होकर गांठों में बदल जाता है. इससे नमकदानी से नमक आसानी से बाहर नहीं निकलता और खाना बनाते समय परेशानी होती है.
कच्चे चावल करेंगे कमाल
नमक को सूखा रखने का सबसे आसान और पुराना तरीका कच्चे चावल हैं. नमकदानी या जार में 8 से 10 कच्चे चावल के दाने डाल दें. चावल प्राकृतिक रूप से नमी सोख लेते हैं और नमक को लंबे समय तक सूखा बनाए रखते हैं. चाहें तो चावल की छोटी सूती पोटली बनाकर भी जार में रख सकते हैं.
कांच का एयरटाइट जार है सबसे बेहतर
अगर नमक अभी भी प्लास्टिक के डिब्बे या खुले पैकेट में रखा है, तो मानसून में उसे तुरंत कांच के एयरटाइट जार में शिफ्ट कर दें. कांच के जार बाहर की नमी को अंदर आने से काफी हद तक रोकते हैं. हर बार इस्तेमाल के बाद ढक्कन अच्छी तरह बंद करना भी जरूरी है.
लौंग भी बचाएगी नमक को सीलन से
रसोई में मौजूद लौंग सिर्फ मसाला नहीं बल्कि एक उपयोगी घरेलू उपाय भी है. नमक के डिब्बे में 4 से 5 लौंग डालने से नमी कम असर करती है. साथ ही नमक में हल्की प्राकृतिक खुशबू भी बनी रहती है.
राजमा के दाने भी हैं असरदार
अगर घर में चावल नहीं हैं तो राजमा के 2 से 3 दाने भी नमक के डिब्बे में रख सकते हैं. राजमा भी अतिरिक्त नमी को सोखने में मदद करता है और नमक को चिपचिपा होने से बचाता है. यह एक आसान और प्रभावी घरेलू उपाय माना जाता है.
गीले चम्मच से बिल्कुल न निकालें नमक
मानसून में सबसे बड़ी गलती गीले या नमी वाले चम्मच से नमक निकालना है. इससे जार के अंदर अतिरिक्त नमी पहुंच जाती है और पूरा नमक जल्दी खराब होने लगता है. हमेशा पूरी तरह सूखे चम्मच का ही इस्तेमाल करें.
नमक रखने की सही जगह भी है जरूरी
नमक के डिब्बे को गैस स्टोव, सिंक या भाप वाली जगह के पास रखने से बचें. इसे हमेशा किसी सूखी, ठंडी और साफ जगह पर रखें, जहां पानी के छींटे या भाप न पहुंचती हो. सही स्टोरेज नमक को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है.
इन आसान हैक्स से पूरा मानसून रहेगा नमक फ्रेश
अगर आप कच्चे चावल, लौंग, एयरटाइट कांच के जार, सूखे चम्मच और सही स्टोरेज जैसी छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, तो पूरे मानसून में नमक सूखा और इस्तेमाल के लिए तैयार रहेगा. इन आसान घरेलू उपायों से न सिर्फ नमक की गुणवत्ता बनी रहती है, बल्कि खाना बनाना भी आसान हो जाता है.