मानसून में नमक हो जाता है गीला और चिपचिपा? अपनाएं ये 5 आसान हैक्स, पूरे सीजन रहेगा सूखा और फ्रेश

कच्चे चावल करेंगे कमाल

नमक को सूखा रखने का सबसे आसान और पुराना तरीका कच्चे चावल हैं. नमकदानी या जार में 8 से 10 कच्चे चावल के दाने डाल दें. चावल प्राकृतिक रूप से नमी सोख लेते हैं और नमक को लंबे समय तक सूखा बनाए रखते हैं. चाहें तो चावल की छोटी सूती पोटली बनाकर भी जार में रख सकते हैं.