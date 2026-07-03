Monsoon News 3 July : मुंबई-दिल्ली समेत देश के कई शहरों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, कहां आएगी तेज रफ्तार आंधी; नोट करें अपने यहां का हाल
Monsoon News 3 July : दिल्ली-एनसीआर के साथ ही देशभर में मॉनसून 2026 एक्टिव हो चुका है. इसके बाद उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत तक मॉनसून की बारिश हो रही है. आगामी 24-48 घंटे के दौरान बारिश और तेज आंधी का दौर शुरू हो चुका है. इस बीच मौसम विभाग ने शुक्रवार (3 जुलाई, 2026) को यूपी, बिहार समेत 15 राज्यों के लिए भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी कर दिया है. वहीं, पहाड़ी राज्यों में भी आफत की बारिश होने वाली है। तेज आंधी के चलते बड़े-बड़े वृक्ष भी धाराशायी होने की आशंका है. 15 राज्यों यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली समेत कई राज्यों में तापमान में 5 डिग्री तक की कमी देखने को मिल सकती है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में शुक्रवार (3 जुलाई, 2026) को भारी बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक दिल्ली में 3 जुलाई की सुबह भारी बारिश और आंधी चलने की संभावना है. बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में शुक्रवार (3 जुलाई, 2026) को मॉनसून के एक्टिव होने से बारिश का अलर्ट है. खासतौर से सहारनपुर, मेरठ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, मथुरा, बुलंद शहर, इटावा, फिरोजाबाद, बांदा, मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रयागराज, वाराणसी, महाराजगंज, कानपुर और शाहजहांपुर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में शुक्रवार (3 जुलाई, 2026) को भारी बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है. राज्य के पूर्णिया, कटिहार, बांका, अररिया, किशनगंज, भोजपुर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, बक्सर, जमुई, भागलपुर, खगड़िया और मुंगेर में बारिश का येलो अलर्ट जारी है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में शुक्रवार (3 जुलाई, 2026) को रांची, साहेबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, दुमका, बोकारो, हजारीबाग, गिरिडीह, जमशेदपुर, रामगढ़, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, लोहरदगा, चतरा, गुमला, सिमडेगा और सरायकेला में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में शुक्रवार (3 जुलाई, 2026) को भारी बारिश-आंधी का अलर्ट जारी है. उत्तराखंड के पिथौरागढ़, बागेश्वर, चमोली, उधम सिंह नगर, नैनीताल, हरिद्वार और ऋषिकेश में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल में शुक्रवार (3 जुलाई, 2026) को भारी बारिश-तेज हवा का अलर्ट जारी किया गया है. राजस्थान के कांगड़ा, मंडी, कुल्लू, ऊना, बिलासपुर, सिरमौर और किन्नौर में तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में शुक्रवार (3 जुलाई, 2026) को भारी बारिश और तूफान का अलर्ट है. राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सिरोही, भीलवाड़ा, राजसमंद और टोंक में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
पंजाब- हरियाणा में मौसम का हाल
पंजाब और हरियाणा में शुक्रवार (3 जुलाई, 2026) को भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. पंजाब के पठानकोट, होशियारपुर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर, सास नगर और रूप नगर बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. हरियाणा के करीब-करीब सभी जिलों में कहीं हल्की तो कहीं पर भारी बारिश का अलर्ट है.