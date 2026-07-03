Monsoon News 3 July : मुंबई-दिल्ली समेत देश के कई शहरों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट, कहां आएगी तेज रफ्तार आंधी; नोट करें अपने यहां का हाल

Monsoon News 3 July : दिल्ली-एनसीआर के साथ ही देशभर में मॉनसून 2026 एक्टिव हो चुका है. इसके बाद उत्तर भारत से लेकर पूर्वी भारत तक मॉनसून की बारिश हो रही है. आगामी 24-48 घंटे के दौरान बारिश और तेज आंधी का दौर शुरू हो चुका है. इस बीच मौसम विभाग ने शुक्रवार (3 जुलाई, 2026) को यूपी, बिहार समेत 15 राज्यों के लिए भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी कर दिया है. वहीं, पहाड़ी राज्यों में भी आफत की बारिश होने वाली है। तेज आंधी के चलते बड़े-बड़े वृक्ष भी धाराशायी होने की आशंका है. 15 राज्यों यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड, हिमाचल, पंजाब, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और केरल में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. दिल्ली समेत कई राज्यों में तापमान में 5 डिग्री तक की कमी देखने को मिल सकती है.