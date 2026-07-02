Monsoon News 2 July : दिल्ली-यूपी समेत 19 राज्यों में आज आंधी के साथ होगी झमाझम बारिश, जानें अपने यहां का हाल

Monsoon News 2 July : देश की राजधानी दिल्ली को छोड़ दें तो करीब-करीब देशभर में मॉनसून 2026 सक्रिय हो गया है. इसके साथ ही बारिश का सिलसिला भी तेज हो गया है. मौसम विभाग ने 2 जुलाई को दिल्ली, यूपी, बिहार सहित 19 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके कई राज्यों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं. मौसम विभाग ने 2-3 जुलाई को पर्वतीय राज्यों में शामिल उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश तक बारिश की चेतावनी जारी की है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

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