Monsoon News 2 July : दिल्ली-यूपी समेत 19 राज्यों में आज आंधी के साथ होगी झमाझम बारिश, जानें अपने यहां का हाल
Monsoon News 2 July : देश की राजधानी दिल्ली को छोड़ दें तो करीब-करीब देशभर में मॉनसून 2026 सक्रिय हो गया है. इसके साथ ही बारिश का सिलसिला भी तेज हो गया है. मौसम विभाग ने 2 जुलाई को दिल्ली, यूपी, बिहार सहित 19 राज्यों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है. इसके कई राज्यों में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं. मौसम विभाग ने 2-3 जुलाई को पर्वतीय राज्यों में शामिल उत्तराखंड से हिमाचल प्रदेश तक बारिश की चेतावनी जारी की है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी बारिश का अलर्ट जारी किया है.
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दैनिक मौसम परिचर्चा (01.07.2026)
अगले 2 दिनों में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून के गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा-चंडीगढ़-दिल्ली और पंजाब के कुछ और हिस्सों और राजस्थान के कुछ इलाकों में आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल हैं।
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— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 1, 2026
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-NCR में गुरुवार (2 जुलाई, 2026) को सुबह कई इलाकों में बारिश हुई. बादल छाए हुए हैं. ऐसे में दिल्ली-एनसीआर में दोपहर और शाम के समय तेज हवाएं चलने और बारिश होने की स्थिति बन सकती है. 3 जुलाई को भी मौसम का यही सिलसिला जारी रहने की संभावना है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में गुरुवार (2 जुलाई, 2026) को बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है. राज्य के लखीमपुर खीरी, लखनऊ, मऊ, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, संत रविदास नगर (भदोही), अंबेडकर नगर, अमेठी, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बाराबंकी, गाजीपुर, गोंडा, हरदोई, जौनपुर, शाहजहांपुर, श्रावस्ती, सीतापुर, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी शामिल में बारिश के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
मॉनसून के अलर्ट होने के साथ ही बिहार में बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है. मौसम विभाग के अनुसार, गुरुवार (2 जुलाई, 2026) को सिवान, सारण, पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, सुपौल, दरभंगा, समस्तीपुर और मधुबनी में तूफानी बारिश होगी. इसके अलावा आने वाले 2-3 तीन जिलों में रुक-रुककर बारिश होती रहेगी.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में गुरुवार (2 जुलाई, 2026) को बारिश-तूफान की चेतावनी जारी है. राज्य के साहेबगंज,पाकुड़, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, रांची, पलामू, खूंटी, गुमला, श्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, दुमका, साहेबगंज और हजारीबाग में भारी बारिश, तूफान और ओले गिरने की चेतावनी जारी की गई है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में गुरुवार (2 जुलाई, 2026) को बारिश होने के आसार हैं. राज्य के गेश्वर, पौड़ी गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल, नैनीताल, हरिद्वार और ऋषिकेश बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की चेतावनी मौसम विभाग की ओर से दी गई है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा, मंडी, शिमला,किन्नौर, सिरमौर, कुल्लू, मंडी और ऊना में गुरुवार (2 जुलाई, 2026) को बारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
मॉनसून की ओर से राजस्थान के लोगों के लिए राहत भरी खबर आई है. मौसम विभाग ने गुरुवार (2 जुलाई, 2026) को पूरे राज्य में बारिश की चेतावनी दी है. गुरुवार को राज्य के धोलपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, भरतपुर, चुरू, अलवर, उदयपुर, अजमेर, दौसा, फलोदी और जयपुर में भारी बारिश की संभावना जताई है.
पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल
पंजाब में गुरुवार (2 जुलाई, 2026) को भारी बारिश की संभावना जताई गई है. पटियाला, अमृतसर, जालंधर, बठिंडा, फरीदकोट, फाजिलका, फिरोजपुर और गुरदासपुर में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. वहीं हरियाणा में भी बारिश का अलर्ट है. खासतौर से दिल्ली से सटे हरियाणा के शहरों में गुरुवार को बारिश होगी.