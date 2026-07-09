Monsoon 9 July 2026: दिल्ली समेत 17 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट, कहां-कहां हैं बाढ़ के हालात! नोट करें अपने यहां का हाल

Monsoon 9 July 2026: दिल्ली-एनसीआर से लेकर केरल तक भारी बारिश का सिलसिला जारी है.दिल्ली के अलावा देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में भी तेज बारिश हो रही है. महाराष्ट्र समेत अन्य राज्यों की बात करें तो बाढ़ और बारिश के दर्दनाक वीडियो सामने आ रहे हैं. 1 जून से अब तक बारिश, आंधी-तूफान के कारण राज्य में 62 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 पशुओं की भी जान गई है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने गुरुवार (09 जुलाई, 2026) को 17 राज्यों में भीषण बारिश के साथ आंधी और तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है. दिल्ली में पिछले 24 घंटों से बारिश का सिलसिला जारी है. सोमवार तक कमोबेश दिल्ली-एनसीआर में बारिश होती रहेगी.

Cummulative Rainfall(mm) over Delhi- NCR (from 0830 IST of 08.07.2026 to 0530 IST of 09.07.2026) pic.twitter.com/IUv1nUZJPc — India Meteorological Department (@Indiametdept) July 9, 2026

मौसम की जानकारी देने वाली निजी एजेंसी स्काईमेट वेदर के अनुसार, अगले 24 घंटे के दौरान, कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश, दक्षिण-पूर्व राजस्थान, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा पूर्वोत्तर भारत के अलग-अलग इलाकों में मध्यम से भारी बारिश होने की संभावना है. पूर्वोत्तर भारत, गंगा के मैदानी पश्चिम बंगाल, बिहार, ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, उत्तर प्रदेश, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों तथा हरियाणा में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है.