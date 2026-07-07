Monsoon 7 July 2026: दिल्ली में बढ़ी गर्मी तो UP समेत 22 राज्यों में बारिश का अलर्ट, कहां है बाढ़ का अलर्ट! नोट करें अपने यहां का हाल

Monsoon 7 July 2026: मॉनसून देशभर में एक्टिव है, लेकिन उत्तर भारत के राज्यों में झमाझम बारिश का इंतजार अभी बाकी है. इस बीच देश की राजधानी दिल्ली में मंगलवार को बारिश का अलर्ट है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. IMD के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी में आमतौर पर बादल छाए रहने और कई जगहों पर हल्की बारिश व कुछ जगहों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है. गुजरात के और हिस्सों, हरियाणा और पंजाब के बाकी इलाकों और राजस्थान के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने के लिए हालात अनुकूल बने हुए हैं. मौसम विभाग ने मानसून के डबल अटैक के कारण जिन 22 राज्यों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, ओडिशा, झारखंड, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली, जम्मू-कश्मीर में मंगलवार (07 जून, 2026) को बारिश का अलर्ट जारी है.

Depression over north Chhattisgarh and adjoining areas of southeast Uttar Pradesh and northeast Madhya Pradesh

The depression over north Chhattisgarh and adjoining areas of southeast Uttar Pradesh and northeast Madhya Pradesh remained practically stationary over the same region… pic.twitter.com/QCYlXcuI4B — India Meteorological Department (@Indiametdept) July 6, 2026

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