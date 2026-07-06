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Monsoon 6 July 2026: दिल्ली-UP समेत 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट, कहां है बाढ़ का अलर्ट! नोट करें अपने यहां का हाल

Monsoon 6 July 2026: देश की राजधानी दिल्ली से लेकर दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार (06 जुलाई, 2026) को 15 राज्यों में अगले 12 से 26 घंटों के अंदर भीषण बारिश, आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया है. इन राज्यों में बारिश के दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं.

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जयपुर 36°C 28°C
शिमला 26°C 21°C
नैनीताल 26°C 22°C

इन 15 राज्यों में अलर्ट

  1. दिल्ली
  2. तमिलनाडु
  3. हिमाचल प्रदेश
  4. उत्तराखंड
  5. झारखंड
  6. छत्तीसगढ़
  7. ओडिशा
  8. असम
  9. त्रिपुरा
  10. उत्तर प्रदेश
  11. बिहार
  12. राजस्थान
  13. महाराष्ट्र
  14. मध्य प्रदेश
  15. पश्चिम बंगाल

By: JP Yadav | Published: July 6, 2026 8:59:31 AM IST

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दिल्ली-NCR में मौसम कैसा रहेगा

दिल्ली-NCR सोमवार (6 जुलाई, 2026) को भारी बारिश का अलर्ट जारी है. IMD के मुताबिक, सिविल लाइंस,मॉडल टाउन, आजादपुर , सदर बाजार, कश्मीरी गेट सहित पूरे उत्तरी दिल्ली और ग्रेटर कैलाश, वसंत कुंज, वसंत विहार, डिफेंस कॉलोनी, हौज खास, दिल्ली विश्वविद्यालय (DU) कैंपस क्षेत्र, कमला नगर , मुखर्जी नगर, पंचशील पार्क, आनंद लोक सहित दक्षिणी दिल्ली के कई इलाकों में बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट है. पूर्वी दिल्ली की बात करें तो लक्ष्मी नगर, पटपड़गंज, मयूर विहार, प्रीत विहार, आनंद विहार, कृष्णा , गांधी नगर, शाहदरा, सीलमपुर, त्रिलोकपुरी, कोंडली, मंडावली, पांडव नगर, वसुंधरा एन्क्लेव और दिलशाद गार्डन सहित पूर्वी दिल्ली में भी झमाझम की बारिश की चेतावनी है.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में मॉनसून के एक्टिव होने के बाद सोमवार (6 जुलाई, 2026) को बारिश का अलर्ट है. सोमवार को गौतमबुद्ध नगर, शामली, शाहजहांपुर, सीतापुर, लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, आजमगढ़, जौनपुर, कौशांबी सहित यूपी के कई जिलों में हल्की बारिश का अलर्ट है. खासतौर से देवरिया, मऊ, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, बरेली, पीलीभीत, बहराइच और श्रावस्ती में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है. IMD की ओर से बिजनौर, मेरठ, अमरोहा, हापुड़, मोरादाबाद, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, इटावा, ओरैया, कन्नौज, हरदोई, उन्नाव, कानपुर में भी भीषण बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में सोमवार (6 जुलाई, 2026) को बारिश और आंधी के मद्देनजर कई जिलों में रेड अलर्ट जारी है. सोमवार को बिहार के गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, जहानाबाद, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, गया, बांका, जमुई, लखीसराय, अरवल में भारी बारिश का अलर्ट IMD की ओर से जारी किया गया है. वहीं, राजधानी पटना, बक्सर, भोजपुर, बेगुसराय, सहरसा, मुंगेर, भागलपुर, मधेपुरा, कटिहार, पूर्णिया, सुपौल, अररिया और किशनगंज में भी हल्की बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, काफी गहरे निम्न दबाव क्षेत्र का असर झारखंड में अगले 48 घंटों तक बना रहेगा. इसके प्रभाव से सोमवार के साथ-साथ मंगलवार को भी राज्य के अधिकांश क्षेत्रों में घने बादल छाए रहेंगे और गरज-चमक के साथ तेज बारिश होने की पूरी संभावना है.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

उत्तराखंड के भी कुछ जिलों में सोमवार (6 जुलाई, 2026) को मूसलाधार बारिश देखने को सकती है, भारी बारिश के मद्देनजर लोगों के लिए चेतावनी भी जारी की गई है.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

हिमाचल प्रदेश में सोमवार (6 जुलाई, 2026) को कांगड़ा, कुल्लू ,चंबा और शिमला में भारी बारिश देखने को मिल सकती है. इसके अलावा अन्य जिलों में सामान्य बारिश होगी.

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राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में सोमवार (6 जुलाई, 2026) को आंधी-बारिश और तूफान की चेतावनी जारी है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले 5 से 7 दिनों यानी वीकेंड तक जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट है. इसके अलावा राजधानी जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर, अजमेर, झुंझुनूं, चुरू, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, दौसा, धोलपुर, सवाईं माधोपुर, टोंक, भीलवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और सिरोही में भी तेज बारिश की चेतावनी है.

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दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम

दक्षिण के राज्यों में शामिल तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराईकल में अगले छह दिनों तक बारिश होने की संभावना है. मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने अपने ताजा मौसम बुलेटिन में कहा है कि 10 जुलाई तक राज्य के कई हिस्सों में अलग-अलग स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है.

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पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल

हरियाणा और पंजापप में मॉनसून अब पूरी तरह सक्रिय होने जा रहा है. IMD चंडीगढ़ के अनुसार, पंजाब और हरियाणा में 6 जुलाई से 11 जुलाई तक लगातार बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी.

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Monsoon 2026
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