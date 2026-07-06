Monsoon 6 July 2026: दिल्ली-UP समेत 15 राज्यों में बारिश का अलर्ट, कहां है बाढ़ का अलर्ट! नोट करें अपने यहां का हाल

Monsoon 6 July 2026: देश की राजधानी दिल्ली से लेकर दक्षिण और पूर्वोत्तर के राज्यों में बारिश का सिलसिला जारी है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार (06 जुलाई, 2026) को 15 राज्यों में अगले 12 से 26 घंटों के अंदर भीषण बारिश, आंधी और तूफान का अलर्ट जारी किया है. इन राज्यों में बारिश के दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं.

शहर अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान दिल्ली 37°C 29°C मुंबई 27°C 27°C चेन्नई 37°C 29°C कोलकाता 30°C 28°C लखनऊ 36°C 30°C पटना 32°C 28°C रांची 26°C 24°C भोपाल 30°C 25°C जयपुर 36°C 28°C शिमला 26°C 21°C नैनीताल 26°C 22°C

मौसम संबंधी चेतावनी मुख्य बिंदु (i) उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी एवं उससे सटे उत्तर ओडिशा–पश्चिम बंगाल के तटों के ऊपर एक अवदाब (Depression) बना है। (ii) छत्तीसगढ़ और मध्य महाराष्ट्र में 5 और 6 जुलाई को; ओडिशा में 5 जुलाई को; कोंकण-गोवा और गुजरात क्षेत्र में 5 से 7 जुलाई के बीच;… pic.twitter.com/Pcz1xsaouP — India Meteorological Department (@Indiametdept) July 5, 2026

इन 15 राज्यों में अलर्ट