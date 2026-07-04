Monsoon 4 July 2026: वीकेंड पर दिल्ली से मुंबई और कश्मीर से केरल तक मूसलाधार बारिश का अलर्ट, नोट करें अपने यहां का हाल

Monsoon 4 July 2026 : देश की राजधानी दिल्ली में दस्तक देने के साथ ही देशभर में मॉनसून एक्टिव हो चुका है. दक्षिण और पूर्वोत्तर राज्यों में झमाझम बारिश के चलते किसान खुश हैं तो जलभराव ने लोगों की समस्या बढ़ा दी है. शनिवार (4 जुलाई 2026) को दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय रहने की संभावना है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और दिल्ली-एनसीआर समेत कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है.

Yesterday’s Low-Pressure Area over northwest Bay of Bengal & adjoining north Odisha-West Bengal coasts lay as a Well Marked Low Pressure Area over the same region at 0530 hrs IST of today, 04th July, 2026. pic.twitter.com/dPea2TdZvS — India Meteorological Department (@Indiametdept) July 4, 2026

शनिवार को बारिश के साथ कई इलाकों में तेज हवाएं 60 से 90 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं. वहीं, मौसम विभाग ने शनिवार को दिल्ली समेत 11 राज्यों में भारी बारिश की आशंका जताई है. यूपी, बिहार, दिल्ली, झारखंड, राजस्थान, उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल, जम्मू-कश्मीर, महाराष्ट्र और केरल में बारिश के साथ आंधी भी चल सकती है.

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