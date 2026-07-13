Monsoon 13 July 2026: 14 से अधिक राज्यों पर 24 घंटे भारी, कहां होगी तेज बारिश; IMD ने जारी किया लेटेस्ट मौसम अपडेट

Monsoon 13 July 2026: दिल्ली-एनसीआर के लोग जहां उमस से जूझ रहे हैं तो मॉनसून देश में फिर से एक्टिव हो रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार (13 जुलाई, 2026) को उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर समेत 17 राज्यों में झमाझम बारिश होने की संभावना जताई है.उधर, पहाड़ी राज्यों में झमाझम बारिश का दौर जारी है, खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के बाद लैंडस्लाइड की स्थिति बनी हुई है.

मौसम संबंधी चेतावनी मुख्य बिंदु (i) पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल एवं बिहार में अगले 2–3 दिनों के दौरान कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 4–5 दिनों तक कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। मेघालय में आज, 12 जुलाई 2026 को… pic.twitter.com/epEqhGZrGw — India Meteorological Department (@Indiametdept) July 12, 2026

केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में भी मौसम विभाग ने सोमवार को अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है.