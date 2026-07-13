Monsoon 13 July 2026: 14 से अधिक राज्यों पर 24 घंटे भारी, कहां होगी तेज बारिश; IMD ने जारी किया लेटेस्ट मौसम अपडेट
Monsoon 13 July 2026: दिल्ली-एनसीआर के लोग जहां उमस से जूझ रहे हैं तो मॉनसून देश में फिर से एक्टिव हो रहा है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार (13 जुलाई, 2026) को उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर समेत 17 राज्यों में झमाझम बारिश होने की संभावना जताई है.उधर, पहाड़ी राज्यों में झमाझम बारिश का दौर जारी है, खासकर उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश के बाद लैंडस्लाइड की स्थिति बनी हुई है.
मौसम संबंधी चेतावनी
मुख्य बिंदु
(i) पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल एवं बिहार में अगले 2–3 दिनों के दौरान कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। वहीं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 4–5 दिनों तक कहीं-कहीं भारी वर्षा होने की संभावना है। मेघालय में आज, 12 जुलाई 2026 को… pic.twitter.com/epEqhGZrGw
— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 12, 2026
केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में भी मौसम विभाग ने सोमवार को अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है.
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दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में सोमवार (13 जुलाई, 2026) को सुबह से उमस का कहर जारी है. इस बीच IMD के मुताबिक, अगले 4 दिनों तक दिल्ली-एनसीआर में बारिश को लेकर कोई आसार नहीं हैं, जबकि 17 जुलाई को हल्की बारिश का दौर शुरू हो सकता है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में सोमवार (13 जुलाई, 2026) को मॉनसून एक्टिव है. संभल, एटा, हाथरस और फिरोजाबाद के अलावा पीलीभीत, गौतमबुद्ध नगर, शामली और मैनपुरी में बारिश हो सकती है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में सोमवार (13 जुलाई, 2026) को राजधानी पटना के अलावा मुंगेर, अररिया, भागलपुर, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, बक्सर, लखीसराय, शेखपुरा, भोजपुर, सिवान, औरंगाबाद, गया और नवादा में आंधी-तूफान के साथ बारिश का अलर्ट है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड की राजधानी रांची, धनबाद, गिरिडीह, दुमका और डालटनगंज में बादलों के साथ हल्की से मध्यम बारिश का सिलसिला सोमवार (13 जुलाई, 2026) को भी जारी रह सकता है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में सोमवार (13 जुलाई, 2026) को भारी से बहुत भारी बारिश का पूर्वानुमान है. मंडी, मनाली, सराहन, रोहड़ू और शिमला में बारिश होने का अलर्ट है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश के शिमला, सोलन, मंडी, बिलासपुर समेत कई इलाकों में अच्छी बारिश के बाद लैंडस्लाइड हुआ है. मौसम विभाग ने सोमवार को यहां तेज बारिश होने की संभावना भी जताई है. पहाड़ी राज्यों में बारिश के बाद स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट पर चल रहा है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में सोमवार (13 जुलाई, 2026) को अगले एक सप्ताह तक मानसून कमजोर रहने और राज्यभर में अधिकतर स्थानों पर मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है. एक दिन बाद यानी 14 और 15 जुलाई को बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू जिलों के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि इससे पहले 13 जुलाई को शेखावाटी क्षेत्र, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में भी हल्की बारिश हो सकती है.
दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम
दक्षिण भारत के केरल, कर्नाटक, तेलंगाना और तमिलनाडु के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है. तमिलनाडु और ओडिशा के तटीय इलाकों में भी लोगों को गर्मी और नमी का सामना करना पड़ सकता है. वहीं, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेज हवाओं के साथ गरज-चमक की भी संभावना जताई गई है.
पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल
पूर्वोत्तर राज्यों में मॉनसून पूरी तरह से एक्टिव है, इसके चलते असम और मेघालय में कई जगह भारी से बहुत भारी बारिश हो सकती है, जबकि अरुणाचल प्रदेश, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी तेज बारिश और बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है.