Monsoon 12 July 2026: उत्तर भारत में रूठा मॉनसून! अगले 28 घंटे कहां-कहां बारिश होगी मूसलाधार,आएगी आंधी-गिरेंगे ओले

Monsoon 12 July 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है. इसके अलावा कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, रविवार (12 जून, 2026) को पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, असम, त्रिपुरा, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.

वहीं, पूर्वोत्तर भारत, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई को कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद अगले 3–4 दिनों तक कहीं-कहीं भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है..

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