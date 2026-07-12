Monsoon 12 July 2026: उत्तर भारत में रूठा मॉनसून! अगले 28 घंटे कहां-कहां बारिश होगी मूसलाधार,आएगी आंधी-गिरेंगे ओले
Monsoon 12 July 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देशभर में मॉनसून पूरी तरह सक्रिय हो चुका है. इसके अलावा कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक, रविवार (12 जून, 2026) को पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, असम, त्रिपुरा, कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है.
वहीं, पूर्वोत्तर भारत, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई को कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद अगले 3–4 दिनों तक कहीं-कहीं भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है..
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मौसम संबंधी चेतावनी
मुख्य बिंदु
(i) पूर्वोत्तर भारत, उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम, बिहार तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में 11 एवं 12 जुलाई को कहीं-कहीं भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। इसके बाद अगले 3–4 दिनों तक कहीं-कहीं भारी वर्षा जारी रहने की संभावना है। साथ ही,… pic.twitter.com/ShMVaAxrZa
— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 11, 2026
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में रविवार (12 जुलाई, 2026) को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है. मौसम विभाग के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार को भी बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में रविवार (12 जुलाई, 2026) को भारी बारिश और तूफान की चेतावनी है. सिद्धार्थनगर, बस्ती, बाराबंकी, मिर्जापुर, मेरठ, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, कानपुर, बहराइच, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, सुल्तानपुर, हरदोई और रायबरेली सहित कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में रविवार (12 जुलाई, 2026) को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है. राजधानी पटना, गया, गोपालगंज, पश्चिमी एवं पूर्वी चंपारण, नालंदा, लखीसराय, अरवल, रोहतास, नवादा, भोजपुर, सिवान, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज और खगड़िया में तेज बारिश होगी.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में रविवार (12 जुलाई, 2026) को बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. राज्य के दुमका, देवघर, जामताड़ा, बोकारो, रांची, हजारीबाग, रामगढ़, खूंटी, लोहरदगा, गिरिडीह, सिमडेगा, पलामू, गुमला और पूर्वी-पश्चिमी सिंहभूम में मध्यम से भारी बारिश की संभावना IMD की ओर से जारी की गई है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में रविवार (12 जुलाई, 2026) को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है. नैनीताल, हरिद्वार, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उधम सिंह नगर, अल्मोड़ा, बागेश्वर और आसपास के इलाकों में भारी बारिश का अनुमान है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में रविवार (12 जुलाई, 2026) को भारी बारिश और तेज हवा का अलर्ट जारी है. कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, बिलासपुर और सोलन में भारी बारिश की संभावना है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में रविवार (12 जुलाई, 2026) को गर्मी और तेज हवा का असर देखने को मिल रहा है. राजस्थान के कोटा, करौली, अजमेर, जोधपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, फालौदी, बारां और जैसलमेर में रविवार बारिश की संभावना कम है, जिससे गर्मी लोगों की परेशानी बढ़ाएगी.
दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम
दक्षिण में मॉनसून के एक्टिव होने से केरल, आंतरिक कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में बारिश का दौर जारी है. रविवार (12 जुलाई, 2026) को भी दक्षिण के कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी है. तमिलनाडु के पश्चिमी घाट से लगे जिलों में गरज-चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम बारिश की संभावना जताई है.चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, आने वाले दिनों में भी राज्य के विभिन्न हिस्सों में वर्षा गतिविधियां प्रभावित होंगी.
पंजाब और हरियाणा में मौसम का हाल
पंजाब-हरियाणा में रविवार (12 जुलाई, 2026) को बारिश और तूफान की संभावना है. पंजाब के पटियाला, अमृतसर, बठिंडा, मोगा, रूपनगर, संगरूर, फाजिल्का, होशियारपुर, जालंधर और गुरदासपुर में तेज बारिश और गरज-चमक की संभावना है. उधर, हरियाणा में 12 जुलाई को पंचकूला, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर तेज बारिश की संभावना है.वहीं, हिसार, भिवानी, सिरसा और फतेहाबाद में बादल छाए रहने के साथ कहीं-कहीं हल्की बारिश हो सकती है.