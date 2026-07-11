Monsoon 11 July 2026: बिहार-यूपी समेत 20 राज्यों में IMD का अलर्ट, कहां-कहां है बाढ़ का खतरा? नोट करें अपने यहां का हाल
Monsoon 11 July 2026: देश भर में दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 का असर दिखाई देने लगा है. पर्वतीय राज्यों समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश से लोगों का बुरा हाल है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से शनिवार (11 जुलाई, 2026) के लिए देश की राजधानी दिल्ली, यूपी, सहित 20 राज्यों के लिए भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चलने का भी अलर्ट जारी है. पूर्वी और दक्षिणी भारत में अधिकतर राज्यों में बारिश-तूफान का कहर देखा जा रहा है. तमिलनाडु और केरल समेत तटीय राज्यों/इलाकों में मछुआरों को समुद्री इलाके से हटकर सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है.
किन 20 राज्यों में होगी बारिश
हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-एनसीआर में शनिवार (11 जुलाई, 2026) को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी है. IMD के पूर्वानुमान के मुताबिक, राजधानी दिल्ली में शनिवार के लिए एक बार फिर से भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में शनिवार (11 जुलाई, 2026) को भारी बारिश-तूफान की चेतावनी है. बाराबंकी, मिर्जापुर, सुल्तानपुर, हरदोई,मेरठ, आगरा, मथुरा, अलीगढ़, कानपुर, बहराइच, बलरामपुर, देवरिया, कुशीनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, सिद्धार्थनगर, बस्ती और रायबरेली में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में शनिवार (11 जुलाई, 2026) को भारी बारिश-आंधी का अलर्ट है. बिहार के अरवल, रोहतास, नवादा, भोजपुर, सिवान,गोपालगंज, पटना, गया, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, औरंगाबाद, नालंदा, लखीसराय, गया, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज और खगड़िया में भारी बारिश का अलर्ट है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में शनिवार (11 जुलाई, 2026) को बारिश-आंधी की चेतावनी है. खासतौर से देवघर, बोकारो, पश्चिम सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, लोहरदगा, हजारीबाग, रांची, रामगढ़, खूंटी, चतरा, गिरिडीह, सिमडेगा, दुमका, जामताड़ा, पलामू और गुमला में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड शनिवार (11 जुलाई, 2026) को भारी बारिश-आंधी का अलर्ट है. नैनीताल, हरिद्वार, चमोली, पिथौरागढ़, उधम सिंह नगर, रुद्रप्रयाग, हरिद्वार, ऋषिकेश, अल्मोड़ा और बागेश्वर में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश शनिवार (11 जुलाई, 2026) को भारी बारिश-तेज हवा का अलर्ट है. पर्वतीय राज्य के कांगड़ा, कुल्लू, शिमला, सिरमौर, मंडी, बिलासपुर और सोलन में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में शनिवार (11 जुलाई, 2026) को बारिश की कोई चेतावनी नहीं है. राज्य के कोटा, करौली, अजमेर, जोधपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर, सीकर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जोधपुर, फालौदी, बारां और जैसलमेर में तापमान एक बार फिर से चढ़ेगा और भीषण गर्मी का अलर्ट जारी किया है
पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल
पंजाब और हरियाणा में शनिवार (11 जुलाई, 2026) को बारिश-तूफान की संभावना बन रही है. पंजाब के पटियाला, अमृतसर, बठिंडा, रूपनगर, मोगा, रूपनगर, संगरूर, फाजिलका, होशियारपुर, जालंधर और गुरदासपुर में भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है. वहीं, हरियाणा के आधा दर्जन जिलों में बारिश के दौरान 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आंधी चलेगी.