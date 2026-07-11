Monsoon 11 July 2026: बिहार-यूपी समेत 20 राज्यों में IMD का अलर्ट, कहां-कहां है बाढ़ का खतरा? नोट करें अपने यहां का हाल

Monsoon 11 July 2026: देश भर में दक्षिण पश्चिम मॉनसून 2026 का असर दिखाई देने लगा है. पर्वतीय राज्यों समेत कई इलाकों में झमाझम बारिश से लोगों का बुरा हाल है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से शनिवार (11 जुलाई, 2026) के लिए देश की राजधानी दिल्ली, यूपी, सहित 20 राज्यों के लिए भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है. इस दौरान 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चलने का भी अलर्ट जारी है. पूर्वी और दक्षिणी भारत में अधिकतर राज्यों में बारिश-तूफान का कहर देखा जा रहा है. तमिलनाडु और केरल समेत तटीय राज्यों/इलाकों में मछुआरों को समुद्री इलाके से हटकर सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह दी गई है.

किन 20 राज्यों में होगी बारिश

हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मध्य प्रदेश, यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, छत्तीसगढ़, असम, त्रिपुरा, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट है.