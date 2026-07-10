Monsoon 10 July 2026: दिल्ली-यूपी समेत 17 राज्यों में IMD का अलर्ट, कहां-कहां होगी बारिश? नोट करें अपने यहां का हाल

Monsoon 10 July 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से अगले कुछ दिनों के दौरान दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में व्यापक और भारी बारिश का अनुमान जताया गया है. दक्षिण-पश्चिम मानसून के सक्रिय होने के कारण उत्तर-पश्चिम, मध्य, पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही शुक्रवार (10 जुलाई 2026) को उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, कई राज्यों में बारिश के बीच 80-90 किलोमीटर प्रतिघंटे की हवा चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने 10 जुलाई दिन शुक्रवार को दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड सहित 18 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है.