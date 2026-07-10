Monsoon 10 July 2026: दिल्ली-यूपी समेत 17 राज्यों में IMD का अलर्ट, कहां-कहां होगी बारिश? नोट करें अपने यहां का हाल
Monsoon 10 July 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) की ओर से अगले कुछ दिनों के दौरान दिल्ली-एनसीआर समेत देश के कई हिस्सों में व्यापक और भारी बारिश का अनुमान जताया गया है. दक्षिण-पश्चिम मानसून के सक्रिय होने के कारण उत्तर-पश्चिम, मध्य, पश्चिमी तट और पूर्वोत्तर भारत में भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है. इसके साथ ही शुक्रवार (10 जुलाई 2026) को उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ जिलों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है. मौसम विभाग के अनुसार, कई राज्यों में बारिश के बीच 80-90 किलोमीटर प्रतिघंटे की हवा चलने की संभावना है. मौसम विभाग ने 10 जुलाई दिन शुक्रवार को दिल्ली, यूपी, बिहार, झारखंड सहित 18 राज्यों में भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया है.
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-NCR में शुक्रवार (10 11 जुलाई, 2026) को बारिश की चेतावनी जारी की गई है. सुबह से ही आसमान में बादल छाए हुए हैं. 10 जुलाई को हल्की बारिश होने के आसार हैं. दिल्ली के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है. लगतारा तीन दिन (शुक्रवार, शनिवार और रविवार) को सामान्यतः बादल छाए रहने की संभावना है. हल्की से लेकर मध्यम स्तर की बारिश का अलर्ट है.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में शुक्रवार (10 11 जुलाई, 2026) को आंधी-तूफान का अलर्ट जारी है. बरेली, पीलीभीत,मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, संभल और बदायूं समेत जिलों में तेज बारिश का अलर्ट है. बारिश के चलते अगले दो से तीन दिनों में तापमान में 2-4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की संभावना है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में शुक्रवार (10 11 जुलाई, 2026) को भारी बारिश की चेतावनी. राजधानी पटना, समस्तीपुर, किशनगंज, गया, कटिहार, सारण, भागलपुर, भोजपुर, सहरसा, वैशाली, सुपौल, पूर्वी चंपारण, बक्सर, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर में भारी बारिश के साथ तूफान का अलर्ट है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
झारखंड में शुक्रवार को बारिश होने की संभावना है. राजधानी रांची, जमशेदपुर, हजारीबाग, रामगढ़, जामताड़ा, बोकारो, सिमडेगा, गिरिडीह, सरायकेला, दुमका, गुमला, खूंटी, धनबाद और देवघर में बारिश की चेतावनी जारी की गई है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में शुक्रवार (10 11 जुलाई, 2026) को बारिश के मद्देनजर रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी है. IMD ने शुक्रवार को हरिद्वार, उधम सिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी, टिहरी और देहरादून जिलों में बारिश के चलते रेड अलर्ट जारी किया गया है, वहीं, बागेश्वर, पौड़ी और देहरादून समेत कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी है.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में शुक्रवार (10 जुलाई, 2026) को बारिश का अलर्ट जारी है. राजधानी शिमला, कांगड़ा, जोट, मनाली, मलौण, सराहन, पोंटा साहिब, गुलेर, जटोन बैराज, धौला कुआं, रोहरू, सांगला, कल्पा, कुकुमसेरी, रेकोंगपिओ, सुंदरनगर और बिलासपुर में आंधी और बारिश की संभावना है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
राजस्थान में 10 जुलाई को अलवर, करौली, अजमेर, बूंदी, उदयपुर, करौली, जोधपुर, बीकानेर, सवाई माधोपुर और कोटा में बारिश का अलर्ट जारी किया है.
दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम
तमिलनाडु में 10 जुलाई को बारिश का अलर्ट है. राजधानी चेन्नई की बात करें तो यहां पूरे दिन आसमान में बादल छाए रहने का पूर्वानुमान है। शहर के कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हो सकती है. वहीं केरल में 10 जुलाई को कुछ हिस्सों में भारी बारिश जारी रहने के कारण आईएमडी ने राज्य के तीन जिलों के लिए ‘ऑरेंज अलर्ट’ जारी किया है, जिनमें मलप्पुरम, कोझिकोड और वायनाड शामिल हैं. विभाग ने राज्य के छह अन्य जिलों -एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, पलक्कड़, कन्नूर और कासरगोड़- के लिए ‘येलो अलर्ट’ जारी किया है.
पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल
अरुणाचल प्रदेश, असम-मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान और उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल-सिक्किम में भी भारी बारिश जारी रहने की संभावना है.
पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल
पंजाब और हरियाणा में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून 2026 पूरी तरह से सक्रिय है. पंजाब और हरियाणा में शुक्रवार (10 जुलाई 2026) को दिनभर बारिश का दौर जारी रहने का अनुमान है. उत्तर हरियाणा के अंबाला, पंचकूला और यमुनानगर जिलों के कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है, जबकि दक्षिण हरियाणा और पंजाब के अधिकांश हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश और बादल छाए रहने की संभावना है.