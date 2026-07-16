Monsoon 16 July 2026: यूपी से केरल तक IMD का अलर्ट जारी, दिल्ली-NCR में कब होगी बारिश? जानें अपने यहां का मौसम

Monsoon 16 July 2026: कुछ राज्यों को छोड़ दें तो ज्यादातर जगहों पर बारिश नहीं हो रही है या फिर बहुत कम हो रही है. इस बीच उत्तर भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के एक बार फिर एक्टिव होने से मौसम का मिजाज बदलने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department ) की ओर से गुरुवार (16 जुलाई, 2026) को 15 राज्यों में अगले 12 से 24 घंटे के दौरान बारिश और आंधी-तूफान को लेकर अलर्ट जारी है. कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है. मौसम विभाग ने इस दौरान घरों से निकलने के पहले एक बार मौसम की जांच करने की अपील की है.

दक्षिण के राज्यों में मछुआरों से समंदर में न जाने के लिए कहा गया है वरना हादसा हो सकता है. मौसम विभाग की ओर से सिक्किम, असम और पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ,उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय और मणिपुर के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी गुरुवार (16 जुलाई) को बारिश होने की संभावना है.