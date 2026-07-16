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Monsoon 16 July 2026: यूपी से केरल तक IMD का अलर्ट जारी, दिल्ली-NCR में कब होगी बारिश? जानें अपने यहां का मौसम

Monsoon 16 July 2026: कुछ राज्यों को छोड़ दें तो ज्यादातर जगहों पर बारिश नहीं हो रही है या फिर बहुत कम हो रही है. इस बीच उत्तर भारत में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के एक बार फिर एक्टिव होने से मौसम का मिजाज बदलने वाला है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department ) की ओर से गुरुवार (16 जुलाई, 2026) को 15 राज्यों में अगले 12 से 24 घंटे के दौरान बारिश और आंधी-तूफान को लेकर अलर्ट जारी है. कुछ जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है. मौसम विभाग ने इस दौरान घरों से निकलने के पहले एक बार मौसम की जांच करने की अपील की है.

दक्षिण के राज्यों में मछुआरों से समंदर में न जाने के लिए कहा गया है वरना हादसा हो सकता है. मौसम विभाग की ओर से  सिक्किम, असम और पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ,उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय और मणिपुर के अलावा दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी गुरुवार (16 जुलाई) को बारिश होने की संभावना है.


By: JP Yadav | Published: July 16, 2026 9:42:48 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-एनसीआर से मॉनसून रूठा हुआ है, हालांकि गुरुवार (16 जुलाई, 2026) को मौसम विभाग की ओर से बारिश और तेज हवाएं चलने का अलर्ट जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले चार दिनों तक राजधानी दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर में बारिश की संभावना जताई गई है. इसके साथ ही शहर में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों में भी गुरुवार (16 जुलाई, 2026) को बारिश की चेतावनी जारी की गई है. IMD के मुताबिक, यूपी में 16 और 17 जुलाई, 2026 को शाम तक भारी बारिश देखने को मिल सकती है. IMD के गुरुवार को लखनऊ, बाराबंकी, श्रावस्ती में भीषण बारिश का अलर्ट जारी है, जबकि सीतापुर, लखीमपुर खीरी, हरदोई, बांदा, हमीरपुर, जालौन, फतेहपुर, महाराजगंद, गोरखपुर में भी भारी बारिश होने का अलर्ट है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में गुरुवार (16 जुलाई, 2026) को मौसम का मिजाज खुशनुमा रहने वाला है. मौसम विभाग ने 16 जुलाई बिहार के कई जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी दी है. IMD के पूर्वानुमान के अनुसार, गुरुवार को बेगूसराय, समस्तीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और पूर्वी चंपारण में दिन के दौरान भारी बारिश हो सकती है.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड में 16 जुलाई को मानसून पूरी तरह सक्रिय है. गुरुवार को रामगढ़, बोकारो, धनबाद, सरायकेला-खरसावां, पूर्वी सिंहभूम और पश्चिमी सिंहभूम में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

IMD के पूर्वानुमान के अनसार, 16 जुलाई को उत्तराखंड के उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और पिथौरागढ़ के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिल सकती है.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

MD के पूर्वानुमान के अनसार, गुरुवार (16 जुलाई, 2026) को हिमचाल प्रदेश के कुल्लू-मनाली में भी बादल बरस सकते हैं.

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राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में गुरुवार (16 जुलाई, 2026) को कई इलाकों में बरसात का अलर्ट जारी किया गया है. IMD के अलर्ट के मुताबिक, गुरुवार को जोधपुर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू में बादल बरस सकते हैं.

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दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम

दक्षिण के राज्य तमिलनाडु के लगिरी, कोयंबटूर, डिंडिगुल, थेनी, तेनकासी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी में गुरुवार (16 जुलाई, 2026) को बारिश का अलर्ट है. कुछ जगहों पर गर्म हवाएं चलने की संभावना है जबकि लू के थपेड़े भी सहने पड़ेंगे बारिश के मद्देजनर मछुआरों को समुद्र में न जाने की चेतावनी दी है. वहीं, केरल के तिरुवनंतपुरम, कोच्चि (कोल्लम), कोट्टायम और पतनमथिट्टा तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है.

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पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल

सिक्किम, असम. मेघालय और मणिपुर में गुरुवार को तेज बारिश का अलर्ट है.

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