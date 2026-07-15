Monsoon 15 July 2026: यूपी-बिहार समेत 22 राज्यों में बरसात का अलर्ट, क्या दिल्ली में होगी बारिश? जानें अपने यहां का मौसम

Monsoon 15 July 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देश के करीब-करीब सभी राज्यों में मॉनसून एक्टिव है, लेकिन झमाझम बारिश का इंतजार अभी बाकी है. खासतौर से दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों में गर्मी और उमस से लोगों का बुरा हाल है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से बुधवार (15 जुलाई, 2026) को दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड समेत देश के करीब 22 राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है. वहीं, उत्तर-पश्चिम भारत उमस भरी गर्मी और छिटपुट बौछारें पड़ने की संभावना है, इनमें दिल्ली-एनसीआर भी शामिल है. वहीं, पूर्वी, पूर्वोत्तर भारत और ओडिशा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी IMD की ओर से जारी की गई है.

किन 22 राज्यों में अलर्ट

मॉनसून 2026 के सक्रिय होने के बावजूद कई राज्यों में या तो कम बारिश हुई है या फिर अभी तेज बारिश का इंतजार चल रहा है. वहीं, मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के दौरान (15 से 17 जुलाई) यानी वीकेंड तक दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर उत्तर भारत के जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. यहां पर आंधी आने का भी अलर्ट है.

शहर अधिकतम तापमान न्यूनतम तापमान दिल्ली 38°C 30°C मुंबई 31°C 28°C चेन्नई 37°C 29°C कोलकाता 33°C 28°C लखनऊ 35°C 29°C पटना 34°C 28°C रांची 31°C 24°C भोपाल 32°C 26°C जयपुर 36°C 29°C शिमला 28°C 20°C नैनीताल 26°C 22°C

IMD के वैज्ञानिकों के मुताबिक, बुधवार (15 जुलाई) से सोमवार (20 जुलाई) तक देश की राजधानी दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अलावा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब में भारी बारिश अलर्ट है. बुधवार को पूर्वोत्तर के राज्यों में शुमार नगालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश का अलर्ट है.