Monsoon 15 July 2026: यूपी-बिहार समेत 22 राज्यों में बरसात का अलर्ट, क्या दिल्ली में होगी बारिश? जानें अपने यहां का मौसम
Monsoon 15 July 2026: दिल्ली-एनसीआर समेत देश के करीब-करीब सभी राज्यों में मॉनसून एक्टिव है, लेकिन झमाझम बारिश का इंतजार अभी बाकी है. खासतौर से दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर के शहरों में गर्मी और उमस से लोगों का बुरा हाल है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) की ओर से बुधवार (15 जुलाई, 2026) को दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड समेत देश के करीब 22 राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया है. वहीं, उत्तर-पश्चिम भारत उमस भरी गर्मी और छिटपुट बौछारें पड़ने की संभावना है, इनमें दिल्ली-एनसीआर भी शामिल है. वहीं, पूर्वी, पूर्वोत्तर भारत और ओडिशा में मूसलाधार बारिश की चेतावनी IMD की ओर से जारी की गई है.
किन 22 राज्यों में अलर्ट
मॉनसून 2026 के सक्रिय होने के बावजूद कई राज्यों में या तो कम बारिश हुई है या फिर अभी तेज बारिश का इंतजार चल रहा है. वहीं, मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के दौरान (15 से 17 जुलाई) यानी वीकेंड तक दिल्ली-एनसीआर को छोड़कर उत्तर भारत के जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. यहां पर आंधी आने का भी अलर्ट है.
|शहर
|अधिकतम तापमान
|न्यूनतम तापमान
|दिल्ली
|38°C
|30°C
|मुंबई
|31°C
|28°C
|चेन्नई
|37°C
|29°C
|कोलकाता
|33°C
|28°C
|लखनऊ
|35°C
|29°C
|पटना
|34°C
|28°C
|रांची
|31°C
|24°C
|भोपाल
|32°C
|26°C
|जयपुर
|36°C
|29°C
|शिमला
|28°C
|20°C
|नैनीताल
|26°C
|22°C
IMD के वैज्ञानिकों के मुताबिक, बुधवार (15 जुलाई) से सोमवार (20 जुलाई) तक देश की राजधानी दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अलावा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, पंजाब में भारी बारिश अलर्ट है. बुधवार को पूर्वोत्तर के राज्यों में शुमार नगालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में भी भारी बारिश का अलर्ट है.
मौसम संबंधी चेतावनी
मुख्य बिंदु
(i) उत्तर बंगाल की खाड़ी के ऊपर संभावित निम्न दबाव क्षेत्र के गठन के प्रभाव से, आगामी 7 दिनों के दौरान पूर्वी एवं पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में वर्षा गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है। 14 एवं 15… pic.twitter.com/Mttm1qvRSL
— India Meteorological Department (@Indiametdept) July 14, 2026
दिल्ली-एनसीआर में मौसम
दिल्ली-NCR में बुधवार सुबह से बादल छाए हुए हैं. कुछ जगहों पर हल्की बूंदाबांदी भी हुई. मौसम विभाग के मुताबिक, बुधवार (15, जुलाई 2026) को दिल्ली-एनसीआर में हल्के बादल छाएंगे, लेकिन बारिश होने के आसार नहीं हैं. 15 जुलाई से 19 जुलाई तक पूरे सप्ताह आसमान में आंशिक बादल छाए रहेंगे.
यूपी में कैसा रहेगा मौसम
उत्तर प्रदेश में बुधवार (15, जुलाई 2026) को भारी बारिश का अलर्ट है. राज्य के कानपुर, इटावा, जालौन, बांदा, आगरा, पीलीभीत, लखीमपुर, सीतापुर, बहराइच, हरदोई, शहजहांपुर, बाराबंकी, लखनऊ, फतेहपुर, रायबरेली, ओरैया और हमीरपुर में भारी बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट है.
बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा
बिहार में बुधवार (15, जुलाई 2026) को भीषण बारिश होने की चेतावनी जारी की गई है. बिहार के समस्तीपुर, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, वैशाली, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, सारण, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार, पुर्णिया, सहरसा, बेगुसराय में मध्यम बारिश हो सकती है. इसके अलावा राजधानी पटना, नालंदा और गया में आसमान साफ रहेगा और बारिश की संभावना नहीं के बराबर है.
झारखंड में क्या होगी बारिश
मौसम केंद्र, रांची के मुताबिक, राज्य के कई जिलों में भारी बारिश होने की संभावना। मौसम विभाग के अनुसार, दक्षिणी झारखंड के कुछ इलाकों में एक-दो स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है.
उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा
उत्तराखंड में बुधवार (15, जुलाई 2026) को भारी बारिश का अलर्ट है. उत्तराखंड के नैनीताल, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और चंपावत में भारी बारिश की चेतावनी है. इसके अलावा टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, अल्मोड़ा और उधमसिंह नगर में आसमान साफ रहेगा, जबकि बारिश नहीं होगी.
हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा
हिमाचल प्रदेश में बुधवार (15, जुलाई 2026) को बारिश की चेतावनी जारी है. पूरे सप्ताह बारिश होगी. राजधानी शिमला, सुंदरनगर, भुंतर, कांगड़ा, जोत और मुरारी देवी, बिलासपुर, नेरी, शिमला, कुफरी, हमीरपुर और ताबो में आंधी-बारिश को लेकर चेतावनी है.
राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा
दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कमजोर पड़ने के बीच राजस्थान में बुधवार (15, जुलाई 2026) को कई जगह हल्की से मध्यम बारिश हुई. मौसम विभाग के अनुसार, 15 जुलाई को राजस्थान के अधिकांश इलाकों में मौसम शुष्क रहेगा.
दक्षिण के राज्यों में कैसा है आज मौसम
केरल में गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो रही है, जबकि 17 जुलाई के बाद राज्य में बारिश की गतिविधियों में और तेजी आने का अनुमान है. वहीं, तमिलनाडु में मौसम मुख्य रूप से गर्म और शुष्क बना हुआ है, हालांकि पश्चिमी घाट के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है.
पूर्वोत्तर भारत में मौसम का हाल
पूर्वोत्तर के राज्यों में शुमार नगालैंड, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा में बुधवार (15 जुलाई, 2026) को भारी बारिश होगी.