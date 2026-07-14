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Monsoon 14 July 2026: यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में बरसात का अलर्ट जारी, क्या दिल्ली को मिलेगी गर्मी से राहत? जानें अपने यहां का मौसम

Monsoon 14 July 2026: मॉनसून की एंट्री के बाद फिर से दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में गर्मी बढ़ गई है. गर्मी और उमस ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. आलम यह है कि देश की राजधानी दिल्ली से बिहार तक तापमान में इजाफा होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है.  इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को देशभर के कई जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी दी है. 

इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

यूपी
बिहार
दिल्ली
राजस्थान
हरियाणा
पंजाब
उत्तराखंड
हिमाचल
जम्मू-कश्मीर
लद्दाख
झारखंड
पश्चिम बंगाल
ओडिशा
सिक्किम
मध्य प्रदेश
छत्तीसगढ़
महाराष्ट्र
असम
मेघालय
केरल
कर्नाटक

शहर अधिकतम तापमान  न्यूनतम तापमान 
दिल्ली 37°C 29°C
मुंबई 31°C 28°C
चेन्नई 37°C 29°C
कोलकाता 32°C 27°C
लखनऊ 37°C 28°C
पटना 32°C 27°C
रांची 28°C 24°C
भोपाल 33°C 26°C
जयपुर 36°C 29°C
शिमला 28°C 19°C
नैनीताल 27°C 21°C

By: JP Yadav | Published: July 14, 2026 9:24:10 AM IST

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दिल्ली-एनसीआर में मौसम

दिल्ली-एनसीआर में मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को बारिश-आंधी की चेतावनी जारी की गई है. मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, एनसीआर में मंगलवार को भारी बारिश और आंधी का अलर्ट जारी किया गया है.

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यूपी में कैसा रहेगा मौसम

उत्तर प्रदेश में मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को बारिश-आंधी का अलर्ट जारी है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नोएडा, मेरठ, मथुरा, आगरा, कानपुर, कुशीनगर जबकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया, सोनभद्र, अलीगढ़, मिर्जापुर, गाजीपुर, बांदा, वाराणसी, भदोही, अयोध्या, प्रयागराज और श्रावस्ती में भारी बारिश-आंधी की चेतावनी मौसम विभाग की ओर जारी की गई है.

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बिहार में आज मौसम कैसा रहेगा

बिहार में मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को भारी बारिश और तूफान की चेतावनी जारी की गई है. बिहार के पूर्णिया, भागलपुर, बांका, गया, सिवान, पटना, भोजपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सहरसा, सुपौल, अररिया, किशनगंज और कटिहार में बारिश-आंधी का अलर्ट जारी है.

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झारखंड में क्या होगी बारिश

झारखंड में मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को भारी बारिश-आंधी की चेतावनी है. झारखंड की राजधानी रांची, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, गिरिडीह, रामगढ़, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, गुमला, सरायकेला, साहेबगंज और लोहरदगा में भारी बारिश और आंधी की चेतावनी जारी की गई है.

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उत्तराखंड में आज मौसम कैसा रहेगा

उत्तराखंड में मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को बारिश-आंधी की चेतावनी जारी है. राज्य के चमोली, नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा और पौड़ी गढ़वाल में बारिश-आंधी का येलो अलर्ट जारी है.

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हिमाचल में मौसम कैसा रहेगा

हिमाचल प्रदेश में मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को बारिश-आंधी होगी. हिमाचल के कुल्लू, कांगड़ा, सिरमौर, मंडी, शिमला, चंबा कुल्लू, सोलन और बिलासपुर में मध्यम से तेज बारिश की चेतावनी है.

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राजस्थान में मौसम कैसा रहेगा

राजस्थान में मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को हल्की बारिश-आंधी की चेतावनी है. राज्य के अलवर, दौसा, भरतपुर, धौलपुर, उदयपुर, फलोदी, जैसलमेर, टोंक, नागौर, शाहपुरा में हल्की बारिश की संभावना है.

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पंजाब हरियाणा में मौसम का हाल

पंजाब और हरियाणा में मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को(14-15 जुलाई-बारिश का येलो अलर्ट है. पंजाब के बरनाला, फरीदकोट, बठिंडा, गुरदासपुर, होशियारपुर, पठानकोट, अमृतसर, रूपनगर, मुक्तसर, कपूरथला और संगरूर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है. इसी तरह हरियाणा के कुछ जिलों में बारिश की चेतावनी है.

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Monsoon 2026
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