Monsoon 14 July 2026: यूपी-बिहार समेत कई राज्यों में बरसात का अलर्ट जारी, क्या दिल्ली को मिलेगी गर्मी से राहत? जानें अपने यहां का मौसम

Monsoon 14 July 2026: मॉनसून की एंट्री के बाद फिर से दिल्ली-एनसीआर समेत उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में गर्मी बढ़ गई है. गर्मी और उमस ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है. आलम यह है कि देश की राजधानी दिल्ली से बिहार तक तापमान में इजाफा होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है. इस बीच भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (Indian Meteorological Department) ने मंगलवार (14 जुलाई, 2026) को देशभर के कई जिलों में आंधी बारिश की चेतावनी दी है.

इन राज्यों में बारिश का अलर्ट

यूपी

बिहार

दिल्ली

राजस्थान

हरियाणा

पंजाब

उत्तराखंड

हिमाचल

जम्मू-कश्मीर

लद्दाख

झारखंड

पश्चिम बंगाल

ओडिशा

सिक्किम

मध्य प्रदेश

छत्तीसगढ़

महाराष्ट्र

असम

मेघालय

केरल

कर्नाटक