बरसात शुरू होते ही क्यों लग जाते हैं अनाज में कीड़े? क्या है बचाव का आसान तरीका; फटाफट नोट कर लें ये किचन हैक्स
Monsoon Grain Storage Tips: बरसात का मौसम आते ही हवा में नमी बढ़ जाती है और इसका सबसे ज्यादा असर घर में रखे राशन पर पड़ता है. दाल, चावल, आटा और दूसरे अनाज में घुन व कीड़े लगने की समस्या आम हो जाती है. लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. किचन में मौजूद कुछ आसान चीजें और सही स्टोरेज का तरीका अपनाकर आप अपने राशन को लंबे समय तक सुरक्षित और ताजा रख सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही असरदार उपाय.
तेजपत्ता करेगा अनाज से घुन का सफाया
दाल और चावल के डिब्बे में 2 से 3 सूखे तेजपत्ते डाल दें. इसकी तेज खुशबू घुन और छोटे कीड़ों को दूर रखने में मदद करती है. यह एक आसान और पूरी तरह प्राकृतिक तरीक है.
नीम की सूखी पत्तियां हैं अनाज के लिए नेचुरल सुरक्षा कवच
अगर घर में नीम की सूखी पत्तियां हैं, तो उन्हें दाल या चावल के कंटेनर में रखें. नीम की गंध कीटों को दूर रखती है और लंबे समय तक अनाज को सुरक्षित रखने में मदद करती है.
दाल में मिलाएं थोड़ा-सा नमक
सेलिब्रिटी शेफ पंकज भदौरिया के मुताबिक, दाल में थोड़ा-सा नमक मिलाकर रखने से उसमें मौजूद अतिरिक्त नमी कम होती है. नमी कम होने पर कीड़े पनपने की संभावना भी काफी घट जाती है.
अनाज रखने के लिए एयरटाइट कंटेनर का करें इस्तेमाल
दाल और चावल जैसे अनाज रखने के लिए हमेशा साफ, सूखे और एयरटाइट कंटेनर में ही स्टोर करें. इससे बाहर की नमी अंदर नहीं पहुंचती और अनाज लंबे समय तक सुरक्षित रहता है.
हर 15 से 20 दिन में अनाज को धूप जरूर दिखाएं
अगर राशन लंबे समय तक स्टोर करना है, तो हर 15 से 20 दिन में दाल और चावर को कम से कम 2 से 3 घंटे धूप में फैला दें. इससे नमी निकल जाती है और घुन लगने का खतरा काफी कम हो जाता है.
सही जगह पर रखें राशन
राशन के डिब्बों को हमेशा सूखी और ठंडी जगह पर रखें. सिंक, गैस चूल्हे या गीली दीवारों के पास रखने से नमी बढ़ती है, जिससे घुन और कीड़े लगने का खतरा ज्यादा रहता है.