बरसात शुरू होते ही क्यों लग जाते हैं अनाज में कीड़े? क्या है बचाव का आसान तरीका; फटाफट नोट कर लें ये किचन हैक्स

Monsoon Grain Storage Tips: बरसात का मौसम आते ही हवा में नमी बढ़ जाती है और इसका सबसे ज्यादा असर घर में रखे राशन पर पड़ता है. दाल, चावल, आटा और दूसरे अनाज में घुन व कीड़े लगने की समस्या आम हो जाती है. लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है. किचन में मौजूद कुछ आसान चीजें और सही स्टोरेज का तरीका अपनाकर आप अपने राशन को लंबे समय तक सुरक्षित और ताजा रख सकते हैं. आइए जानते हैं ऐसे ही असरदार उपाय.