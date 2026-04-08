India Monsoon 2026: क्या इस बार रूठ जाएंगे बादल? 2026 मॉनसून पर बड़ा खतरा!

खेती, पानी और मौसम पर असर

कम बारिश का सीधा असर खेती पर पड़ेगा, खासकर धान, मक्का और सोयाबीन जैसी फसलों पर. जलाशयों और बांधों में पानी कम भरने से आने वाले महीनों में जल संकट गहरा सकता है. साथ ही अल नीनो के कारण गर्मी ज्यादा पड़ने की आशंका है. हालांकि India Meteorological Department के अनुसार अप्रैल की शुरुआत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण आंधी-बारिश से अस्थायी राहत मिली है, लेकिन 10-11 अप्रैल के बाद मौसम साफ रहने की संभावना है.