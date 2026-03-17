Bihar Politics: कौन है वो हसीना? जिसने थामा तेज प्रताप का हाथ, अब JJD में दिखेंगी ब्यूटी क्वीन

Monika Mani JJD: बिहार की सियासत हमेशा गरमाई हुई रहती है. वहीं जहां एक तरफ तेजश्वी यादव RJD में अपना दम दिखाते हैं तो वहीं तेज पटटाप JJD को लेकर तरह तरह के प्रयास करते हैं. इसी बीच तेज प्रताप से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, एक ‘ब्यूटी क्वीन’ ने हाल ही में जन शक्ति जनता दल (JJD) पार्टी ज्वाइन कर तेज प्रताप की पार्टी को सुर्ख़ियों में ला दिया है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, ये पार्टी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के नेतृत्व में चलती है. 2017 के ‘मिसेज़ इंडिया’ पेजेंट की रनर-अप रहीं मोनिका मनी JJD में शामिल हो गई हैं.