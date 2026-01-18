  • Home>
  दाउद के करीबी अबू सलेम को दिल दे बैठीं थी ये हसीना, प्यार के चक्कर में जेल काटी रातें; पार कर चुकी थीं सारी हदें!

दाउद के करीबी अबू सलेम को दिल दे बैठीं थी ये हसीना, प्यार के चक्कर में जेल काटी रातें; पार कर चुकी थीं सारी हदें!

Monica Bedi Dated Don Abu Salem : 90 के दशक में मोनिका बेदी धीरे-धीरे बॉलीवुड में अपना नाम बना रही थीं. उन्होंने संजय दत्त और सुनील शेट्टी जैसे बडे स्टार्स के साथ काम किया और लोग उनकी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस पर ध्यान देने लगे. लेकिन जैसे ही उनका करियर आगे बढ रहा था, उनकी पर्सनल लाइफ में एक बडा मोड आया. मोनिका को अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अबू सलेम से प्यार हो गया. एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया. जो एक लव स्टोरी के तौर पर शुरू हुई थी, वह जल्द ही उन्हें कॉन्ट्रोवर्सी, क्राइम और जेल की दुनिया में ले गई.


By: Preeti Rajput | Published: January 18, 2026 9:53:52 AM IST

दाउद के करीबी अबू सलेम को दिल दे बैठीं थी ये हसीना, प्यार के चक्कर में जेल काटी रातें; पार कर चुकी थीं सारी हदें!
1/8

कौन है मोनिका बेदी?

मोनिका बेदी, जो कभी बॉलीवुड की उभरती हुई एक्ट्रेस थीं, उनका करियर अंडरवर्ल्ड डॉन और दाऊद इब्राहिम के करीबी अबू सलेम से प्यार होने के बाद पटरी से उतर गया. उनके कॉन्ट्रोवर्शियल रिश्ते की वजह से उन्हें एक फेक पासपोर्ट केस में अरेस्ट कर लिया गया. जहां सलेम जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा है, वहीं मोनिका अब लाइमलाइट से दूर एक शांत जिंदगी जी रही हैं.

दाउद के करीबी अबू सलेम को दिल दे बैठीं थी ये हसीना, प्यार के चक्कर में जेल काटी रातें; पार कर चुकी थीं सारी हदें! - Photo Gallery
2/8

अबू सलेम कौन था?

अबू सलेम उत्तर प्रदेश के आजमगढ का रहने वाला था, शुरू में ड्राइवर का काम करता था, लेकिन 1989 में दाऊद इब्राहिम के गैंग में शामिल हो गया. समय के साथ, वह दाऊद का सबसे भरोसेमंद साथी बन गया, जिससे अंडरवर्ल्ड में उसकी बदनामी और बॉलीवुड में उसका असर बढता गया.

दाउद के करीबी अबू सलेम को दिल दे बैठीं थी ये हसीना, प्यार के चक्कर में जेल काटी रातें; पार कर चुकी थीं सारी हदें! - Photo Gallery
3/8

मोनिका और अबू का रिश्ता

मोनिका पंजाब की रहने वाली थी और ऑक्सफोर्ड से पढी-लिखी थी, ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और अपनी खूबसूरती से जल्द ही सबका ध्यान खींचा. जैसे-जैसे उसका करियर आगे बढा, वह अंडरवर्ल्ड के अबू सलेम के साथ जुड गई. उनकी तस्वीरें मीडिया में आने लगीं और उनके रिश्ते की खबरें तेजी से फैलने लगीं. समय के साथ, यह कनेक्शन उसके एक्टिंग करियर पर हावी होने लगा.

दाउद के करीबी अबू सलेम को दिल दे बैठीं थी ये हसीना, प्यार के चक्कर में जेल काटी रातें; पार कर चुकी थीं सारी हदें! - Photo Gallery
4/8

मोनिका बेदी को दिलवाई फिल्में

अबू ने फिल्ममेकर्स पर मोनिका बेदी को फिल्मों में लेने के लिए दबाव डाला, जिससे उसे सफलता से ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी मिली.हालांकि उसने संजय दत्त के साथ मैं तेरा आशिक और जोडी नंबर 1 जैसी फिल्मों में काम किया.

दाउद के करीबी अबू सलेम को दिल दे बैठीं थी ये हसीना, प्यार के चक्कर में जेल काटी रातें; पार कर चुकी थीं सारी हदें! - Photo Gallery
5/8

इस वजह से गई थीं जेल

सलेम के साथ उसके रिश्ते ने उसे गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड का लेबल दिला दिया. इस वजह से इंडस्ट्री ने उससे दूरी बना ली. 2005 में, उसे नकली पासपोर्ट इस्तेमाल करने के आरोप में पुर्तगाल में गिरफ्तार किया गया था. एजेंसियों ने दावा किया कि वह सलेम के जुर्म के बारे में जानती थी, लेकिन कोर्ट को उसके खिलाफ कोई पक्का सबूत नहीं मिला.

दाउद के करीबी अबू सलेम को दिल दे बैठीं थी ये हसीना, प्यार के चक्कर में जेल काटी रातें; पार कर चुकी थीं सारी हदें! - Photo Gallery
6/8

गिरफ्तारी ने बदल का रख दी जिंदगी

एक इंटरव्यू में, एक्ट्रेस ने बताया कि सलेम के साथ उसकी दोस्ती एक फोन कॉल से शुरू हुई थी. नौ महीने बात करने के बाद, वे पहली बार दुबई में मिले, और वहीं से उनका रिश्ता आगे बढा.

दाउद के करीबी अबू सलेम को दिल दे बैठीं थी ये हसीना, प्यार के चक्कर में जेल काटी रातें; पार कर चुकी थीं सारी हदें! - Photo Gallery
7/8

छिपाई थी अपनी पहचान

मोनिका ने कहा कि शुरू में, सलेम ने अपनी पहचान छिपाई, और जब तक उसे सच्चाई का पता चला, तब तक बहुत देर हो चुकी थी. मुंबई बम धमाकों के बाद, अबू सलेम US भाग गया, और वहां से उसने मोनिका को पुर्तगाल बुलाया. लेकिन किस्मत ने दखल दिया, और उसे लिस्बन एयरपोर्ट पर गिरफ्तार कर लिया गया. भारत वापस लाए जाने के बाद, मोनिका को जेल हो गई, और उसकी जिंदगी लंबे समय तक रुक सी गई.

दाउद के करीबी अबू सलेम को दिल दे बैठीं थी ये हसीना, प्यार के चक्कर में जेल काटी रातें; पार कर चुकी थीं सारी हदें! - Photo Gallery
8/8

अबू सलेम को मिली उम्रकैद की सजा

अबू सलेम को 2017 में उम्रकैद की सजा सुनाई गई और वह अभी भी जेल में है. रिहा होने के बाद, मोनिका बेदी बिग बॉस जैसे रियलिटी शो में दिखाई दीं और उन्हें कुछ टेलीविजन रोल भी मिले, लेकिन उनका फिल्मी करियर कभी ठीक नहीं हुआ. वह अब मुंबई में रहती हैं, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती हैं और लाइमलाइट से दूर एक शांत जीवन जीती हैं.

दाउद के करीबी अबू सलेम को दिल दे बैठीं थी ये हसीना, प्यार के चक्कर में जेल काटी रातें; पार कर चुकी थीं सारी हदें! - Photo Gallery

दाउद के करीबी अबू सलेम को दिल दे बैठीं थी ये हसीना, प्यार के चक्कर में जेल काटी रातें; पार कर चुकी थीं सारी हदें! - Photo Gallery
दाउद के करीबी अबू सलेम को दिल दे बैठीं थी ये हसीना, प्यार के चक्कर में जेल काटी रातें; पार कर चुकी थीं सारी हदें! - Photo Gallery
दाउद के करीबी अबू सलेम को दिल दे बैठीं थी ये हसीना, प्यार के चक्कर में जेल काटी रातें; पार कर चुकी थीं सारी हदें! - Photo Gallery
दाउद के करीबी अबू सलेम को दिल दे बैठीं थी ये हसीना, प्यार के चक्कर में जेल काटी रातें; पार कर चुकी थीं सारी हदें! - Photo Gallery