दाउद के करीबी अबू सलेम को दिल दे बैठीं थी ये हसीना, प्यार के चक्कर में जेल काटी रातें; पार कर चुकी थीं सारी हदें!

Monica Bedi Dated Don Abu Salem : 90 के दशक में मोनिका बेदी धीरे-धीरे बॉलीवुड में अपना नाम बना रही थीं. उन्होंने संजय दत्त और सुनील शेट्टी जैसे बडे स्टार्स के साथ काम किया और लोग उनकी खूबसूरती और स्क्रीन प्रेजेंस पर ध्यान देने लगे. लेकिन जैसे ही उनका करियर आगे बढ रहा था, उनकी पर्सनल लाइफ में एक बडा मोड आया. मोनिका को अंडरवर्ल्ड गैंगस्टर अबू सलेम से प्यार हो गया. एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया. जो एक लव स्टोरी के तौर पर शुरू हुई थी, वह जल्द ही उन्हें कॉन्ट्रोवर्सी, क्राइम और जेल की दुनिया में ले गई.