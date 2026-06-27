घर में मनी प्लांट रखते हैं? वास्तु के ये 7 नियम बदल सकते हैं आपकी किस्मत

Money Plant Vastu: मनी प्लांट से जुड़े वास्तु नियमों का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इसे दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाना, बेल को ऊपर की ओर बढ़ाना, सूखे पत्तों को हटाना और आसपास साफ-सफाई रखना शुभ माना जाता है. वहीं, उत्तर-पूर्व दिशा में लगाने, कांटेदार पौधों के पास रखने या किसी को उपहार में देने से बचने की सलाह दी जाती है. इन नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि बनी रह सकती है.