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घर में मनी प्लांट रखते हैं? वास्तु के ये 7 नियम बदल सकते हैं आपकी किस्मत

Money Plant Vastu: मनी प्लांट से जुड़े वास्तु नियमों का पालन करना बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है. इसे दक्षिण-पूर्व दिशा में लगाना, बेल को ऊपर की ओर बढ़ाना, सूखे पत्तों को हटाना और आसपास साफ-सफाई रखना शुभ माना जाता है. वहीं, उत्तर-पूर्व दिशा में लगाने, कांटेदार पौधों के पास रखने या किसी को उपहार में देने से बचने की सलाह दी जाती है. इन नियमों का पालन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि बनी रह सकती है.


By: Ranjana Sharma | Published: June 27, 2026 6:24:29 PM IST

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मनी प्लांट क्यों माना जाता है समृद्धि का पौधा?

वास्तु शास्त्र में मनी प्लांट को धन, सुख-समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है. मान्यता है कि सही दिशा और सही तरीके से लगाया गया मनी प्लांट आर्थिक उन्नति के रास्ते खोल सकता है.

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किस दिशा में लगाएं मनी प्लांट?

वास्तु के अनुसार मनी प्लांट को हमेशा घर की दक्षिण-पूर्व (आग्नेय कोण) दिशा में लगाना चाहिए. यह दिशा भगवान गणेश और शुक्र ग्रह से जुड़ी मानी जाती है, जो सुख और समृद्धि के कारक हैं.

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इस दिशा में भूलकर भी न रखें

मनी प्लांट को उत्तर-पूर्व (ईशान कोण) दिशा में नहीं लगाना चाहिए. वास्तु मान्यताओं के अनुसार इस दिशा में इसे रखने से आर्थिक नुकसान और नकारात्मक प्रभाव पड़ सकते हैं.

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घर के कोने में रखा मनी प्लांट, दिशा दर्शाता कम्पास

मनी प्लांट की बढ़ती हुई बेल आर्थिक प्रगति का प्रतीक मानी जाती है. इसलिए इसकी बेल को जमीन पर फैलने देने की बजाय किसी स्टिक, रस्सी या सहारे से ऊपर की ओर चढ़ाना चाहिए.

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सूखे और पीले पत्ते तुरंत हटाएं

यदि मनी प्लांट के पत्ते पीले पड़ जाएं या सूखने लगें तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए. सूखे पत्तों को वास्तु में नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है.

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पानी में लगाया है तो रखें ये सावधानी

अगर मनी प्लांट पानी में लगाया गया है तो उसका पानी हर सप्ताह बदलना चाहिए. नीले रंग की कांच की बोतल या पात्र में इसे रखना शुभ माना जाता है.

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मनी प्लांट को कभी गिफ्ट न करें

वास्तु मान्यता के अनुसार घर का मनी प्लांट किसी दूसरे व्यक्ति को उपहार में नहीं देना चाहिए. ऐसा माना जाता है कि इससे घर की सुख-समृद्धि और लक्ष्मी दूर हो सकती हैं.

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कैक्टस और गंदगी से रखें दूर

मनी प्लांट के पास कभी भी कैक्टस या अन्य कांटेदार पौधे नहीं रखने चाहिए. साथ ही उसके आसपास की जगह हमेशा साफ-सुथरी रखनी चाहिए, क्योंकि गंदगी आर्थिक बाधाओं का कारण मानी जाती है.

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