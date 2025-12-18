  • Home>
  • Gallery»
  • Money Plant Care: सर्दियों में मनी प्लांट की देखभाल करने के 8 असरदार टिप्स

Money Plant Care: सर्दियों में मनी प्लांट की देखभाल करने के 8 असरदार टिप्स

Money Plant Care: सर्दियों में मनी प्लांट एक अलग केयर मांगता है. केयर ना करने पर मनी प्लांट के पत्ते गिरने लगते हैं. जानते हैं सर्दियों में मनी प्लांट के पत्तों को बड़ा और चमकदार कैसे बनाएं.

You Might Be Interested In

By: Tavishi Kalra | Last Updated: December 18, 2025 10:49:57 AM IST

Follow us on
Google News
Money Plant Care: सर्दियों में मनी प्लांट की देखभाल करने के 8 असरदार टिप्स - Photo Gallery
1/7

Money Plant Care

मनी प्लांट आमुमन हर घर में होता है. सर्दियों में मनी प्लांट की केयर करना बहुत जरूरी है. अगर सर्दियों में मनी प्लांट को सही केयर ना मिले तो इसके पत्ते गिरने लगते हैं और आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है.

Money Plant Care: सर्दियों में मनी प्लांट की देखभाल करने के 8 असरदार टिप्स - Photo Gallery
2/7

Money Plant Care

सर्दियों में अपने मनी प्लांट के पत्तों को बड़ा और चमकार बनाने के लिए सबसे पहले याद रखें कि मनी प्लांट को पानी कम से कम देना है. जब तक मनी प्लांट की मिट्टी सूखे नहीं तब तक पानी ना डालें. सर्दियों में ज्यादा पानी मनी प्लांट की जड़ों को सड़ा सकता है.

Money Plant Care: सर्दियों में मनी प्लांट की देखभाल करने के 8 असरदार टिप्स - Photo Gallery
3/7

Money Plant Care

सर्दियों में मनी प्लांट के पत्तों को बड़ा और चमकदार बनाने के लिए इसे हल्की धूप दिखाएं. सीधी और तेज धूप से इसका बचाव करना चाहिए.

Money Plant Care: सर्दियों में मनी प्लांट की देखभाल करने के 8 असरदार टिप्स - Photo Gallery
4/7

Money Plant Care

सर्दियों के मौसम में मनी प्लांट के लिए 15-25°C का तापमान सही है. इससे कम और ज्यादा तापमान इसको खराब कर सकता है.

Money Plant Care: सर्दियों में मनी प्लांट की देखभाल करने के 8 असरदार टिप्स - Photo Gallery
5/7

Money Plant Care

सर्दियों में मनी प्लांट में खाद ना डालें, खाद हमेशा गर्मी और बसंत के मौसम में डालनी चाहिए.

Money Plant Care: सर्दियों में मनी प्लांट की देखभाल करने के 8 असरदार टिप्स - Photo Gallery
6/7

Money Plant Care

सर्दियों में मनी प्लांट के पत्ते अपने आप गिरते हैं और कम होते हैं इसीलिए कोशिश करें और सर्दियों में मनी प्लांट के पत्ते काटे नहीं.

Money Plant Care: सर्दियों में मनी प्लांट की देखभाल करने के 8 असरदार टिप्स - Photo Gallery
7/7

Money Plant Care

कोशिश करें सर्दियों में मनी प्लांट को घर के अंदर ऐसी जगह रखें जहां रोशन आती हो और तापमान भी स्थिर हो. ऐसा करने से सर्दियों में मनी प्लांट चलता है.

Tags:
effective tipsmoney plantmoney plant caremoney plant care tipsWinterwinter care of money plant
Money Plant Care: सर्दियों में मनी प्लांट की देखभाल करने के 8 असरदार टिप्स - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Money Plant Care: सर्दियों में मनी प्लांट की देखभाल करने के 8 असरदार टिप्स - Photo Gallery
Money Plant Care: सर्दियों में मनी प्लांट की देखभाल करने के 8 असरदार टिप्स - Photo Gallery
Money Plant Care: सर्दियों में मनी प्लांट की देखभाल करने के 8 असरदार टिप्स - Photo Gallery
Money Plant Care: सर्दियों में मनी प्लांट की देखभाल करने के 8 असरदार टिप्स - Photo Gallery