Money Plant Care: सर्दियों में मनी प्लांट की देखभाल करने के 8 असरदार टिप्स
Money Plant Care: सर्दियों में मनी प्लांट एक अलग केयर मांगता है. केयर ना करने पर मनी प्लांट के पत्ते गिरने लगते हैं. जानते हैं सर्दियों में मनी प्लांट के पत्तों को बड़ा और चमकदार कैसे बनाएं.
मनी प्लांट आमुमन हर घर में होता है. सर्दियों में मनी प्लांट की केयर करना बहुत जरूरी है. अगर सर्दियों में मनी प्लांट को सही केयर ना मिले तो इसके पत्ते गिरने लगते हैं और आपकी मेहनत पर पानी फिर सकता है.
सर्दियों में अपने मनी प्लांट के पत्तों को बड़ा और चमकार बनाने के लिए सबसे पहले याद रखें कि मनी प्लांट को पानी कम से कम देना है. जब तक मनी प्लांट की मिट्टी सूखे नहीं तब तक पानी ना डालें. सर्दियों में ज्यादा पानी मनी प्लांट की जड़ों को सड़ा सकता है.
सर्दियों में मनी प्लांट के पत्तों को बड़ा और चमकदार बनाने के लिए इसे हल्की धूप दिखाएं. सीधी और तेज धूप से इसका बचाव करना चाहिए.
सर्दियों के मौसम में मनी प्लांट के लिए 15-25°C का तापमान सही है. इससे कम और ज्यादा तापमान इसको खराब कर सकता है.
सर्दियों में मनी प्लांट में खाद ना डालें, खाद हमेशा गर्मी और बसंत के मौसम में डालनी चाहिए.
सर्दियों में मनी प्लांट के पत्ते अपने आप गिरते हैं और कम होते हैं इसीलिए कोशिश करें और सर्दियों में मनी प्लांट के पत्ते काटे नहीं.
कोशिश करें सर्दियों में मनी प्लांट को घर के अंदर ऐसी जगह रखें जहां रोशन आती हो और तापमान भी स्थिर हो. ऐसा करने से सर्दियों में मनी प्लांट चलता है.