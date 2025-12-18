Money Plant Care: सर्दियों में मनी प्लांट की देखभाल करने के 8 असरदार टिप्स

Money Plant Care

सर्दियों में अपने मनी प्लांट के पत्तों को बड़ा और चमकार बनाने के लिए सबसे पहले याद रखें कि मनी प्लांट को पानी कम से कम देना है. जब तक मनी प्लांट की मिट्टी सूखे नहीं तब तक पानी ना डालें. सर्दियों में ज्यादा पानी मनी प्लांट की जड़ों को सड़ा सकता है.