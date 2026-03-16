  • Home>
  • Gallery»
  • शादी के बाद हनीमून पर निकलीं मोनालिसा, समंदर किनारे पति संग रोमांटिक अंदाज में दिखा कपल; देखें तस्वीर

शादी के बाद हनीमून पर निकलीं मोनालिसा, समंदर किनारे पति संग रोमांटिक अंदाज में दिखा कपल; देखें तस्वीर

Mahakumbh Viral Girl Monalisa: महाकुंभ मेले में माला बेचने वाली मोनालिसा सोशल मीडिया पर एक बार फिर से अचानक चर्चा में आ गई हैं. मोनालिसा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर खूब सुर्खियों में हैं. 


By: Preeti Rajput | Published: March 16, 2026 9:39:24 PM IST

Follow us on
Google News
शादी के बाद हनीमून पर निकलीं मोनालिसा, समंदर किनारे पति संग रोमांटिक अंदाज में दिखा कपल; देखें तस्वीर - Photo Gallery
1/7

मुस्लिम बॉयफ्रेंस से की शादी

हाल ही में उन्होंने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंस फरमान खान से शादी की है. जिसके बाद वह खूब चर्चा में हैं. अब शादी के बाद मोनालिसा अपने पति फरमान के साथ हनीमून मना रही हैं. जहां से इस शादीशुदा जोड़े की तस्वीर सोशल मीडिया पर सामने आई है.

You Might Be Interested In
शादी के बाद हनीमून पर निकलीं मोनालिसा, समंदर किनारे पति संग रोमांटिक अंदाज में दिखा कपल; देखें तस्वीर - Photo Gallery
2/7

सोशल मीडिया पर शेयर की तस्वीर

मोनालिसा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पति फरमान खान के साथ अपने इंस्टाग्राम पर तस्वीर शेयर की है. यह तस्वीर समुद्र किनारे की है.

शादी के बाद हनीमून पर निकलीं मोनालिसा, समंदर किनारे पति संग रोमांटिक अंदाज में दिखा कपल; देखें तस्वीर - Photo Gallery
3/7

केरल में हनीमून बना रही मोनालिसा

मोनालिसा अपने पति फरमान के साथ बेहद खुश नजर आ रहे हैं. तस्वीर के साथ कैप्शन में लिखा कि वे केरल में समय बिताते हुए छुट्टियों के खूब मजे ले रही हैं.

You Might Be Interested In
शादी के बाद हनीमून पर निकलीं मोनालिसा, समंदर किनारे पति संग रोमांटिक अंदाज में दिखा कपल; देखें तस्वीर - Photo Gallery
4/7

मोनालिसा का वेस्टर्न लुक

तस्वीर में मोनालिसा वेस्टर्न लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने ब्लैक और क्रीम कलर की शर्ट के साथ ग्रे पैंट पहनी है. उनके बाल भीगे नजर आ रहे हैं. मोनालिसा ने गले में माला और हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ है. वहीं फरमान खान रिप्ड जींस और बनियान में नजर आ रहे हैं. दोनों एक साथ काफी एंजॉय कर रही हैं.

शादी के बाद हनीमून पर निकलीं मोनालिसा, समंदर किनारे पति संग रोमांटिक अंदाज में दिखा कपल; देखें तस्वीर - Photo Gallery
5/7

परिवार के खिलाफ जाकर की शादी

मोनालिसा ने यह शादी अपने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की है. उनके घरवाले इस रिश्ते से खुश नहीं थे. वह मोनालिसा की शादी किसी और से कराना चाहते थे. लेकिन मोनालिसा को यह रिश्ता मंजूर नहीं थी.

शादी के बाद हनीमून पर निकलीं मोनालिसा, समंदर किनारे पति संग रोमांटिक अंदाज में दिखा कपल; देखें तस्वीर - Photo Gallery
6/7

केरल में की शादी

मोनालिसा ने फरमान से केरल के एक मंदिर में शादी कर ली. दोनों की मुलाकात एक फिल्म सेट पर हुई थी. धीरे-धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और 6 महीने बाद दोनों ने शादी का फैसला किया.

You Might Be Interested In
शादी के बाद हनीमून पर निकलीं मोनालिसा, समंदर किनारे पति संग रोमांटिक अंदाज में दिखा कपल; देखें तस्वीर - Photo Gallery
7/7

इस फिल्म में नजर आएंगी मोनालिसा

मोनालिसा जल्द ही अपनी डेब्यू मूवी द डायरी ऑफ मणिपुर में नजर आएंगी. एक्ट्रेस की इस फिल्म का निर्देशन सनोज मिश्रा कर रहे हैं.

Tags:
farman khanhoneymoonMonalisaMonalisa husbandMonalisa wedding
शादी के बाद हनीमून पर निकलीं मोनालिसा, समंदर किनारे पति संग रोमांटिक अंदाज में दिखा कपल; देखें तस्वीर - Photo Gallery

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

शादी के बाद हनीमून पर निकलीं मोनालिसा, समंदर किनारे पति संग रोमांटिक अंदाज में दिखा कपल; देखें तस्वीर - Photo Gallery
शादी के बाद हनीमून पर निकलीं मोनालिसा, समंदर किनारे पति संग रोमांटिक अंदाज में दिखा कपल; देखें तस्वीर - Photo Gallery
शादी के बाद हनीमून पर निकलीं मोनालिसा, समंदर किनारे पति संग रोमांटिक अंदाज में दिखा कपल; देखें तस्वीर - Photo Gallery
शादी के बाद हनीमून पर निकलीं मोनालिसा, समंदर किनारे पति संग रोमांटिक अंदाज में दिखा कपल; देखें तस्वीर - Photo Gallery