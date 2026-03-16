शादी के बाद हनीमून पर निकलीं मोनालिसा, समंदर किनारे पति संग रोमांटिक अंदाज में दिखा कपल; देखें तस्वीर

मोनालिसा का वेस्टर्न लुक

तस्वीर में मोनालिसा वेस्टर्न लुक में नजर आ रही हैं. उन्होंने ब्लैक और क्रीम कलर की शर्ट के साथ ग्रे पैंट पहनी है. उनके बाल भीगे नजर आ रहे हैं. मोनालिसा ने गले में माला और हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ है. वहीं फरमान खान रिप्ड जींस और बनियान में नजर आ रहे हैं. दोनों एक साथ काफी एंजॉय कर रही हैं.