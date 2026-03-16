monalisa married: समुद्र किनारे पति संग नजर आईं मोनालिसा, सोशल मीडिया पर वायरल हुई हनीमून की तस्वीर

Monalisa married: महाकुंभ मेले में माला बेचकर चर्चा में आईं मोनालिसा ने अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान से शादी कर ली है. बताया जा रहा है कि यह शादी उन्होंने परिवार की इच्छा के खिलाफ की है. शादी के बाद कपल इन दिनों केरल में हनीमून मना रहा है और उनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.