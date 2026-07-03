Monalisa Hot Photos: ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस में मोनालिसा ने मचाया गदर, शेयर की पुणे में वैकेशन की pictures, फैंस के उड़े होश

Monalisa Hot Photos: ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस में मोनालिसा ने मचाया गदर, शेयर की पुणे में वैकेशन की pictures, फैंस के उड़े होश
हाल ही में भोजपुरी सिनेमा की बड़ी एक्ट्रेस मोनालिसा ने अपनी कातिलाना फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन फोटोज में एक्ट्रेस वीकेंड एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं. उनके सामने टेबल पर लजीज़ व्यंजन रखे हुए हैं और साथ ही बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है. इन फोटोज में मोनालिसा बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस लग रही हैं.
ब्लू कलर की ड्रेस में मचाया गदर
मोनालिसा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें वे ब्लू कलर की बोल्ड ड्रेस में स्टनिंग पोज देती दिख रही हैं. मोनालिसा की ये ग्लैमरस फोटोज पुणे में एंबी वैली सिटी की हैं.
पसंदीदा खाने का उठाया लुत्फ़
मोनालिसा की टेबल पर लजीज़ पकवान रखे हुए थे, जो शायद उनके फेवरेट हों. एक्ट्रेस फोटोज में खाने को एंजॉय करती नजर आ रही हैं. उन्होंने तस्वीरों के साथ लिखा है, 'लजीज अरबी खाने और प्यारे-पसंदीदा संगीत के साथ कुछ शानदार रातें.'
फैंस के उड़े होश
मोनालिसा इन फोटोस में काफी खूबसूरत लग रही हैं. फैंस ने कमेंट में उनके सुंदर और हॉट फिगर की जमकर तारीफ की.
'वसंतसेना' के किरदार को लेकर चर्चा
मोनालिसा के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो इन दिनों अपने किरदार 'वसंतसेना' को लेकर चर्चा में हैं. अपने नए शो में मोनालिसा यह किरदार निभा रही हैं. इसमें उनके किरदार को काफी पसंद किया जा रहा है.
मोनालिसा का असली नाम
मोनालिसा भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप और हाइएस्ट पेड एक्ट्रेसेस में से एक हैं. उनका रियल नाम अंतरा बिस्वास है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में वे मोनालिसा नाम से ज्यादा मशहूर हैं.