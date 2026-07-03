Monalisa Hot Photos: ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस में मोनालिसा ने मचाया गदर, शेयर की पुणे में वैकेशन की pictures, फैंस के उड़े होश

हाल ही में भोजपुरी सिनेमा की बड़ी एक्ट्रेस मोनालिसा ने अपनी कातिलाना फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की हैं. इन फोटोज में एक्ट्रेस वीकेंड एंजॉय करती हुई नजर आ रही हैं. उनके सामने टेबल पर लजीज़ व्यंजन रखे हुए हैं और साथ ही बैकग्राउंड में म्यूजिक बज रहा है. इन फोटोज में मोनालिसा बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस लग रही हैं.